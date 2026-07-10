/ભાજપના સીનિયર ધારાસભ્યની દીકરીને જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું તમારી પાસે તો આપવા માટે ઘણું છે, ઉપપ્રમુખ બનાવી દઈશ

ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ સંગઠનમાં આ ડખા હવે જાહેરમાં આબરૂ કાઢી રહ્યાં છે. પક્ષની પૂર્વ જિલ્લા મંત્રી દીપાલી તિવારીએ ફરી એકવાર ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ પર નિશાન સાધ્યું છે અને સમાધાન કરાવવા આવેલી ભાજપ સંગઠનની ટીમ પર પણ મોટા આરોપો મૂક્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરેલા એક વીડિયોમાં દીપાલીએ આરોપ લગાવ્યો કે સંગઠનની ટીમે તેના પતિને જેલમાં ધકેલી દેવાની અને બાળકોનું ભવિષ્ય બગાડવાની ધમકી આપીને જબરદસ્તીથી સમાધાન કરાવ્યું હતું.
દીપાલીએ હવે સિરાથુ વિધાનસભા બેઠક પરથી ડેપ્યુટી સીએમ કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય સામે ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરવાની જાહેરાત કરતાં કહ્યું કે, આટલી મોટી ભૂલ છતાં જિલ્લા પ્રમુખને બચાવીને એક મહિલાના સન્માનને કચડી નાખવામાં આવ્યું છે.
૨૬ એપ્રિલે દીપાલી તિવારીએ ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ મોહનલાલ કુશવાહા પર ગંભીર અશ્લીલ આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઉપપ્રમુખ પદ આપવાના બદલામાં જિલ્લા પ્રમુખે તેમની સાથે સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ કર્યું હતું.
આ વિવાદના પડઘા પ્રદેશ સંગઠન સુધી પડ્યા હતા. પ્રદેશ નેતૃત્વની સૂચનાથી ભાજપ પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ કમલાવતી સિંહ અને ક્ષેત્રીય મહામંત્રી સંત વિલાસ શિવહરેએ મધ્યસ્થી કરીને સમાધાન કરાવ્યું હતું. આ પ્રદેશ સ્તરીય તપાસ ટીમની દરમિયાનગીરી બાદ દીપાલીએ સમાધાનનો એક વીડિયો પણ જાહેર કર્યો હતો.
રીજનલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બનાવવાની લાલચ આપી
પરંતુ હવે નવો વીડિયો જાહેર કરીને દીપાલીએ સમગ્ર ભાજપ સંગઠન પર જ આરોપો લગાવ્યા છે. વાયરલ વીડિયોમાં દીપાલી કહી રહી છે કે, પહેલા તપાસ સમિતિએ તેને ક્ષેત્રીય ઉપપ્રમુખ (Regional Vice President) નું પદ આપવાની લાલચ આપી હતી, પરંતુ જ્યારે વાત ન બની ત્યારે તેમના પતિને જેલ ભેગા કરવાની અને બાળકોની કારકિર્દી બગાડવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. બાળકો અને પતિના બચાવ માટે તે સમયે તેણે હારીને સમાધાન પત્ર પર સહી કરવી પડી હતી.
ફોર્મ-૭ આપીને યાદવ અને મુસ્લિમોના નામ કાપવા દબાણ કર્યું
દીપાલીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે તેમની ડ્યુટી ઝિરિયાદાઈ મંદિર નજીકના બૂથ પર લગાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કાર્યાલયમાંથી કેટલાક 'ફોર્મ-૭' આપીને યાદવ અને મુસ્લિમ સમાજના લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાપી નાખવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેમણે બીએલઓ (BLO) ને પૂછ્યું તો ખબર પડી કે તે લોકોના તમામ દસ્તાવેજો સાચા છે. આ ખોટા કામનો વિરોધ કરવાને કારણે જ તે પક્ષના વરિષ્ઠ હોદ્દેદારોની આંખમાં ખૂંચવા લાગી હતી.
નાયબ સીએમ સામે ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત
હાલમાં સિરાથુ બેઠક પરથી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય સામે ચૂંટણી લડવાનું નક્કી કર્યું છે. તેણે ઉમેર્યું કે, "હું સિરાથુની દીકરી છું અને મારા દાદા મંગલા પ્રસાદ તિવારી સિરાથુથી ત્રણ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે, જેમને લોકો પ્રેમથી 'જર્મન માસ્ટર' કહેતા હતા."
દીપાલીના આ વાયરલ વીડિયોથી જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. બીજી તરફ, ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ મોહનલાલ કુશવાહાએ પોતાના પર લાગેલા તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવીને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધા છે.જોકે, આ મામલો હાલમાં ભારે ચર્ચામાં છે.