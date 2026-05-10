/બ્લેક પેન્ટ, વ્હાઇટ શર્ટ... દાયકાઓ જૂની પરંપરા તોડી થલાપતિ વિજયે લીધા શપથ, જાણો આ લુકનો શું છે અર્થ?

Vijay Oath Ceremony: થલાપતિ વિજય તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે ફોર્મલ શર્ટ-પેન્ટ પહેરીને પહોંચ્યા. ટ્રેડિશનલ છોડીને ફોર્મલ પહેરવાના તેમના આ અંદાજે દરેકનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેમના આ લુકના અલગ-અલગ અર્થ કાઢવામાં આવી રહ્યા છે.
Vijay Oath Ceremony: થલાપતિ વિજયે આજે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે. ચેન્નાઈ સ્થિત નેહરુ સ્ટેડિયમમાં સવારે તેઓએ શપથ લીધા છે. આ ખાસ પ્રસંગે વિજયનો સૌથી અલગ અંદાજ જોવા મળ્યો. શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે વિજયે પરંપરાગત પોશાકને બદલે ફોર્મલ લુક પસંદ કર્યો.
શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં સામાન્ય રીતે નેતાઓ પરંપરાગત ધોતી અને શર્ટ (વેષ્ટી) પહેરેલા જોવા મળે છે. પરંતુ વિજયે પોતાના શપથ ગ્રહણ માટે બિલકુલ અલગ અને મોડર્ન લુક પસંદ કર્યો. વિજયે પરંપરાગત પહેરવેશના સ્થાને ફોર્મલ લુકને પ્રાધાન્ય આપ્યું.
વ્હાઇટ શર્ટ, બ્લેક પેન્ટ અને ફોર્મલ શૂઝમાં વિજયનો અંદાજ કોઈ ફિલ્મી હીરો જેવો લાગતો હતો. તેમનો આ મોડર્ન લુક તમિલનાડુના યુવાનો સાથે જોડાવા અને પરિવર્તન લાવવાના તેમના પ્રયાસનો એક ભાગ હોઈ શકે છે.
Vijay arrives at Jawaharlal Nehru Stadium to take oath as Tamil Nadu CM
Read @ANI Story | https://t.co/8MnCbWY6EH#Vijay #TamilNadu #CM #TVK pic.twitter.com/3Ts3Z5kCGL
— ANI Digital (@ani_digital) May 10, 2026
ધોતી-શર્ટમાં શપથ લેતા રહ્યા છે તમિલનાડુના CM
ઉલ્લેખનીય છે કે, અત્યાર સુધી તમિલનાડુના લગભગ તમામ પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ શપથ ગ્રહણ માટે પરંપરાગત તમિલ પહેરવેશ જ પસંદ કરતા રહ્યા છે. એમ.જી. રામચંદ્રન હંમેશા પોતાની પ્રસિદ્ધ ટોપી, ચશ્મા અને સફેદ વેષ્ટી-શર્ટમાં શપથ લેતા હતા. એમ. કરુણાનિધિ પણ પોતાની પીળી શાલ અને સફેદ પરંપરાગત પહેરવેશ માટે જાણીતા હતા. પન્નીરસેલ્વમ અને ઈ.કે. પલાનીસ્વામીએ પણ સફેદ વેષ્ટી અને શર્ટ જ પહેર્યા હતા. એમ.કે. સ્ટાલિન વર્ષ 2021માં તેમણે પણ સફેદ શર્ટ અને વેષ્ટી પહેરીને જ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા.
વિજયના મોડર્ન લુકનો શું છે અર્થ?
પરંતુ વિજયે આ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ફોર્મલ પહેરીને દાયકાઓ જૂની આ પરંપરા તોડી નાખી છે. વિજયનો આ ફોર્મલ લુક જનતાને એ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે છે કે તેમની સરકાર આધુનિક પદ્ધતિથી કામ કરનારી સરકાર હશે. વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહને ધ્યાનમાં રાખીને ચેન્નાઈ પોલીસે સુરક્ષાની ચુસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી. સ્ટેડિયમની અંદર અને બહાર હજારોની સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો તૈનાત રહ્યા.
9 નેતાઓ પણ આજે મંત્રી પદના લીધા શપથ
વિજયની સાથે તેમની પાર્ટીના 9 નેતાઓ પણ મંત્રી પદના શપથ લીધા છે. જેમાં તિરુ એન. આનંદ, સીટીઆર નિર્મલ કુમાર, અરુણરાજ અને આધવ અર્જુના સામેલ છે. આ ઉપરાંત કીર્તના, રાજમોહન, વેંકટરામનન અને સેનગોટ્ટૈયાના નામ સામેલ છે. TVK ધારાસભ્ય કીર્તના આજે વિજયની કેબિનેટમાં સૌથી યુવા મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. 29 વર્ષીય કીર્તના શિવકાશીથી નવનિર્વાચિત ધારાસભ્ય છે.
નોંધનીય છે કે, વિજયની પાર્ટી TVKએ તમિલનાડુની 107 બેઠકો પર જીત મેળવી છે. રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે તેમને 118 ધારાસભ્યોની જરૂર હતી. આવી સ્થિતિમાં TVKને કોંગ્રેસ (5 બેઠકો), CPI (2 બેઠકો), CPI-M (2 બેઠકો), VCK (2 બેઠકો) અને IUML (2 બેઠકો)નું સમર્થન મળ્યું છે.