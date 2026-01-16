Prev
ભાજપ અધ્યક્ષની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, તૈયારીઓ કરવામાં આવી પૂર્ણ, જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

BJP National President: ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટૂંક સમયમાં જ તેને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે નીતિન નવીનને ગયા મહિનાની 15મી તારીખે ભાજપ સંસદીય બોર્ડ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. માત્ર 46 વર્ષની ઉંમરે, તેઓ પાર્ટીના સૌથી યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનશે. પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના માટે સમારોહને ભવ્ય અને યાદગાર બનાવવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:27 PM IST

ભાજપ અધ્યક્ષની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, તૈયારીઓ કરવામાં આવી પૂર્ણ, જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

BJP National President: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેના સંગઠન મહોત્સવ-2024ના ભાગ રૂપે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા ઔપચારિક રીતે શરૂ કરી છે અને એક સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરી છે. પાર્ટીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની સમગ્ર પ્રક્રિયા નિર્ધારિત સમયપત્રક મુજબ રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય ખાતે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

યાદી જાહેર કરવામાં આવી

પક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, સંગઠન મહોત્સવ તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, અને આ સંદર્ભમાં, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પાર્ટી નેતૃત્વએ આને સંગઠનને મજબૂત બનાવવા અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું છે. 

ઉમેદવારી પત્રોની અંતિમ તારીખ

ચૂંટણી કાર્યક્રમ શુક્રવારથી શરૂ થાય છે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ઇલેક્ટોરલ કોલેજની યાદીના આધારે હાથ ધરવામાં આવશે. આ પછી, સોમવારથી નામાંકન પ્રક્રિયા શરૂ થશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો બપોરે 2થી 4 વાગ્યા સુધી તેમના ઉમેદવારી પત્રો સબમિટ કરી શકશે. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી ઉમેદવારી પત્રોની અંતિમ તારીખ પછી તરત જ, સાંજે 4થી 5 વાગ્યા સુધી થશે.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ 20 જાન્યુઆરીએ યોજાશે

ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, ઉમેદવારોને તેમના ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની તક આપવામાં આવશે, જે સાંજે 5થી 6 વાગ્યા સુધીનું છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા સોમવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે એક પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં ઉમેદવારી પ્રક્રિયા અને આગામી સ્થિતિ વિશે માહિતી શેર કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સત્તાવાર જાહેરાત

અંતિમ તબક્કો મંગળવારે યોજાશે. જો એક કરતાં વધુ ઉમેદવારો મેદાનમાં હોય, તો મતદાન સવારે 11:30થી બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી થશે. જો ફક્ત એક જ ઉમેદવાર બાકી રહે, તો તે દિવસે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. 

ચૂંટણી અંગે ચર્ચાઓ તેજ

ભાજપ નેતૃત્વએ જણાવ્યું છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પક્ષના બંધારણ અને સ્થાપિત નિયમો અનુસાર પારદર્શક રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. રાજકીય વર્તુળોમાં પણ આ ચૂંટણી અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે, કારણ કે આવનારા સમયમાં આ નેતૃત્વ પાર્ટીની રણનીતિ અને દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

