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ભાજપના સીનિયર ધારાસભ્યની દીકરીને જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું તમારી પાસે તો આપવા માટે ઘણું છે, ઉપપ્રમુખ બનાવી દઈશ

ભાજપમાં એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશના મહોબામાં ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ પર સેક્સની માંગણી કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવનાર ભાજપની મહિલા નેતાએ હવે આરપારની લડાઈ લડવાનું નક્કી કર્યું છે. દીપાલીએ  પાર્ટીના નેતાઓ પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા ડેપ્યુટી સીએમ કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય સામે ચૂંટણી લડવાનું એલાન કરી દીધું છે.

Published: Jul 10, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:19 PM IST
ભાજપના સીનિયર ધારાસભ્યની દીકરીને જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું તમારી પાસે તો આપવા માટે ઘણું છે, ઉપપ્રમુખ બનાવી દઈશ

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