Jammu Kashmir Blast: જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક બ્લાસ્ટની ઘટના બની છે. શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશન પાસે શુક્રવારે રાત્રે બ્લાસ્ટ થયો હતો. જેમાં 9 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. 
 

Breaking News: જમ્મુ કાશ્મીરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશન પાસે બ્લાસ્ટ, 9 ના મોત, 29 ઘાયલ

Jammu Kashmir Blast: જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં શુક્રવારે રાત્રે નૌગામ પોલીસ સ્ટેશન પાસે જબરદસ્ત બ્લાસ્ટ થયો હતો. બ્લાસ્ટ એટલો મોટો હતો કે તેનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. બ્લાસ્ટના કારણે આસપાસ ઉભેલા વાહનોમાં પણ આગ લાગી ગઈ હતી. ઘટના બનતા જ ફાયરની ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને આગને કાબુમાં લીધી હતી. બ્લાસ્ટના કારણે 9 લોકોના મોત થયા છે અને 29 લોકો ઘાયલ થયા છે જેમાં મોટાભાગના પોલીસ અને ફોરેન્સિક અધિકારી હતા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. 

આ બ્લાસ્ટ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર ઘણા સુરક્ષા જવાન પણ આ બ્લાસ્ટના કારણે ઘાયલ થયા છે. આ પોલીસ સ્ટેશન રહેણાક વિસ્તારની નજીક હતું તેથી બ્લાસ્ટના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં પણ ભય વ્યાપી ગયો છે. આ બ્લાસ્ટ જપ્ત કરેલા એક્સપ્લોઝિવના કારણે થયો હતો. 

બ્લાસ્ટ ત્યારે થયો જ્યારે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબની એક ટીમ, સ્થાનિક પોલીસકર્મી અને અન્ય અધિકારી સાથે જપ્ત કરેલા વિસ્ફોટકની સામગ્રી જેમાં મુખ્ય રીતે એમોનિયા નાઈટ્રેટ હતું તેની તપાસ કરી રહ્યા હતા. આ સામગ્રી અત્યાધિક અસ્થિર હતી. જેના કારણે બ્લાસ્ટ થઈ ગયો. 

બ્લાસ્ટની ઘટના સીસીટીવીમાં પણ કેદ થઈ છે. બ્લાસ્ટ એટલો ભયંકર હતો કે આસપાસના ઘર અને ઇમારતોના કાચ પણ તૂટી ગયા. ઉલ્લેખનીય છે કે ફરીદાબાદથી એમોનિયમ નાઈટ્રેટ લાવવામાં આવ્યું હતું જેને પોલીસ સ્ટેશનમાં તપાસ માટે રાખવામાં આવ્યું હતું. જપ્ત કરેલા વિસ્ફોટક એક મોટા ઈંટર સ્ટેટ ટેરર મોડ્યૂલનો ભાગ હતા. 

