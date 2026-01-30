BJP On UGC: સુપ્રીમના સ્ટે બાદ UGC પર ભાજપનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું ?
BJP On UGC: દેશમાં સવર્ણ સમાજના ભારે વિરોધ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય પર હાલ પુરતો સ્ટે મુક્યો છે, અને સરકારને માર્ચ મહિનાની તારીખ આપી છે, ત્યારે આજે ભાજપના નેતાને પુછવામાં આવતા તેમને UGC પર જવાબ આપ્યો હતો.
BJP On UGC: ભાજપે શુક્રવારે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશનના વિવાદાસ્પદ ઇક્વિટી નિયમો પર ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તે કોઈને અન્યાય થવા દેશે નહીં. પાર્ટી મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં નિયમો વિશે પૂછવામાં આવતા, ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ પણ કહ્યું હતું કે સરકાર બધા માટે ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
UGC ઇક્વિટી નિયમો પર સ્ટે
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કેમ્પસમાં જાતિ આધારિત ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ મૂકતા તાજેતરના UGC ઇક્વિટી નિયમો પર સ્ટે મૂક્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે આ માળખું પ્રથમ દૃષ્ટિએ અસ્પષ્ટ છે અને તેના દૂરગામી પરિણામો આવી શકે છે અને ખતરનાક પરિણામો સાથે સમાજને વિભાજીત કરી શકે છે.
કોર્ટે સ્ટે ઓર્ડર જારી કર્યો, ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે કહ્યું કે આ નિયમોમાં કેટલીક અસ્પષ્ટતાઓ છે અને તેમના દુરુપયોગની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં. આ મુદ્દે ભાજપના વલણ વિશે પૂછવામાં આવતા, ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હોવાથી અને કોર્ટે સ્ટે ઓર્ડર જારી કર્યો હોવાથી, તેના પર ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી. ભાજપના નેતાએ વધુમાં કહ્યું કે, જોકે, એક વાત ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે, પાર્ટી માને છે કે અમે કોઈને પણ અન્યાય થવા દઈશું નહીં. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમારી સરકાર બધાને ન્યાય આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
વાસ્તવિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન ભટકાવવા
આ દરમિયાન, ગુરુવારે ઘણા વિપક્ષી પક્ષોએ ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં જાતિ આધારિત ભેદભાવને પ્રતિબંધિત કરતા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC)ના નિયમો પર સુપ્રીમ કોર્ટના સ્ટેનું સ્વાગત કર્યું. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પ્રમોદ તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો કે શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) વાસ્તવિક મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે સંઘર્ષ પેદા કરી રહી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની પ્રશંસા
કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, બસપા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ જેવા પક્ષોના નેતાઓએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી. જોકે, ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી-લેનિનવાદી) લિબરેશનએ ન્યાયાધીશોની ટિપ્પણીઓ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
સામાજિક તણાવનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું
બસપાના વડા માયાવતીએ X પર પોસ્ટ કરી હતી કે, દેશની સરકારી અને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાં જાતિ આધારિત ઘટનાઓને રોકવા માટે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન દ્વારા લાગુ કરાયેલા નવા નિયમોએ સામાજિક તણાવનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટનો આજે નવા UGC નિયમ પર સ્ટે મૂકવાનો નિર્ણય યોગ્ય છે.
સામાન્ય વર્ગને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું
તેમણે કહ્યું કે જો UGCએ નવો નિયમ લાગુ કરતા પહેલા તમામ પક્ષોને વિશ્વાસમાં લીધા હોત અને તપાસ સમિતિમાં સામાન્ય વર્ગને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું હોત તો દેશમાં આ સામાજિક તણાવ ઉભો ન થયો હોત. સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે પણ કોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે.
