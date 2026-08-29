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Gen Zને પોતાની તરફ વાળવા BJPનો મેગા પ્લાન, નીતિન નવીનની મોટી બેઠક, તૈયાર થઈ રહી છે નવી વ્યૂહરચના

હાલ Gen Z ખુબ ચર્ચામાં છે. ભાજપ આ Gen Z મતદારોને પોતાની બાજુ કરવા માટે કમર કસી ચૂકી છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીને સમગ્ર દેશમાંથી થઈને 45 જેટલા ભાજપના નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી. જાણો શું ઘડાઈ રહી છે રણનીતિ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:02 PM IST
Gen Zને પોતાની તરફ વાળવા BJPનો મેગા પ્લાન, નીતિન નવીનની મોટી બેઠક, તૈયાર થઈ રહી છે નવી વ્યૂહરચના
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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