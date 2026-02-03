યુમનામ ખેમચંદ સિંહ બનશે મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી, રાજ્યમાં 1 વર્ષ બાદ હટશે રાષ્ટ્રપતિ શાસન
મણિપુરમાં હવે રાષ્ટ્રપતિ શાસન હટી જવાનું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ યુમનામ ખેમચંદ સિંહને ધારાસભ્ય દળના નેતા ચૂંટી લીધા છે, જે હવે મણિપુરના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે.
Trending Photos
Manipur News: ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા યુમનામ ખેમચંદ સિંહને દિલ્હીમાં યોજાયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નેતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે તેઓ મણિપુરના આગામી મુખ્યમંત્રી હશે. મણિપુર ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠક આજે સાંજે પાંચ કલાકે યોજાઈ હતી. મણિપુરમાં આશરે એક વર્ષથી રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગૂ છે અને મુખ્યમંત્રીનું પદ ખાલી છે.
આ પહેલા ભાજપના મહાસચિવોની ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સાથે ભાજપની એક્સટેન્શન ઓફિસમાં બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, સંગઠન મહાસચિવ બીએલ સંતોષ અને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સુનીલ બંસલ હાજર રહ્યા હતા.
વરિષ્ઠ નેતા યુમનામ ખેમચંદ સિંહને નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી પાર્ટીની બેઠક બાદ મણિપુર ભાજપ ધારાસભ્ય દળના નેતા ચૂંટવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ચાલી રહેલા રાજકીય ઘટનાક્રમો વચ્ચે યુમનામ ખેમચંદ સિંહને જવાબદારી મળી છે.
યુમનામ ખેમચંદ સિંહ મણિપુર ભાજપના દિગ્ગજ નેતા છે અને બે ટર્મથી ધારાસભ્ય છે. તેઓ 2017 અને 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સિંગજામેઈ વિધાનસભા ક્ષેત્રથી ચૂંટાયા હતા, જેનાથી રાજ્યની રાજધાની ક્ષેત્રમાં તેમની મજબૂત પકડ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે