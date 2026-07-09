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ભાજપે ત્રણેય બળવાખોર TMC નેતાઓને આપી રાજ્યસભાની ટિકિટ, થોડા કલાકો પહેલા જ જોડાયા હતા પાર્ટીમાં

West Bengal Politics : તાજેતરમાં રાજ્યસભા સાંસદ પદેથી રાજીનામું આપનારા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સુખેન્દુ રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશ ચિક બરૈક આજે ભાજપમાં જોડાયા છે. તેમના જોડાતાની સાથે જ પાર્ટીએ બંગાળમાં ખાલી પડેલી ત્રણ રાજ્યસભા બેઠકો માટે આ ત્રણેય નેતાઓને રાજ્યસભાની ટિકિટ આપી છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:10 PM IST
ભાજપે ત્રણેય બળવાખોર TMC નેતાઓને આપી રાજ્યસભાની ટિકિટ, થોડા કલાકો પહેલા જ જોડાયા હતા પાર્ટીમાં

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Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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