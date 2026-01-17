BMC Results: BJPએ પ્રથમવાર મુંબઈ પર કર્યો કબજો, શિંદેએ બચાવી લાજ, ઓવૈસીને ફાયદો, ઠાકરે ભાઈઓ માટે ઝટકો
BMC election Results: દેશની સૌથી મોટી મહાનગર પાલિકા BMCના ચૂંટણી પરિણામો આવી ગયા છે. આ વખતે મુંબઈ પર ભાજપે કબજો કર્યો છે. જ્યારે મરાઠી અસ્મિતાના મુદ્દે ચૂંટણીમાં ઉતરેલા ઠાકરે ભાઈઓને ઝટકો લાગ્યો છે.
આશરે ત્રણ દાયકા બાદ મુંબઈની રાજનીતિમાં મોટું પરિવર્તન થયું છે. દેશની સૌથી ધનવાન મહાનગર પાલિકા BMC પર હવે ભાજપનું રાજ છે. મહાયુતિ ગઠબંધને બહુમતનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. ભાજપ પ્રથમવાર મુંબઈમાં મેયર બનાવવાની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ પણ પોતાની શાખ બચાવી લીધી છે. બીજીતરફ ઠાકરે ભાઈઓને ઝટકો લાગ્યો છે, જ્યારે અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIMએ બધાને ચોંકાવતા જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
મહાયુતિએ પાર કર્યો બહુમતનો આંકડો
227 સભ્યોવાળી BMC માં બહુમત માટે 114 સીટોની જરૂર હતી. શુક્રવારે મહાયુતિ આ આંકડાને પાર કરવામાં સફળ રહી. ભાજપે 89 સીટો જીતી, જ્યારે એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને 29 સીટો મળી છે. આ રીતે ગઠબંધન પાસે સામાન્ય બહુમતી છે, પરંતુ મોટા નિર્ણય માટે ભાજપે શિંદે જૂથ પર નિર્ભર રહેવું પડશે.
BJP ને મળશે મેયરનું પદ
ભાજપ ધારાસભ્ય અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ રાહુલ નાર્વેકરે સ્પષ્ટ કર્યુ કે મુંબઈના મેયર ભાજપના હશે. તેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યુ કે તેમના માટે પદથી વધુ મુંબઈકરોના જીવનમાં ફેરફાર મહત્વનો છે. પરંતુ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે શિંદે જૂથ મહત્વના પડો ખાસ કરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની માંગ કરી શકે છે.
ઠાકરે ભાઈઓને ઝટકો, છતાં મરાઠી વિસ્તારમાં પકડ
ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના (UBT) અને રાજ ઠાકરેની MNS ને 71 સીટ મળી. ઉદ્ધવ જૂથને 65 અને મનસેને 6 સીટ પર જીત મળી છે. મુંબઈના પરંપરાગત મરાઠી વિસ્તાર જેમ કે દાદર, પરેલ, લાલબાગ, વરલી અને શિવડીમાં ઠાકરે પરિવારની પકડ યથાવત રહી. વરલીમાં શિંદે જૂથના ઉમેદવારે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ ઠાણે અને નવી મુંબઈ જેવા વિસ્તારમાં મહાગઠબંધનની અસર જોવા મળી નહીં.
શિંદેએ બચાવી શાખ, બન્યા ભાજપના મજબૂત સહયોગી
ચૂંટણી પરિણામ બાદ એકનાથ શિંદે ભાજપના મજબૂત સહયોગી બનીને ઉભર્યા છે. તેમની શિવસેનાએ 29 સીટ જીતી છે અને સત્તાની ચાવી તેમના હાથમાં છે. તેનાથી અજીત પવારના રાજકીય અસ્તિત્વ પર સવાલ ઉભા થયા છે.
ઓવૈસીની પાર્ટીને ફાયદો
આ ચૂંટણીમાં સૌથી ચોંકાવનારૂ પ્રદર્શન અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIM નું રહ્યું છે. પાર્ટીએ પોતાની સીટો 2થી વધારી 8 કરી છે. ઘણા અલ્પસંખ્યક વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં પાર્ટીએ સમાજવાદી અને કોંગ્રેસને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઓવૈસીના નિવેદનોની અસર અલ્પસંખ્યક મતો પર પડી છે.
કોંગ્રેસ એકલી લડી
કોંગ્રેસે આ વખતે મહાવિકાસ અઘાડીથી અલગ થઈને ચૂંટણી લડી હતી. પાર્ટીને 24 સીટો મળી, જે 2017ના મુકાબલે ઓછી છે. કોંગ્રેસ નેતાઓનું કહેવું છે કે ગઠબંધનથી દૂર રહી તેમણે ઉત્તર ભારતીય અને મુસ્લિમ મત બચાવ્યા, પરંતુ AIMIM ની સફળતાએ કોંગ્રેસને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
ત્રિપલ એન્જિન સરકારની અસર
નિષ્ણાંતોના મને મતદાતાઓએ કેન્દ્ર, રાજ્ય અને શહેરમાં એક પાર્ટીની સરકારના ભાજપના નારાનું સમર્થન કર્યું છે. ભાજપના હિંદુત્વ અને વિકાસનો એજન્ડા ઠાકરે જૂથની મરાઠી અસ્મિતાની રાજનીતિ પર ભારે પડ્યો છે. ભાજપને અલગ-અલગ સમુદાયોનું સમર્થન મળ્યું છે.
