/BJP કેટલા વર્ષ પછી સત્તામાંથી બહાર થઈ જશે? એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના ફાઉન્ડર પ્રદીપ ગુપ્તાની મોટી ભવિષ્યવાણી

Axis My India Prediction: જાણીતા ચૂંટણી વિશ્લેષક અને એક્સિસ માઈ ઈન્ડિયાના ચીફ પ્રદીપ ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના રાજકારણમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નો દબદબો આગામી 20 વર્ષ સુધી કાયમ રહી શકે છે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે ભારતીય લોકશાહીમાં પક્ષો લાંબા સમયના ચક્રમાં રાજ કરે છે. જેમ ક્યારેક કોંગ્રેસનું એકચક્રી શાસન હતું, તેમ જ અત્યારે ભાજપનો દોર ચાલી રહ્યો છે. જો કે, તેમણે જનતાની વધતી જતી અપેક્ષાઓ અને વિપક્ષ સામેના પડકારોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
Axis My India Prediction: જાણીતા ચૂંટણી વિશ્લેષક અને એક્સિસ માઈ ઈન્ડિયાના ચીફ પ્રદીપ ગુપ્તાનું માનવું છે કે દેશના રાજકારણમાં ભાજપનો આ સુવર્ણ અને મજબૂત દોર અત્યારે પૂરો થવાનો નથી. તેમના આકલન મુજબ, કેન્દ્ર અને રાજ્યોની સત્તા પર ભાજપનો આ દબદબો આગામી ‘ઓછામાં ઓછા 20 વર્ષ’ સુધી સતત ચાલુ રહી શકે છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ (PTI) ને આપેલા એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં ગુપ્તાએ ભારતીય રાજકારણના ઇતિહાસ અને ભવિષ્યના સમીકરણોને ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક સમજાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય મતદાર હવે ખૂબ જ સમજદાર થઈ ગયો છે. તે માત્ર ચૂંટણીના વચનો કે ધર્મના નામે નહીં, પરંતુ સરકારના પર્ફોર્મન્સ અને સુશાસનને જોઈને પોતાનો કિંમતી વોટ આપે છે.
પ્રદીપ ગુપ્તાએ ભારતીય રાજકારણના આ દોરની તુલના આઝાદી પછીના કોંગ્રેસના એ સુવર્ણ દોર સાથે કરી છે, જ્યારે દેશમાં કોંગ્રેસને હરાવવી લગભગ અશક્ય માનવામાં આવતી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે ભારતીય રાજકારણ હંમેશા એક મોટા અને લાંબા રાજકીય ચક્ર (પોલિટિકલ સાઇકલ) મુજબ આગળ વધે છે. વર્તમાન સમયમાં ભાજપ આવા જ એક મજબૂત રાજકીય ચક્રની બિલકુલ મધ્યમાં ઊભું છે.
ભારતીય રાજકારણનો એ કયો નિયમ છે જેનાથી ભાજપને આગામી 20 વર્ષ સુધી ફાયદો મળી શકે છે?
પ્રદીપ ગુપ્તાએ ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસનો હવાલો આપતા એક ખૂબ જ રસપ્રદ થિયરી સામે મૂકી છે. તેમણે કહ્યું કે રાજકારણમાં એક નિશ્ચિત મર્યાદા અને પેઢીનો નિયમ કામ કરે છે. દેશની આઝાદી પછી કોંગ્રેસે વર્ષ 1977 સુધી દેશ પર કોઈ મોટા પડકાર વિના સતત શાસન કર્યું હતું. તે દોરમાં દેશના રાજકારણમાં એક પેઢીનું ચક્ર લગભગ 20 વર્ષનું માનવામાં આવતું હતું. ગુપ્તાના મતે, એ જ 20 વર્ષનું જૂનું રાજકીય ચક્ર આજના દોરમાં પણ પૂરેપૂરું લાગુ પડે છે. ભાજપે વર્ષ 2014થી દેશની સત્તા પર જે મજબૂત પકડ બનાવી છે, તે આ જ ચક્રનો એક ભાગ છે. પ્રદીપ ગુપ્તાએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી ભાજપનું ગ્રાઉન્ડ પર્ફોર્મન્સ નબળું કે ખરાબ નથી થતું, ત્યાં સુધી તેને સત્તા પરથી હટાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેમણે સમીકરણ સમજાવતા કહ્યું કે જ્યાં સુધી શાસક પક્ષ જનતાની અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતરશે, ત્યાં સુધી તે સતત ચૂંટણી જીતતો રહેશે અને વિપક્ષને સતત હારનો સામનો કરવો પડશે. આ ચક્રને તોડવા માટે વિપક્ષે જનતા વચ્ચે પોતાનો વિશ્વાસ નવેસરથી સ્થાપિત કરવો પડશે.
જબરદસ્ત જનાદેશ મળ્યા પછી હવે ભાજપ સામે કયા નવા અને મોટા પડકારો ઊભા થયા છે?
દેશની સત્તા પર લાંબા સમય સુધી રાજ કરવાની ભવિષ્યવાણી કરવાની સાથે જ પ્રદીપ ગુપ્તાએ ભાજપ અને એનડીએ (NDA) ગઠબંધનને એક ગંભીર ચેતવણી પણ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે કોઈ પક્ષને જનતા તરફથી આટલો મોટો અને ઐતિહાસિક જનાદેશ મળે છે, ત્યારે તેની સાથે જ જનતાની નજર પણ ખૂબ કડક થઈ જાય છે. મોટા જનાદેશનો સીધો અર્થ એ થાય છે કે સરકાર પાસેથી જનતાની અપેક્ષાઓ હવે આસમાને પહોંચી ગઈ છે. ગુપ્તાએ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે આ સ્ટેજ પર પહોંચ્યા પછી હવે ભાજપ અને સમગ્ર એનડીએ એ ‘સુપરપર્ફોર્મ’ એટલે કે અપેક્ષા કરતાં પણ ગણું બહેતર કામ કરીને બતાવવું પડશે. તેમણે માનવીય અને રાજકીય સ્વભાવનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે જ્યારે કોઈ પણ શક્તિ ખૂબ જ ઊંચાઈ પર પહોંચી જાય છે, ત્યારે ત્યાંથી નીચે પડવાનું દબાણ અને જોખમ પણ એટલું જ વધી જાય છે. ભાજપ પણ હવે એ જ સ્ટેજ પર ઊભું છે, જ્યાં જનતાની દરેક નાની-મોટી અપેક્ષાનો બોજ સીધો સરકારના ખભા પર આવી ગયો છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટી હજુ પણ પોતાના જૂના દોરના કયા મુદ્દાઓ સામે ઝઝૂમી રહી છે અને તેને વાપસી કરવામાં કેટલો સમય લાગશે?
ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબ જેવા મોટા રાજ્યોને લઈને પ્રદીપ ગુપ્તાના આંકડા શું ઈશારો કરી રહ્યા છે?
આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની દ્રષ્ટિએ પ્રદીપ ગુપ્તાએ ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબની રાજકીય સ્થિતિનું પણ મોટું વિશ્લેષણ શેર કર્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ અંગે તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના નેતૃત્વમાં ભાજપ રાજ્યમાં ખૂબ જ મજબૂત અને અનુકૂળ સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યું છે. એક્સિસ માઈ ઈન્ડિયાના ગ્રાઉન્ડ ફીડબેક અનુસાર, યુપીની જનતામાં સરકારની કામગીરીને લઈને સંતોષની ટકાવારી ખૂબ જ સારી છે. આ કારણે હાલમાં ભાજપ માટે યુપીમાં કોઈ મોટી કટોકટી દેખાતી નથી. જો કે, ગુપ્તાએ એ પણ ઉમેર્યું કે ઉત્તર પ્રદેશનું રાજકારણ ખૂબ જ ઉતાર-ચઢાવવાળું છે, જ્યાં મતદારોનો મૂડ ખૂબ જ ઝડપથી બદલાય છે.
બીજી તરફ, પંજાબ અંગે તેમણે તેને ખૂબ જ રસપ્રદ અને રસાકસીભર્યો મુકાબલો ગણાવ્યો છે. પંજાબમાં આ સમયે આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ, અકાલી દળ અને ભાજપ વચ્ચે ચતુષ્કોણીય જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુપ્તાએ સમજાવ્યું કે જ્યારે મુકાબલો ચાર પક્ષો વચ્ચે હોય, ત્યારે મતોનું વિભાજન ખૂબ વધારે થાય છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર 26 ટકા વોટ શેર મેળવનાર પક્ષ પણ પૂર્ણ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી શકે છે.
શું માત્ર હિન્દુ મતોના ધ્રુવીકરણના જોરે જ ભાજપ સતત ચૂંટણી જીતી રહ્યું છે?
પ્રદીપ ગુપ્તાએ એ તમામ રાજકીય વિશ્લેષકોના દાવાઓને સખત શબ્દોમાં નકારી કાઢ્યા છે, જેઓ એવું માને છે કે ભાજપની ચૂંટણી સફળતા પાછળ માત્ર ધાર્મિક ધ્રુવીકરણ અથવા હિન્દુ મતોનું એકજુથ થવું જ છે. પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં ભાજપની મોટી સફળતાનું ઉદાહરણ આપતા ગુપ્તાએ કહ્યું કે પાર્ટીની જીતનો અસલી શ્રેય ત્યાંનું સુશાસન, મજબૂત લીડરશીપ અને પાયાનું સંગઠન છે. તેમણે કહ્યું કે માત્ર હિન્દુ-મુસ્લિમના મુદ્દાઓથી ક્યારેય કોઈ ચૂંટણી જીતી કે હારી શકાતી નથી. જ્યારે લોકો ભાજપની જીતને માત્ર હિન્દુ મતોના ધ્રુવીકરણ સાથે જોડીને જુએ છે, ત્યારે તેઓ તે રાજ્યોમાં સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યો અને સારા પ્રોજેક્ટ્સનું અપમાન કરે છે.
ગુપ્તાએ દાવો કર્યો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પોતાનો એક અલગ જાદુ છે. આ સાથે જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સંગઠન ચલાવવાની અદભુત ક્ષમતા અને આરએસએસ (RSS)નું વિસ્તરેલું મજબૂત નેટવર્ક ભાજપને દરેક રાજ્યમાં અજેય બનાવી રહ્યું છે. બીજી તરફ, બંગાળમાં ટીએમસી (TMC)ના વર્ષોના કુશાસને જનતાના મનમાં જે ડર અને અસંતોષ પેદા કર્યો, તેણે પણ ભાજપની રાહ આસાન બનાવી દીધી છે.