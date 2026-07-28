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'નવા જનરેશનની મહિલાઓને કંગનાએ ગણાવી 'ગટર છાપ', કહ્યું- દારૂ, નશો અને અનેક સાથે સંબંધ બનાવવા તેની આઝાદી'

ભાજપ સાંસદે કહ્યું- સૌથી શરમજનક વાત તે યુવા હિંદુ મહિલાઓનો વ્યવહાર છે, જે સ્વતંત્ર અને કરિયર બનાવનારી મહિલાઓના જીવનની નકલ કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ તે આઝાદીની સાથે આવતી જવાબદારીઓને નિભાવવા ઈચ્છતી નથી. હકીકતમાં સ્વતંત્ર મહિલાઓ વિદ્રોહી નિર્ણય લે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:38 AM IST
'નવા જનરેશનની મહિલાઓને કંગનાએ ગણાવી 'ગટર છાપ', કહ્યું- દારૂ, નશો અને અનેક સાથે સંબંધ બનાવવા તેની આઝાદી'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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