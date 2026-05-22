  BJP કેટલા વર્ષ પછી સત્તામાંથી બહાર થઈ જશે? એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના ફાઉન્ડર પ્રદીપ ગુપ્તાની મોટી ભવિષ્યવાણી

BJP કેટલા વર્ષ પછી સત્તામાંથી બહાર થઈ જશે? એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના ફાઉન્ડર પ્રદીપ ગુપ્તાની મોટી ભવિષ્યવાણી

Axis My India Prediction: જાણીતા ચૂંટણી વિશ્લેષક અને એક્સિસ માઈ ઈન્ડિયાના ચીફ પ્રદીપ ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના રાજકારણમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નો દબદબો આગામી 20 વર્ષ સુધી કાયમ રહી શકે છે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે ભારતીય લોકશાહીમાં પક્ષો લાંબા સમયના ચક્રમાં રાજ કરે છે. જેમ ક્યારેક કોંગ્રેસનું એકચક્રી શાસન હતું, તેમ જ અત્યારે ભાજપનો દોર ચાલી રહ્યો છે. જો કે, તેમણે જનતાની વધતી જતી અપેક્ષાઓ અને વિપક્ષ સામેના પડકારોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 22, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 22, 2026, 10:54 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

