કેરળના રાજકારણમાં મોટી હલચલ, ભાજપે રચ્યો ઈતિહાસ, પ્રથમવાર મેયર પદ કબજે કર્યું
BJP VV Rajesh Mayor Kerala: કેરળના રાજકારણમાં ભાજપે ઇતિહાસ રચ્યો છે. આજે, ભાજપના નેતા વી.વી. રાજેશે તિરુવનંતપુરમના મેયર તરીકે શપથ લીધા, જેનાથી રાજ્યના રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો.
Kerala News: કેરળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. શુક્રવાર (26 ડિસેમ્બર) એ ભાજપ નેતા વીવી રાજેશે તિરૂવનંતપુરમના મેયર તરીકે શપથ ગ્રહણ કરી રાજકીય હલચલ મચાવી દીધી છે. ભાજપની આ જીતથી દક્ષિણના રાજ્યમાં મોટું રાજકીય પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. પદભાર ગ્રહણ કર્યા બાદ પોતાના પ્રથમ સંબોધનમાં વીવી રાજેશે કહ્યુ કે આપણે બધા મળીને આગળ વધીશું, બધાને સાથે લઈને ચાલીશું.
ભાજપના મેયર વીવી રાજેશે કહ્યુ કે તિરૂવનંતપુરમના બધા 101 વોર્ડમાં વિકાસ કાર્યો લાગૂ કરવામાં આવશે અને તિરૂવનંતપુરમને એક વિકસિત શહેર બનાવવામાં આવશે. વીવી રાજેશ એવા સમયે કેરળમાં મેયર બન્યા છે, જ્યારે રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં છ મહિનાથી ઓછો સમય બાકી છે.
કેરળમાં ભાજપનો ઉભાર!
કેરળમાં ભાજપ વર્ષોથી સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે, પરંતુ લેફ્ટના આ અભેદ કિલ્લાને ભેદી શકવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. કેરળમાં પાર્ટીનો અત્યાર સુધી માત્ર એક ધારાસભ્ય રહ્યો છે, જેનું નામ ઓ રાજગોપાલ રહ્યુ છે. તેમણે 2016મા નેમોમ સીટ જીતી હતી. રાજ્યમાં ભાજપના એક સાંસદ છે. અભિનેતા સુરેશ ગોપીએ વર્ષ 2024ની ચૂંટણીમાં ત્રિશૂર સીટ જીતી હતી.
સીપીઆઈએમને પડકાર
મહત્વનું છે કે આજે સવારે થયેલા મતદાનમાં ભાજપના ઉમેદવારને 51 મત મળ્યા, જે 10 સભ્યોના ગૃહમાં બહુમતથી એક વધુ છે. સીપીઆઈએમના કે આરપી શિવાજીને 29 અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા યુડીએફના કેએસ સબરીનાથનને 19 મત મળ્યા હતા. એક કોર્પોરેટરે મતદાનમાં ભાગ લીધો નહીં. એક અન્ય અપક્ષ કોર્પોરેટર પી રાધાકૃષ્ણનના સમર્થનથી ભાજપની આ જીત સંભવ થઈ શકી.
રાજેશનું મેયર બનવું કેરળની શહેરી રાજનીતિમાં ભાજપ માટે એક નવા અધ્યાયનો સંકેત છે. કેરળની રાજધાનીમાં ભાજપની આ જીતે શહેરના કોર્પોરેશન પર સીપીઆઈએમના 45 વર્ષના નિયંત્રણને સમાપ્ત કરી દીધું છે. સમારોહ બાદ કેરળ ભાજપના પ્રમુખ રાજીવ ચંદ્રશેખરે પત્રકારોને કહ્યુ કે, સીપીઆઈએમએ કોંગ્રેસના અપ્રત્યક્ષ કે પડદા પાછળના સમર્થનથી તિરૂવનંતપુરમને બરબાદ કરી દીધું છે.
