Bihar New CM: સમ્રાટ ચૌધરીએ લીધા મુખ્યમંત્રી પદના શપથ, બિહારમાં 75 વર્ષમાં પહેલીવાર ભાજપના CM

Samrat Choudhary Takes Oath As Bihar CM: બિહારમાં 75 વર્ષ બાદ ભાજપના મુખ્યમંત્રી જોવા મળી રહ્યા છે. આજે સમ્રાટ ચૌધરીએ બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા જ્યારે જેડીયુના કોટાથી બે ડેપ્યુટી સીએમએ પણ શપથ લીધા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 15, 2026, 11:35 AM IST
  • બિહારમાં હવે નીતિશ યુગનો અંત, સમ્રાટ યુગની શરૂઆત
  • 75 વર્ષમાં પહેલીવાર ભાજપના સીએમ, સમ્રાટ ચૌધરી બિહારના 24માં મુખ્યમંત્રી
  • રાજકીય ઈનિંગ આરજેડીથી શરૂ કરી અને ભાજપનો મજબૂત ઓબીસી ચહેરો બન્યા

બિહારમાં ભાજપે ઈતિહાસ રચ્યો છે. 75 વર્ષમાં પહેલીવાર રાજ્યમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. સમ્રાટ ચૌધરીએ બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. રાજ્યપાલ સૈય્યદ અતા હસનૈને તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા. તેમણે બિહારના 24માં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધી. 

કોણ બન્યા ડેપ્યુટી સીએમ
સમ્રાટ ચૌધરીએ બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા જ્યારે જેડીયુના કોટાથી વિજયકુમાર ચૌધરી અને બિજેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવે ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લીધા. આજે ફક્ત આ ત્રણ નેતાઓના જ શપથગ્રહણ થયા. આ ભવ્ય શપથગ્રહણ સમારોહમાં ભાજપના અધ્યક્ષ નીતિન નબીન, કેન્દ્રીયમંત્રી જેપી નડ્ડા, ચિરાગ પાસવાન અને જીતનરામ માંઝી ખાસ હાજર રહ્યા હતા. 

શપથગ્રહણ સમારોહમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમાર પણ હાજર રહ્યા. શપથ લેતા પહેલા સમ્રાટ ચૌધરી મંદિર ગયા અને ત્યાં પૂજાપાઠ પણ કર્યા હતા. મંગળવારે સાંજે ભાજપે આ વખતે વધુ ન ચોંકાવતા વિધાયક દળના નેતા તરીકે સમ્રાટ ચૌધરીને ચૂંટ્યા હતા. આ સાથે જ હવે બિહારમાં સમ્રાટ યુગ શરૂ થશે. 

He becomes the first Bharatiya Janata Party (BJP) Chief Minister of Bihar following the resignation of Nitish Kumar. pic.twitter.com/ObDBH2RxJr

— ANI (@ANI) April 15, 2026

નીતિશકુમારે મૂક્યો હતો પ્રસ્તાવ!
સમ્રાટ ચૌધરીના નામ પર નીતિશકુમાર પણ રાજી હતા. મંચ પરથી તેમણે અનેક વખત ઈશારામાં સમ્રાટને આગળ પણ વધારેલા હતા. સીએમ પદ મળ્યા બાદ સમ્રાટ ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે વિધાયક દળની બેઠકમાં નીતિશકુમારે પોતે જ તેમના નામનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો અને તેમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. 

આરજેડીમાંથી આવ્યા ભાજપમાં
સમ્રાટ ચૌધરીની વાત કરીએ તો તેમનું કોઈ આરએસએસ બેકગ્રાઉન્ડ કે પહેલેથી ભાજપમાં હતા એવું નહતું. પરંતુ આમ છતાં બિહારમાં પહેલીવાર ભાજપના સીએમ અને એ પણ તેમના નામે કળશ ઢોળાયો. સમ્રાટ ચૌધરીએ પોતાની રાજકીય ઈનિંગની શરૂઆત લાલુ પ્રસાદ યાદવની આરજેડીથી કરી હતી. ત્યારબાદ જેડીયુમાં થઈને 8 વર્ષ પહેલા ભાજપમાં જોડાયા હતા. આરજેડી અને જેડીયુમાં હતા ત્યારે સમ્રાટ ચૌધરી વિધાયક અને મંત્રી જરૂર બન્યા હતા પરંતુ રાજનીતિક બુલંદી ભાજપમાં આવીને મેળવી. સમ્રાટ જે સ્પીડથી આગળ વધ્યા તમામ ભાજપના નેતાઓને તેમણે પાછળ છોડ્યા અને આજે તેઓ ભાજપના મુખ્યમંત્રી બન્યા. 

ભાજપનો નવો ઓબીસી ચહેરો
બિહારના રાજકારણમાં સમ્રાટ ભાજપના કુશળ રણનીતિકાર અને પછાત વર્ગના ચહેરા તરીકે આગળ આવ્યા. નીતિશની એનડીએમાં વાપસી થતા સમ્રાટ ચૌધરી ભાજપના કોટામાંથી ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા હતા. તેમણે રામલલ્લાને પાઘડી સોંપી અને નીતિશના રાજકીય વારસદાર તરીકે પોતાને મજબૂત કરવામાં મહેનત કરી. 

ડેપ્યુટી સીએમ હતા ત્યારે સમ્રાટ ચૌધરી સત્તાના એક મજબૂત પ્રશાસક અને ભરોસાપાત્ર વિકલ્પ તરીકે ઊભર્યા. પરિણામ સ્વરૂપે 2025ની ચૂંટણીમાં સમ્રાટ ચૌધરી વિપક્ષી દળોના નિશાને પણ રહ્યા. જેના કારણે 2025ની જીત બાદ નીતિશકુમારે સમ્રાટને  ડેપ્યુટી સીએમ  ફરીથી બનાવ્યા અને બિનસત્તાવાર રીતે પોતાના વારસદાર પણ જણાવ્યા. ભાજપના વિધાયકોએ તેમને સર્વસંમતિથી પોતાના નેતા માન્યા હતા. 

 

 

