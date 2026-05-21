/વંદે માતરમ્ પર BJP સરકારનો મોટો નિર્ણય, જાણો બંગાળમાં CM સુવેન્દુ અધિકારીએ 12 દિવસમાં કરી કઈ 11 જાહેરાત?

Bengal CM Suvendu Adhikari: પશ્ચિમ બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વમાં ભાજપની સરકાર બન્યાને 12 દિવસ થઈ ગયા છે. આ 12 દિવસમાં સુવેન્દુએ મમતા બેનર્જીના શાસન અને નીતિઓનો અંત લાવવા માટે 11 મોટા નિર્ણયો લીધા છે. જેમાં આર.જી. કર મેડિકલ કોલેજ રેપ-મર્ડર કેસ, ચિકન નેક, વંદે માતરમ્ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપે બંગાળની કમાન સંભાળતાની સાથે જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ની મમતા બેનર્જી સરકારના સમયમાં લાગુ કરાયેલી નીતિઓ પર રોક લગાવી દીધી છે. પદ સંભાળ્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ વહીવટી સુધારા, જનકલ્યાણ, અનામત નીતિઓ અને ભ્રષ્ટાચાર પર લગામ લગાવવા માટે કેટલાક મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે.
આવો, સુવેન્દુ અધિકારી સરકારના આ 11 નિર્ણયો પર નજર કરીએ...
1. મદરેસાઓમાં ‘વંદે માતરમ્’ અનિવાર્ય
સુવેન્દુ અધિકારીની સરકારે બંગાળની તમામ મદરેસાઓમાં વર્ગો શરૂ થતાં પહેલાં યોજાતી પ્રાર્થના સભામાં ‘વંદે માતરમ્’ ગાવું અનિવાર્ય કરી દીધું છે. રાજ્યના મદરેસા શિક્ષણ નિયામક દ્વારા આદેશ જારી કરીને આનો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ ગત 13 મેના રોજ રાજ્યની તમામ સરકારી શાળાઓમાં વંદે માતરમ્ અનિવાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે નોટિફિકેશન જારી કરીને શાળાઓને આ નિર્દેશ આપ્યા હતા.
2. ‘લક્ષ્મી ભંડાર’ બંધ, ‘અન્નપૂર્ણા યોજના’ શરૂ
સુવેન્દુ અધિકારીની સરકારે મમતા બેનર્જી સરકારની 'લક્ષ્મી ભંડાર યોજના' બંધ કરીને 'અન્નપૂર્ણા યોજના' શરૂ કરી છે. આ યોજના હેઠળ 25 થી 60 વર્ષની મહિલાઓને દર મહિને 3000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ રકમ સીધી તેમના બેંક ખાતાઓ (જે લિંક થયેલા છે) માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આના માટે 1 જૂનથી પોર્ટલ પર અરજી કરી શકાશે. સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને આવકવેરો ભરનારાઓ આ યોજનામાંથી બહાર રહેશે.
3. આયુષ્માન ભારત યોજના લાગુ
સુવેન્દુ સરકારે બંગાળમાં 'આયુષ્માન ભારત યોજના' લાગુ કરી દીધી છે. ગત 11 મેના રોજ મળેલી પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકમાં આ અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો. આ યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા પરિવારોને વાર્ષિક 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર મળશે.
4. મહિલાઓ માટે બસોમાં મફત મુસાફરી
સુવેન્દુ અધિકારીએ બંગાળની મહિલાઓ માટે બસોમાં મફત મુસાફરીની યોજના શરૂ કરી છે. સુવેન્દુ કેબિનેટની પ્રથમ બેઠકમાં જ રાજ્ય પરિવહન (ST) ની બસોમાં શહેરી અને ગ્રામીણ બંને રૂટ પર મહિલાઓ માટે મફત મુસાફરીના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
5. ચિકન નેક કોરિડોર કેન્દ્ર સરકારને સોંપાયો
સુવેન્દુ અધિકારીની સરકારે 'ચિકન નેક કોરિડોર' કેન્દ્ર સરકારને ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે. ચિકન નેક અત્યંત સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે અને તે પૂર્વોત્તર (North-East) રાજ્યોને મુખ્ય ભૂમિ (મેન લેન્ડ) સાથે જોડે છે, જેને સિલીગુડી કોરિડોર પણ કહેવામાં આવે છે. આ કોરિડોરના 7 નેશનલ હાઈવે કેન્દ્રીય એજન્સીઓને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી સેના અને સુરક્ષા દળોની અવરજવર ઝડપી અને સરળ બની શકે.
6. ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદે ફેન્સિંગનું કામ ઝડપી કરાશે
સુવેન્દુ સરકારે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર ફેન્સિંગ (વાડ) નું કામ પૂર્ણ કરવા માટે 45 દિવસનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. આ માટે BSF ને જમીન સોંપવામાં આવશે. આશરે 435 કિલોમીટર લાંબી સરહદમાંથી 286 કિલોમીટર લાંબા હિસ્સામાં વાડ લગાવવાની બાકી છે.
7. સરકારી નોકરીઓ માટે વય મર્યાદામાં 5 વર્ષનો વધારો
સુવેન્દુ સરકારે પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકારી નોકરીઓ માટેની વય મર્યાદામાં 5 વર્ષનો વધારો કર્યો છે, જેનાથી રાજ્યના યુવાનોને મોટી રાહત મળી છે. હવે ગ્રુપ A ની ભરતી માટે વય મર્યાદા 41 વર્ષ, ગ્રુપ B ની ભરતી માટે 44 વર્ષ અને ગ્રુપ C-D ની ભરતી માટે 45 વર્ષ રહેશે.
8. OBC અનામતમાં સુધારો
મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ 66 સમુદાયો માટે અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) અનામતમાં સુધારો કર્યો છે. આ અંતર્ગત કલકત્તા હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે 66 સમુદાયોને અનામત હેઠળ સૂચિત કરીને 7 ટકા અનામતનું માળખું પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે. આ સમુદાયોમાં કુર્મી, તેલી, યાદવ અને કેટલાક મુસ્લિમ જૂથો (હજ્જામ, જોલા વગેરે) નો સમાવેશ થાય છે.
9. 1.69 કરોડ જાતિ પ્રમાણપત્રોની ફરી તપાસ
સુવેન્દુ અધિકારીની સરકારે રાજ્યના અંદાજે 1.69 કરોડ જાતિ પ્રમાણપત્રોની ફરીથી તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. આ પ્રમાણપત્રો વર્ષ 2011 થી અત્યાર સુધીમાં જારી કરવામાં આવ્યા છે, જેમના વિશે એવા આક્ષેપો છે કે સરકારી કેમ્પમાં આ પ્રમાણપત્રો ખોટી (નકલી) રીતે વહેંચવામાં આવ્યા હતા. હવે સુવેન્દુ સરકાર તમામ જાતિ પ્રમાણપત્રો (SC, ST અને OBC) નું ફરીથી વેરિફિકેશન કરાવીને નકલી પ્રમાણપત્રો રદ કરશે.
10. ધર્મ આધારિત યોજનાઓ બંધ
સુવેન્દુ સરકારે પશ્ચિમ બંગાળમાં ધર્મ આધારિત યોજનાઓ બંધ કરી દીધી છે. આ યોજનાઓ મમતા બેનર્જીની સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કેટલીક ધર્મ-વિશેષ કલ્યાણકારી અને ગ્રાન્ટ યોજનાઓ સામેલ હતી. આ નિર્ણયનો હેતુ તુષ્ટિકરણની રાજનીતિનો અંત લાવીને રાજ્યનો બિનસાંપ્રદાયિક (ધર્મ-નિરપેક્ષ) વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
11. આર.જી. કર કોલેજના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ સંદીપ ઘોષ સામે કેસ ચલાવવાનો આદેશ
સુવેન્દુ સરકારે આર.જી. કર મેડિકલ કોલેજના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ સંદીપ ઘોષ સામે કેસ ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સંદીપ ઘોષ પર નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને ખરીદી કૌભાંડોના આરોપો છે. સરકારે આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને PMLA હેઠળ કેસ ચલાવવાની ઔપચારિક મંજૂરી આપી દીધી છે, જ્યારે આ મામલાની તપાસ હાલમાં CBI અને ED કરી રહી છે.