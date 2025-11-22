ગુજરાત-કેરળ-બંગાળ-MP... BLOs ના મોતથી હોબાળો, શું SIRના કામથી વધી ગયો તણાવ?
દેશમાં મતદાતા યાદી સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) દરમિયાન કામના વધુ ભારથી BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) ના મોત ચિંતાનો વિષય બની ગયા છે. પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં BLO એ આપઘાત કર્યાં છે, જેનાથી સરકાર તથા ચૂંટણી પંચ પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે. મમતા બેનર્જીએ આ પ્રક્રિયા રોકવાની માંગ કરી છે.
નવી દિલ્હીઃ બિહાર બાદ દેશના નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIR ની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. SIR ની પ્રક્રિયામાં સૌથી મહત્વની જવાબદારી બીએલઓ (બુથ લેવલ ઓફિસર) ને આપવામાં આવી છે. તે ઘરે-ઘરે જઈને ફોર્મનું વિતરણ કરી રહ્યાં છે અને પછી તે પરત લઈ રહ્યાં છે. પરંતુ મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશમાં સૌથી મોટી ચિંતા સામે આવી કે સતત બીએલઓના મોતના સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે.
બીએલઓના પરિવારના સભ્યો વધુ પડતા કામના ભારણ અને નિર્ધારિત સમયમાં પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાના દબાણની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. આના કારણે બીએલઓ આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. વિરોધ પક્ષો બીએલઓના મૃત્યુ અંગે સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર હુમલો કરી રહ્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સુપ્રીમો મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચને પત્ર લખીને એસઆઈઆર પ્રક્રિયા મુલતવી રાખવાની માંગ કરી છે. બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચૂંટણી પંચ બીએલઓ પર ત્રણ વર્ષની પ્રક્રિયા ત્રણ મહિનામાં પૂર્ણ કરવા દબાણ કરી રહ્યું છે. આના કારણે બીએલઓ આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. બેનર્જીએ અગાઉ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને દાવો કર્યો હતો કે દબાણને કારણે બંગાળમાં 28 બીએલઓએ આત્મહત્યા કરી છે.
બંગાળમાં ફરી એક બીએલઓએ આપ્યો જીવ
શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળના કૃષ્ણાનગર જિલ્લામાં એક મહિલા બીએલઓએ આપઘાત કર્યો છે. ટીએમસી તરફથી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે મૃતકનું નામ રિંકુ તરફદાર (54) છે, તેઓ ચોપરાના બંગાલજી સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યા મંદિરમાં પાર્ટ-ટાઇમ ટીચર હતા અને ચોપરા દુઈ પંચાયતના બુથ નંબર 201ના BLO હતા. ગત રાત્રે તેમણે ઘરે ફાંસી લગાવી આપઘાત કર્યો. આજે સવારે તેમનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. પોતાની સ્યુસાઇડ નોટમાં SIR પ્રક્રિયાના દબાવને કારણે આ પગલું ભર્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
આ વચ્ચે મમતા બેનર્જીની સરકારે જાહેરાત કરી છે કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર મૃતક BLO ના પરિવારને બે-બે લાખ રૂપિયા વળતર તરીકે આપશે અને જે BLO કામ દરમિયાન બીમાર પડી જાય છે, તેને 1 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે.
મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને કેરળમાં મૃત્યુ
ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળ જ BLO મૃત્યુના અહેવાલો નથી. મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને કેરળમાં BLO મૃત્યુના બનાવો નોંધાયા છે. મધ્યપ્રદેશના દતિયામાં BLO ઉદયભાન અને ઝાબુઆમાં BLO ભુવન સિંહ ચૌહાણ બધાએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે.
તેવી જ રીતે, ગુજરાતના ગીર સોમનાથમાં 40 વર્ષીય BLO અરવિંદ મુગરી બધેર અને ખેડામાં 50 વર્ષીય રમેશ ભાઈ પરમાર પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી 4 બીએલઓના મોતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુરમાં BLA હરિઓમ બૈરવા અને જયપુરમાં મુકેશ જાંગીડનું પણ મૃત્યુ થયું છે. કેરળના કન્નુરમાં અનીસ જ્યોર્જનું પણ મૃત્યુ થયું છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસે પોતાની સોશિયલ સાઇટ પોસ્ટમાં કહ્યું કે તમિલનાડુ, રાજસ્થાન અને કેરળ બાદ હવે ગુજરાતમાં SIR કામના ભારણને કારણે એક બીએલઓએ આપઘાત કર્યો છે. ગુજરાતના BLO અરવિંદ વાઢેરે પોતાની સ્યુસાઇડ નોટમાં લખ્યું હતું કે, હવે તે એસઆઈઆરનું કામ કરી શકે તેમ નથી.
બીએલઓના મોતથી રાજકીય હોબાળો
તેમણે કહ્યું કે માત્ર બંગાળ જ નહીં, બીજા રાજ્યોમાં પણ બીએલઓ બીમાર પડી રહ્યાં છે અને દુર્ભાગ્યથી કામના ભારણને કારણે પોતાના જીવ પણ આપી રહ્યાં છે. સ્પષ્ટ છે કે બીએલઓ પર કામના દબાવ અને સ્થિતિને લઈને ગંભીર સવાલ ઉભા થયા છે. શું ચૂંટણી પંચ આ વારંવાર થતાં મોતની જવાબદારી લેશે?
બીજીતરફ મધ્ય પ્રદેશ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં થનારા મોતનું કારણ કામનું ભારણ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. કેરળમાં બીએલઓના મોતની વિરુદ્ધ સોમવારે બીએલઓ દ્વારા હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તો બીજીતરફ દેશના વિવિધ ભાગમાં થઈ રહેલા બીએલઓના મોતને લઈને ચૂંટણી અધિકારીઓએ સંબંધિત રાજ્યો પાસે રિપોર્ટ માંગ્યો છે.
