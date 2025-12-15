Prev
શું રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને અલગથી પગાર ચૂકવે છે ભાજપ, જાણો નીતિન નબીનને શું-શું મળશે સુવિધાઓ?

BJP National President Nitin Nabin Salary: નીતિન નબીનને ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, ભાજપ તેમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ને અલગથી પગાર આપે છે કે નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:21 PM IST

BJP National President Salary: લાંબી રાહ જોયા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આખરે એક મોટું સંગઠનાત્મક પગલું ભર્યું છે. ભાજપે વરિષ્ઠ નેતા અને બિહાર કેબિનેટ મંત્રી નીતિન નબીનને રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે, નીતિન નબીન ત્યાં સુધી પાર્ટી અધ્યક્ષની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યાં સુધી કોઈ પૂર્ણ-સમયના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખની પસંદગી કરવામાં ન આવે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, ભાજપ તેમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને અલગથી પગાર ચૂકવે છે કે નહીં અને નીતિન નબીનને કેવા પ્રકારની સુવિધા મળશે.

શું ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને સરકારી પગાર મળે છે?
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું પદ ન તો બંધારણીય છે કે ન તો સરકારી પદ. તેથી અધ્યક્ષને ભારત સરકાર દ્વારા કોઈ પગાર આપવામાં આવતો નથી. મંત્રીઓ, ન્યાયાધીશો અથવા બંધારણીય અધિકારીઓથી વિપરીત પાર્ટી અધ્યક્ષ ફક્ત સંગઠનાત્મક પ્રમુખ તરીકે કામ કરે છે. બધી નાણાકીય સહાય પાર્ટીના આંતરિક ભંડોળમાંથી આવે છે, કરદાતાઓના રૂપિયામાંથી નહીં.

ભાજપ દ્વારા ચૂકવવામાં આવતું માનદ વેતન
સરકાર પગાર આપતી નથી, પણ ભાજપ તેના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને માનદ વેતન આપે છે. જો કે, પાર્ટીએ ક્યારેય સત્તાવાર રીતે ચોક્કસ આંકડા જાહેર કર્યા નથી, મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, ભાજપ અધ્યક્ષને માસિક એક લાખથી દોઢ લાખ રૂપિયાનું માનદ વેતન મળે છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી સમકક્ષ સુવિધાઓ
સુવિધાના મામલામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી જેટલા જ વિશેષાધિકારો મળે છે. જેપી નડ્ડા પાસેથી પદભાર સંભાળ્યા બાદ નીતિન નબીન પણ આ પ્રકારની સમાન વ્યવસ્થા માટે હકદાર બનશે. પાર્ટી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને દિલ્હીમાં સજ્જ સત્તાવાર નિવાસસ્થાનની સાથે-સાથે કાર્યાલય પણ આપવામાં આવે છે. એક સમર્પિત ટીમ અધ્યક્ષને સમર્થન કરે છે, જેમાં વ્યક્તિગત સચિવ, રાજકીય સલાહકાર, મીડિયા વ્યાવસાયિક અને સોશિયલ મીડિયા મેનેજરનો સમાવેશ થાય છે.

સુરક્ષા કવચ અને સત્તાવાર મુસાફરી
જેપી નડ્ડાને હાલમાં ઝેડ-કેટેગરી સુરક્ષા મળી છે અને નીતિન નબીનની સુરક્ષાનું સ્તર ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ખતરાના મૂલ્યાંકનના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. પાર્ટીના કાર્યક્રમો માટે તમામ સત્તાવાર મુસાફરી, પછી ભલે તે હવાઈ માર્ગે હોય કે માર્ગ દ્વારા ભાજપ દ્વારા સંપૂર્ણપણે આવરી લેવામાં આવશે. દેશભરમાં સરળ મુસાફરી માટે લક્ઝરી વાહનો, ડ્રાઇવરો સાથે આપવામાં આવે છે.

જો નીતિન નબીન મંત્રી પદ રહે છે તો શું થશે?
નીતિન નબીન બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે. જો તેઓ ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરવાની સાથે તેમના પદ પર રહે છે, તો તેમને તેમના મંત્રી પદ સાથે સંકળાયેલા તમામ સરકારી સુવિધા અને ભથ્થાં અલગથી પ્રાપ્ત થશે.

