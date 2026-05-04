બંગાળમાં ખીલ્યું કમળ, હવે ભાજપ કોને બનાવશે મુખ્યમંત્રી? રેસમાં શુભેન્દુ સહિત આ પાંચ નામ સૌથી આગળ
- ભાજપમાં સીએમ પદ માટે મંથન તેજ
- 'બ્રાન્ડ મોદી' પર જનતાનો ભરોસો
- મુખ્યમંત્રીની ખુરશી કોને મળશે?
Who will Bengal Chief Minister: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, જીત બાદ ભાજપ બંગાળની કમાન કોના હાથમાં સોંપશે અને અહીંના મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે. ભાજપ સામાન્ય રીતે રાજ્યની ચૂંટણીઓમાં મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો જાહેર કરતી નથી. પાર્ટી માટે બંગાળમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ સૌથી મોટી તાકાત હતા. તેમણે ચૂંટણી પ્રચાર માટે 20થી વધુ રેલીઓ કરી હતી.
છેલ્લા એક મહિનામાં પીએમ મોદી સંપૂર્ણપણે બંગાળી રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા. તેમણે બંગાળનો પ્રખ્યાત નાસ્તો 'ઝાલમુરી' ખાધો અને બંગાળી ભાષામાં ઓડિયો સંદેશ પણ જાહેર કર્યો. આવી સ્થિતિમાં બંગાળની જનતાએ પણ 'બ્રાન્ડ મોદી' પર પૂરો ભરોસો જતાવ્યો અને ભાજપને ભરપૂર મતો આપ્યા.
ભાજપ બંગાળમાં પોતાની હાજરી મજબૂતીથી સ્થાપિત કરવા માટે એક શક્તિશાળી મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવા માંગે છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન વારંવાર કહ્યું કે, જો ભાજપ સત્તામાં આવશે, તો કોઈ 'બંગાળી' જ મુખ્યમંત્રી બનશે. કેન્દ્રીય મંત્રી સુકાંત મજુમદારે પણ દાવો કર્યો હતો કે, બંગાળના આગામી મુખ્યમંત્રી 'માંસાહારી' હશે.
શું મહિલા મુખ્યમંત્રી પર દાવ લગાવશે ભાજપ?
ભાજપે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મહિલાઓની સુરક્ષાને સૌથી આગળ રાખી હતી. આવી સ્થિતિમાં આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે, પાર્ટી કોઈ મહિલાને મુખ્યમંત્રી બનાવી શકે છે. હાલમાં દિલ્હી સિવાય કોઈપણ રાજ્યમાં ભાજપના મહિલા મુખ્યમંત્રી નથી.
ભાજપ પોતાની મહિલા સમર્થક છબીને વધુ મજબૂત કરવા માટે બંગાળમાં મહિલા સીએમ પર દાવ રમી શકે છે. મુખ્યમંત્રીની રેસમાં અગ્નિમિત્રા પોલ અને રૂપા ગાંગુલીના નામ સામે આવી રહ્યા છે. રૂપા ગાંગુલી એ જ અભિનેત્રી છે જે બી.આર. ચોપરાની 'મહાભારત'માં દ્રૌપદીનું પાત્ર ભજવીને ઘરે-ઘરે જાણીતા બન્યા હતા.
શુભેન્દુ અધિકારી
શુભેન્દુ અધિકારી મુખ્યમંત્રી પદના ટોપના દાવેદારોમાંથી એક છે. એક સમયે મમતા બેનર્જીના નજીકના રહેલા શુભેન્દુ પાસે જમીની પકડ અને મજબૂત સંગઠનાત્મક નેટવર્ક છે. 2021માં તેમણે નંદીગ્રામમાં મમતા બેનર્જીને હરાવીને 'જાયન્ટ કિલર'નો ખિતાબ મેળવ્યો હતો. જો કે, નારદા સ્ટિંગ કેસમાં તેમનું નામ સામેલ હતું, જે મુખ્યમંત્રી બનવાની રાહમાં તેમના માટે અવરોધ બની શકે છે.
દિલીપ ઘોષ
2021માં ભાજપને મુખ્ય વિરોધ પક્ષ બનાવવાનો શ્રેય પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ દિલીપ ઘોષને જ આપવામાં આવે છે. ભલે તેઓ હવે અધ્યક્ષ નથી, પરંતુ બંગાળના રાજકારણમાં તેમનો પ્રભાવ આજે પણ કાયમ છે. આવી સ્થિતિમાં બંગાળ સીએમની રેસમાં તેઓ એક મજબૂત વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
સમીક ભટ્ટાચાર્ય
બંગાળ ભાજપના પ્રમુખ સમીક ભટ્ટાચાર્યને પાર્ટીમાં સૌને સાથે લઈને ચાલનારા નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે. તેમણે પડદા પાછળ રહીને ભાજપના વિસ્તરણમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. તેથી ભાજપ તેમને પણ બંગાળની કમાન સોંપી શકે છે.
અગ્નિમિત્રા પોલ
વ્યવસાયે ફેશન ડિઝાઇનર અગ્નિમિત્રા પોલ ભાજપના બેબાક નેતાઓમાંથી એક છે. તેમણે આ ચૂંટણીમાં પોતાની આસનસોલ દક્ષિણ બેઠક જાળવી રાખી છે. જો ભાજપ રાજ્યમાં મહિલા સીએમ પસંદ કરે છે તો અગ્નિમિત્રા તેમની પસંદગી હોઈ શકે છે.
રૂપા ગાંગુલી
પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ અને સોનારપુર દક્ષિણના ધારાસભ્ય રૂપા ગાંગુલીએ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ તરીકે જમીની સ્તરે પણ કામ કર્યું છે. તેમની લોકપ્રિયતા જોતા ભાજપ તેમને બંગાળના મુખ્યમંત્રી બનાવવા પર વિચાર કરી શકે છે.
નિશીથ પ્રમાણિકનું નામ પણ સીએમ પદની રેસમાં સામે આવી રહ્યું છે. જો કે, હવે જોવાનું એ રહેશે કે, વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહની જોડી બંગાળની કમાન કોના હાથમાં સોંપે છે.
