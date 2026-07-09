/ભાજપે ત્રણેય બળવાખોર TMC નેતાઓને આપી રાજ્યસભાની ટિકિટ, થોડા કલાકો પહેલા જ જોડાયા હતા પાર્ટીમાં

West Bengal Politics : ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં TMCના બળવાખોર સાંસદોને રાજ્યસભાની ટિકિટ આપી છે. ગુરુવારે પાર્ટીએ 24 જુલાઈ, 2026ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાનારી રાજ્યસભા પેટાચૂંટણી માટે ટીએમસીના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદો સુષ્મિતા દેવ, સુખેન્દુ શેખર રોય અને પ્રકાશ ચિક બરૈકને પોતાના ઉમેદવારો તરીકે જાહેર કર્યા છે. આ જાહેરાત ત્રણેય નેતાઓ પાર્ટીમાં જોડાયાના થોડા કલાકો પછી જ કરવામાં આવી છે.
BJPમાં જોડાતા જ રાજ્યસભાની ટિકિટ
આ ત્રણેય નેતાઓ આજે વહેલી સવારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ શમિક ભટ્ટાચાર્યની હાજરીમાં પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. આ નેતાઓએ પાર્ટીમાં જોડાતા પહેલા જ રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને ભાજપે તરત જ તેમને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે સુખેન્દુ શેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશ ચિક બરૈકે TMC છોડતાં રાજ્યસભાની ત્રણ બેઠકો ખાલી પડી હતી. હવે આ જ નેતાઓ ફરી એકવાર ઉમેદવારો તરીકે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે.
સુખેન્દુ રોયે મમતા બેનર્જી પર પ્રહારો કર્યા
ભાજપમાં જોડાયા બાદ પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ સુખેન્દુ શેખર રોયે મમતા બેનર્જી અને ટીએમસી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, જેમકે અમારા અધ્યક્ષે આ ચૂંટણી અંગે જણાવ્યું હતું કે ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં ભાગ્યે જ 96-97 ટકા મતદાન જોવા મળ્યું છે. તેઓ (મમતા બેનર્જી) હવે ખતમ થઈ ગયા છે, તેમના પક્ષ માટે રમત સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. તેથી, તેમની વધુ ચર્ચા કરવી સંપૂર્ણપણે અર્થહીન છે.
સુખેન્દુ શેખર રોયે બંગાળના પછાતપણા માટે રાજ્ય સરકારના વલણને સીધો દોષી ઠેરવ્યો. તેમણે કહ્યું, અન્ય રાજ્યોમાં, શાસક અને વિપક્ષી પક્ષો સામાન્ય રીતે વિકાસ, પ્રગતિ અથવા ચોક્કસ એજન્ડાના અમલીકરણ માટે કેન્દ્ર સરકારનો સંપર્ક કરે છે. પરંતુ અહીં, અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન બંધ, હડતાલ અને સરઘસો દ્વારા કેન્દ્રનો વિરોધ કરવા પર રહ્યું.
'ત્રણ પેઢીઓ બરબાદ થઈ ગઈ, અમે ચોરી કરવામાં વ્યસ્ત હતા’
મમતા સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપો લગાવતા સુખેન્દુએ કહ્યું કે, આ રાજકારણને કારણે બંગાળની ત્રણ પેઢીઓ સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ ગઈ. જેને પણ તક મળી તે રાજ્ય છોડીને ભાગી ગયું. જ્યારે મોટાભાગના ભારતીય રાજ્યો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઘડવામાં આવેલા ‘વિકસિત ભારત’ માટેના વિઝન અને રોડમેપ સાથે આગળ વધી રહ્યા હતા, ત્યારે અમે અહીં ફક્ત ચોરી કરવામાં વ્યસ્ત હતા.