PM મોદીનું આહ્વાન, BJP નો પ્લાન.... આવા યુવાઓની ફોજ તૈયાર કરી રહ્યું છે ભાજપ
ભારતીય જનતા પાર્ટી પીએમ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા અને ભવિષ્યનું નેતૃત્વ તૈયાર કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરી રહી છે. તે હેઠળ દેશભરમાંથી 25થી 40 વર્ષ ઉંમર વર્ગના 1000 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓની પસંદગી કરી તેને ત્રણ વર્ષ તાલીમ આપવામાં આવશે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા સંગઠન અને પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે વિવિધ પગલાં ભરતી રહે છે. આ કડીમાં હવે પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા માટે 1000 'ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓ'ની બહાલી થવા જઈ રહી છે. આ યુવા દેશભરમાંથી હશે. આ સાથે તેની ઉંમર 25થી 40 વર્ષ વચ્ચે રહેશે. તેની પસંદગી બાદ 3 વર્ષ સુધી તાલીમ આપવામાં આવશે. આ યોજના ભાજપની આગામી પેઢીનું નેતૃત્વ તૈયાર કરવાની દિશામાં એક મહત્વૂર્ણ પગલું છે.
ભાજપ એક હજાર ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાની નિમણૂંક કરવાનું છે. ભાજપ ભવિષ્યના નેતાઓને તૈયાર કરવા માટે સંગઠન સાથે જોડાયેલા યુવાઓની મોટું ગ્રુપ તૈયાર કરવા જઈ રહ્યાં છે. દેશભરમાંથી નેતાઓની આ મોટી ફોજને શોધી-શોધીને કાઢવામાં આવી રહી છે. ભાજપના આ યુવા ભવિષ્યમાં પાર્ટીના કર્ણધાર હશે.
દેશભરમાંથી જોડવામાં આવશે 1 હજાર કાર્યકર્તા
ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાના રૂપમાં દેશભરમાંથી 1000 કરતા વધુ યુવાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓની પસંદગી 25થી 40 વર્ષની ઉંમરની અંદર કરવામાં આવશે. આ બધાને ત્રણ વર્ષમાં તૈયાર કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેને પાર્ટીની મુખ્યધારામાં સામેલ કરવામાં આવશે. પસંદ કરાયેલા આશરે 20 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓને ભાજપના કેન્દ્રીય અને પ્રદેશ સંગઠનોમાં જગ્યા આપવામાં આવશે.
પસંદ થયેલા આશરે 300 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓને વિવિધ એકમો, પંચ અને સમિતિઓમાં જગ્યા આપવામાં આવશે. આશરે 500 કાર્યકર્તાઓને ભવિષ્યના નેતા તરીકે અલગ-અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવશે.
બધા કાર્યકર્તાઓને તાલીમ આપવામાં આવશે
ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓની પસંદગી સામાજિક સમીકરણ અને પ્રાદેશિક સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં આવી છે. આ ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓને સંઘના વિવિધ સંગઠન, અન્ય સામાજિક સંગઠન, ભાજપ અને સંઘ સાથે જોડાયેલા વિવિધ સંગઠનો સાથે ચર્ચા બાદ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યકર્તાઓને ઈનોવેશનના ક્ષેત્ર, સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટ તથા સોશિયલ વર્ક, કમ્યુનિટી ડેવલોપમેન્ટ, વ્યાવસાયના ક્ષેત્ર અને નેતાઓના સહયોગી વરેગે વર્ગમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
ક્યા રાજ્યમાંથી કેટલા કાર્યકર્તા પસંદ થશે
આ ક્રમમાં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આશરે 110 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તા પસંદ થશે, જ્યારે બિહારમાંથી 70, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાંથી 50/60 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તા સામેલ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. જ્યારે નાના રાજ્યોમાંથી 15/20 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તાઓને સામેલ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીના 1 લાખ યુવાઓને રાજનીતિમાં લાવવાના આહ્વાનને જમીન પર ઉતારવાના પ્રથમ ફેઝમાં 1000 ઉદીપ્તમાન કાર્યકર્તા બહાલ કરવામાં આવી રહ્યાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે