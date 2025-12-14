Prev
આતુરતાનો આવ્યો અંત ! ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષની જાહેરાત, જાણો કોને મળી મોટી જવાબદારી

BJP National President: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા સંગઠનમાં મોટો બદલાવ કરતા બિહાર સરકારના મંત્રી નીતિન નવીનને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ નિમણૂક ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વના તેમના વધતા કદ અને સંગઠનાત્મક ક્ષમતાઓ પરના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નીતિન નવીન જેઓ અગાઉ બિહારમાં માર્ગ બાંધકામ મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, તેમને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આ નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

BJP National President:  ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સંગઠનાત્મક સ્તરે એક મોટો નિર્ણય લેતા બિહાર સરકારમાં મંત્રી નીતિન નવીન (45)ને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ નિયુક્તિને બિહારની સાથે-સાથે રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં પણ ભાજપની વ્યૂહાત્મક મજબૂતી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. પાર્ટી નેતૃત્વએ તેમના સંગઠનાત્મક અનુભવ, જમીની પકડ અને વહીવટી ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી છે. નીતિન નવીન ભાજપના સૌથી ઓછી ઉંમરના અધ્યક્ષ બન્યા છે.

આ નિયુક્તિ 14 ડિસેમ્બર 2025થી તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થઈ ગઈ છે. આ સંબંધમાં પાર્ટી તરફથી ઔપચારિક સંગઠનાત્મક આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તેમજ મુખ્યાલય પ્રભારી અરુણ સિંહ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આદેશ અનુસાર, આ નિયુક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદીય બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આદેશમાં સ્પષ્ટ કરાયું છે કે, નીતિન નવીન જેઓ હાલમાં બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે, હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંગઠનની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળશે.

May be an image of ‎text that says '‎अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव ញ भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party दिनांक: 14 दिसंबर, 2025 संगठनात्मक नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन, मंत्री, बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का रा्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है| उपरोक्त नियुकि्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। သီးအိခေ်နြင် सिદ (अरुण सिंह) גב Cantral TA23500000 ब्स्य महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी Ueedayan‎'‎

નીતિન નવીનની રાજકીય સફર
બિહારની નીતિશ સરકારમાં માર્ગ નિર્માણ મંત્રી નીતિન નવીન હાલમાં પટનાના બાંકીપુર વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય છે. નવીને વિદ્યાર્થી રાજકારણથી લઈને સંગઠનના વિવિધ હોદ્દાઓ સુધીનો સફર કર્યો છે. તેમની ઓળખ એક શિસ્તબદ્ધ સંગઠનકર્તા અને ઝડપી નિર્ણયો લેનારા નેતા તરીકે રહી છે. બિહાર ભાજપમાં તેઓ ઘણી મહત્વની જવાબદારીઓ નિભાવી ચૂક્યા છે, જેમાં પ્રદેશ સ્તરે સંગઠનને મજબૂત કરવાની ભૂમિકા સામેલ છે.

પૂર્વ ધારાસભ્ય નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહાના પુત્ર છે નીતિન
નીતિન નવીનનો જન્મ પટનામાં થયો હતો. તેમના પિતા નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહા ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય રહ્યા છે. પિતાના નિધન બાદ નીતિન નવીને સક્રિયપણે ચૂંટણી રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો અને ટૂંક સમયમાં જ પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી. રાજકારણમાં આવતા પહેલા તેઓ ભારતીય જનતા યુવા મોરચામાં પણ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી ચૂક્યા છે, જ્યાંથી તેમના સંગઠનાત્મક કૌશલ્યને ઓળખ મળી હતી.

પહેલીવાર 2006ની પેટાચૂંટણીમાં જીત્યા હતા નીતિન નવીન
નીતિન નવીન પટનાની બાંકીપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે અને સતત પાંચમી વખત જનતાનો વિશ્વાસ જીતી ચૂક્યા છે. તેમણે પહેલીવાર 2006ની પેટાચૂંટણીમાં જીત નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ તેઓ 2010, 2015, 2020 અને 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં સતત વિજેતા રહ્યા છે. 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે 98,299 મત મેળવીને આરજેડીના ઉમેદવાર રેખા કુમારીને 51,936 મતોના મોટા અંતરથી હરાવ્યા હતા, આ તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત માનવામાં આવે છે.

