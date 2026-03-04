વિનોદ તાવડે, રામદાવ અઠાવલે સહિત આ નેતા જશે રાજ્યસભા, મહારાષ્ટ્ર માટે BJPએ જાહેર કર્યાં ઉમેદવાર
BJP Candidates List For Rajya Sabha: રાજ્ય સભા ચૂંટણી માટે ભાજપે મહારાષ્ટ્રથી ચાર ઉમેદવાર જાહેર કર્યાં છે. આ પહેલા મંગળવારે ભાજપે 6 રાજ્યોના 9 ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં હતા.
- રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપે મહારાષ્ટ્રના ઉમેદવાર કર્યાં જાહેર
- સંગઠનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર વિનોદ તાવડે જશે રાજ્યસભા
- કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ અઠવાલેને પણ મળી ટિકિટ
મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી વિનોદ તાવડે અને કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ અઠાવલે સહિત ચાર નેતાઓને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય ભાજપે નાગપુરના પૂર્વ મેયર અને આદિવાસી નેતા માયા ચિંતામણ ઈવનાતેને પણ તક આપી છે.
હકીકતમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા વિનોદ તાવડેના નામની ચર્ચા પહેલાથી જ ચાલી રહી હતી. સાથે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ અઠાવલેનું નામ પણ ચર્ચામાં હતું. તો હવે આ નામ પર ભાજપે મહોર લગાવી દીધી છે.
આ નેતાઓના નામની જાહેરાત
વિનોદ તાવડે
રામદાસ અઠાવલે
માયા ચિંતામણ ઈવનાતે
રામરાવ કુડકુતે
BJP national general secretary Vinod Tawde nominated as candidate for Rajya Sabha elections https://t.co/yw4wicCN8I
— ANI (@ANI) March 4, 2026
નોંધનીય છે કે 10 રાજ્યોની 37 ખાલી રાજ્યસભા સીટો પર ચૂંટણી થવાની છે. આ સંબંધિત સભ્યોનો કાર્યકાળ એપ્રિલમાં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, તેવામાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવાર 5 માર્ચ સુધી ઉમેદવારી નોંધાવશે, જ્યારે 16 માર્ચે મતદાન થશે.
તો મહારાષ્ટ્રમાં સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ મહાયુતિ 6 સીટ જીતી શકે છે, જ્યારે મહાવિકાસ અઘાડીની 1 સીટ પર જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે.
