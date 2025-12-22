Prev
ભાજપના પૂર્વ મંત્રીએ કોંગ્રેસ નેતા સાથે ફર્યા મંગળફેરા, 20 વર્ષ નાની પત્ની સાથેના ફોટાએ સોશિયલ મીડિયામાં મચાવી ધુમ!

Deepak Joshi and Pallavi Raj Saxena Marriage: મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મંત્રી અને ભાજપના નેતા દીપક જોશી અને કોંગ્રેસના નેતા પલ્લવી રાજ સક્સેના લગ્નના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ કથિત લગ્નના ફોટા પણ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. દીપક અને પલ્લવીની ઉંમરમાં વચ્ચે 20 વર્ષનો મોટો તફાવત છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:42 PM IST

Deepak Joshi and Pallavi Raj Saxena Marriage: મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. કૈલાશ જોશીના પુત્ર અને શિવરાજ સરકારમાં મંત્રી રહેલા ભાજપ નેતા દીપક જોશી અને કોંગ્રેસ નેતા પલ્લવી રાજ સક્સેનાના લગ્નના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ કથિત લગ્નના ફોટા પણ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. દીપક અને પલ્લવીની ઉંમરમાં વચ્ચે 20 વર્ષનો મોટો તફાવત છે. જો કે, હજુ સુધી બન્ને પક્ષે લગ્નની ઔપચારિક પુષ્ટિ કરી નથી. જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે આ અંગેની માહિતી ટૂંક સમયમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, દીપક જોશી અને પલ્લવી વચ્ચેના આ કથિત લગ્ન ગત 4 ડિસેમ્બરના રોજ આર્ય સમાજ મંદિરમાં થયા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર આ કથિત લગ્નના ફોટા પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વાયરલ ફોટા અનુસાર, 63 વર્ષીય દીપક જોશીએ મહિલા કોંગ્રેસની પૂર્વ પ્રદેશ સચિવ 43 વર્ષીય પલ્લવી રાજ સક્સેના સાથે લગ્ન કર્યા છે. દીપક અને પલ્લવીની ઉંમરમાં 20 વર્ષનો મોટો તફાવત છે. દીપક જોશીના આ ત્રીજા લગ્ન હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. Zee 24 કલાક આ લગ્ન કે વાયરલ ફોટાની પુષ્ટિ કરતું નથી.

એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પલ્લવીએ જ આ લગ્નના કેટલાક ફોટા તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યા હતા, જે બાદમાં ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જો કે, કોંગ્રેસ નેતા બ્રિજેન્દ્ર શુક્લાએ દીપક જોશી અને પલ્લવીના લગ્નના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરીને તેમને અભિનંદન આપ્યા છે. સામે આવેલા લગ્નના વાયરલ લગ્નના ફોટામાં દીપક પલ્લવીના કપાળ પર સિંદૂર લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે.

3 વખત ધારાસભ્ય રહ્યા છે દીપક જોશી
પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પુત્ર અને દેવાસ જિલ્લાના વતની દીપક જોશી ભાજપના એક અગ્રણી નેતા તરીકે જાણીતા છે. 1983થી ભાજપના સભ્ય દીપક 2003માં બાગલીથી ધારાસભ્ય બન્યા હતા. ત્રણ વખત ધારાસભ્ય રહ્યા છે, 2023માં ઉપેક્ષાથી નારાજ થઈને તેઓ ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. જો કે, કોંગ્રેસે રાજ્યમાંથી સરકાર ગુમાવ્યા બાદ અને ભાજપ સરકાર બન્યા પછી તેઓ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સાથે ભાજપમાં ફરી જોડાયા. પલ્લવી મહિલા કોંગ્રેસના પૂર્વ સચિવ રહી ચૂક્યા છે. દીપક જોશીની પહેલી પત્ની વિજયાનું 2021માં કોવિડ-19ને કારણે અવસાન થયું હતું.

આ દરમિયાન મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, દીપક જોશી અને પલ્લવી રાજ સક્સેનાના લગ્ન 4 ડિસેમ્બરે આર્ય સમાજ મંદિરમાં દીપકના પરિવારની સામે થયા છે.

