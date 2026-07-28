'નવા જનરેશનની મહિલાઓને કંગનાએ ગણાવી 'ગટર છાપ', કહ્યું- દારૂ, નશો અને અનેક સાથે સંબંધ બનાવવા તેની આઝાદી'

Kangana Ranaut: જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શનમાં સામેલ થનારી 'નવી પેઢીની યુવતીઓ (Gen Z) પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌતે પ્રહાર કર્યો છે. મંડીના સાંસદે તેમને ગટર છાપ ગણાવી છે, જે કોઈ જવાબદારી વગરની આઝાદી સાથે રહેવાનું પસંદ કરે છે.' પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટના સ્ટેટસ પર કંગનાએ એક પોસ્ટ લગાવી છે. આ પોસ્ટમાં તેણે કહ્યું કે 'આ તથાકથિત પશ્ચિમી રંગમાં ડૂબેલી ભારતીય મહિલાઓ જે અભ્યાસમાં સારી નથી, સાથે તે એટલી ખરાબ અને ભ્રષ્ટ છે કે તે ગૃહિણી પણ ન બની શકે. છતાં તે નશો, દારૂ અને ઘણી વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધ બનાવવાની પોતાની આઝાદીનો દેખાડો કરે છે.' કંગનાના આ નિવેદન પર વિવાદ થઈ શકે છે.
'હકીકતમાં સ્વતંત્ર મહિલાઓ વિદ્રોહી નિર્ણય લે છે'
ભાજપ સાંસદે કહ્યું 'સૌથી શરમજનક વાત તે યુવા હિંદુ મહિલાઓનો વ્યવહાર છે, જે સ્વતંત્ર અને કરિયર બનાવનારી મહિલાઓના જીવનની નકલ કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ તે આઝાદની સાથે આવતી જવાબદારી નિભાવવા ઈચ્છતી નથી. હકીકતમાં સ્વતંત્ર મહિલાઓ વિદ્રોહી નિર્ણય લે છે, સ્પષ્ટ મત રાખે છે, પરંપરાઓથી હટી કરિયર પસંદ કરે છે અને પોતાના દરેક નિર્ણયની તમામ જવાબદારી પણ ઉઠાવે છે. તેણે પોતાના કર્મોની કિંમત ખુદ ચુકવવી પડે છે. તે પોતાના માતા-પિતા કે પરિવારની કિંમત પર આવું કરતી નથી.'
બેશરમીથી પોતાના માતા-પિતાની કમાણી પર મોટી થાય છેઃ કંગના
આગળ કંગનાએ લખ્યું- આજની તથાકથિત પશ્ચિમી વિચારથી પ્રભાવિત ભારતીય મહિલાઓની એક નવી પેઢી સામે આવી છે. હું તેને ગટર જનરેશન કહુ છું. તેમાંથી કેટલીક પાસે સમાજને આપવા માટે કંઈ નથી. તે અભ્યાસમાં એટલી સારી નથી, પરંતુ એટલા ખરાબ વિચાર અને ભ્રષ્ટ માનસિકતા રાખે છે કે સારી હાઉસવાઇફ પણ ન બની શકે. તેમ છતાં તે પોતાની કથિત આઝાદીનો દેખાડો કરે છે, નશો, દારૂ અને અગણિત યૌન સંબંધોને પોતાની આઝાદી જણાવે છે. બેશરમીથી પોતાના માતા-પિતાની કમાણી પર રહે છે અને સતત સ્વતંત્ર જીવન જીવવાની વાત કરે છે, જ્યારે ખરેખર તે આત્મનિર્ભર હોતી નથી. એક નાની વાત યાદ અપાવી- આઝાદ જીવન કમાવું પડે છે. જો જવાબદારી ઉઠાવ્યા વગર સ્વતંત્રતાનો પ્રયાસ કરશો તો તમે માત્ર એક વિકૃત માનસિકતાવાળા વ્યક્તિ છો, ગટર છાપ.
પેપર લીક વિરોધી બિલ પર પણ આપ્યો જવાબ
સંસદ પરિસરમાં સોમવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા કંગના રનૌતે વિપક્ષ પર સંસદના કામકાજમાં સમસ્યા ઉભી કરવાના પ્રયાસનો આરોપ લગાવ્યો. પેપર લીક વિરોધી બિલનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું- મને લાગે છે કે તેમણે મન બનાવી લીધું છે કે જ્યાં સુધી તેને સત્તા નહીં મળે તે સંસદનું કામ થવા દેશે નહીં, ભલે મુદ્દો કેટલો પણ મહત્વનો ન હોય. તેણે આગળ આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષી સાંસદોએ શિક્ષણ સુધાર બિલ રજૂ કરવાનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે દેશે તેમના આ વલણ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. કંગનાએ કહ્યું- તેનો ઉદ્દેશ્ય છે કે દેશમાં કોઈ કામ ન થાય, કારણ કે તેને જનાદેશ મળ્યો નથી.