બંગાળમાં ભાજપની જીતની પહેલાથી જ થઈ હતી ભવિષ્યવાણી, PM મોદીનો જૂનો વીડિયો વાયરલ
PM Modi Viral Video : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ મોટી જીત તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે પીએમ મોદીનો એક જૂનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેમણે બંગાળમાં પાર્ટીની જીત અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું.
PM Modi Viral Video : 2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ જીત તરફ આગળ વધતાની સાથે જ પીએમ મોદીનો એક જૂનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થવા લાગ્યો. આ વીડિયો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDAની જીત પછીનો હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળ અંગે મહત્વપૂર્ણ વાત કરી હતી.
બિહારે બંગાળમાં ભાજપની જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો
વાઈરલ વીડિયોમાં, પીએમ મોદી કહેતા જોવા મળે છે કે, ગંગા નદી અહીં બિહારથી બંગાળ તરફ વહે છે. હકીકતમાં બિહારે બંગાળમાં પણ ભાજપની જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે પીએમ મોદીનું આ નિવેદન પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના આગામી વિસ્તરણનો પ્રતીકાત્મક સંકેત હતો. બિહારમાં ચૂંટણીમાં મળેલી સફળતા બાદ ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં ઝડપથી સંગઠનાત્મક કામગીરી કરી અને અવિરત પ્રચાર કર્યો. આ પ્રયાસોની અસર હવે ચૂંટણી પરિણામોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
बीजेपी को बिहार में प्रचंड बहुमत मिली थी और तभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था - गंगा बिहार से होती हुई बंगाल जाती है। pic.twitter.com/dAbynpCeBZ
— Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) May 4, 2026
પ્રારંભિક વલણોમાં ભાજપે બહુમતીનો આંકડો પાર કર્યો
2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થઈ રહ્યા છે. શરૂઆતના વલણો મુજબ ભાજપે ટીએમસી પર કમાન્ડિંગ લીડ સ્થાપિત કરી છે. વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ હાલમાં 190થી વધુ બેઠકો પર આગળ છે. દરમિયાન ટીએમસી ગઠબંધન 100થી ઓછી બેઠકો સુધી સીમિત દેખાય છે. હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયો પર નેટીઝન્સ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, જે તેને પીએમ મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણી તરીકે વર્ણવી રહ્યા છે.
પ્રારંભિક વલણોમાં ભાજપે લગભગ 45% મત મેળવ્યા
વોટ શેરની દ્રષ્ટિએ, ભાજપ 45 ટકાના આંકડાની નજીક જોવા મળી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ અનુસાર, શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ 44.94 ટકા મત મેળવે છે. તેનાથી વિપરીત ટીએમસીએ 41.58 ટકા મત મેળવ્યા છે. સીપીઆઈએમ 4.20 ટકા મત મેળવીને ત્રીજા સ્થાને છે.
