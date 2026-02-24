Prev
પાછું એ જ વાદળી ડ્રમ...એક પુત્રએ પિતાના ટુકડાં તેમાં ભરી દીધા, હત્યાનું કારણ જાણી વિશ્વાસ નહીં કરી શકો

Blue Drum Horror: વળી પાછો એક વાદળી ડ્રમનો મામલો સામે આવ્યો. આ વખતે પણ તેમાંથી લાશના ટુકડાં મળ્યા, પરંતુ તે પતિ કે પત્નીના ઝઘડાનું પરિણામ નહતું પરંતુ એક પુત્રએ તેના પિતાની હત્યા કરીને ટુકડાં તેમાં ભરી દેવાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો. આખરે એક પુત્રએ પિતાની હત્યા કેમ કરી અને દીકરીને ખબર હતી  છતાં તેણે કેમ છૂપાવ્યું?

Feb 24, 2026

દેશમાં એક પછી એક જે ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે તે જોતા એમ થાય છે કે સમાજમાં આ કેવી બદીઓ ફેલાઈ રહી છે. ક્યાં જઈ રહ્યો છે સમાજ. પહેલા એવું જોવા મળ્યું કે એક પત્નીએ લગ્નેત્તર સંબંધમાં પતિની હત્યા કરીને મૃતદેહ વાદળી ડ્રમમાં પેક કરી દીધો. હવે વળી પાછો વાદળી ડ્રમનો કિસ્સો સામે આવતા દેશ હચમચી ગયો છે. પરંતુ અહીં ચોંકાવનારી વાત એ છે કે પતિ કે પત્ની નહીં પરંતુ એક પુત્રએ તેના પિતાને મારી નાખીને વાદળી પીપડામાં પેક કરી દીધા. આ મામલાની વિગતો જાણીને તમારા પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે. 

શું છે મામલો
ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉના આશિયાના વિસ્તારથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા. જ્યાં એક મકાનમાંથી વાદળી ડ્રમમાંથી વર્ધમાન પેથોલોજીના સંચાલક માનવેન્દ્ર સિંહનો ક્ષત વિક્ષત મૃતદેહ મળી આવ્યો. માનવેન્દ્ર 20 ફેબ્રુઆરીથી ગૂમ હતા અને તેમના ગૂમ થવા અંગેનો રિપોર્ટ તેમના જ પુત્ર અક્ષતે લખાવ્યો હતો. શરૂઆતમાં તો પોલીસ પણ આ ગૂમ થવાનો કેસ ગણીને એ જ રીતે તપાસ કરતી હતી. પરંતુ જેમ જેમ તપાસ આગળ વધી કે ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવ્યા. પુત્ર જ પિતાનો હત્યારો નીકળ્યો. તેણે પહેલા પિતાની રાઈફલથી જ તેમની હત્યા કરી અને પછી મૃતદેહના ટુકડાં કરીને ઘરમાં રહેલા ડ્રમમાં ભરી દીધા. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ પિતા પુત્ર વચ્ચે અભ્યાસ અને કરિયરને લઈને વિવાદ પેદા થયો હતો. સોમવારે સેક્ટર એલ સ્થિત મકાન નંબર 91માંથી આ ડ્રમ અને તેની અંદર મૃતદેહ મળી આવ્યો. ત્યારબાદ પોલીસે તપાસ તેજ કરી. 

પુત્રએ જ કરી હતી પિતાની હત્યા
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ઘટનાના દિવસે એટલે કે 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ પિતા અને પુત્ર વચ્ચે કરિયર અને અભ્યાસને લઈને રકઝક થઈ હતી. પિતાએ પુત્રને ડરાવવા માટે પોતાની લાઈસન્સી રાઈફલ કાઢી હતી જો કે બધુ થાળે પડતા રાઈફલ સાઈડમાં મૂકી હતી. પરંતુ પુત્રના મનમાં તો કઈક બીજુ જ રમતું હતું. જેવી પિતાએ સાઈડ પર મૂકી કે પુત્રએ એ રાઈફલ લઈ લીધી અને પિતા પર જ ચલાવી દીધી અને છાતીમાં ગોળી મારી. જેના કારણે પિતાનું ત્યાં જ મોત થઈ ગયું. 

પુત્રને વાંધો શું પડ્યો
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પિતા માનવેન્દ્ર સિંહ ઈચ્છતા હતા કે તેમનો પુત્ર અક્ષત પ્રતાપ સિંહ (21) મેડિકલ લાઈનમાં જાય અને NEET જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરે. પરંતુ પુત્રને જરાય ગમતું નહતું. આ મુદ્દે પિતા પુત્ર વારંવાર ઝઘડતા હતા. એવું કહેવાય છે કે 20મી ફેબ્રુઆરીએ સવારે પણ આ જ વિવાદ થયો હતો.

બહેન દોડી આવી
ગોળીનો અવાજ સાંભળીને ઘરમાં 16 વર્ષની બહેન પણ હાજર હતી જે ત્યાં આવી. પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી પુત્રએ તેની બહેનને પણ ધમકાવી અને કહ્યું કે રોજરોજના ઝઘડાથી પરેશાન હતો. આથી આ પગલું ભર્યું. તેણે બહેનને પણ ધમકાવીને ચૂપ રહેવા જણાવ્યું. જેના કારણે બહેન ડરી ગઈ અને કોઈને કશું કહ્યું નહીં. 

મૃતદેહના ટુકડાં કરી ડ્રમમાં ભર્યા
એવું કહેવાય છે કે આરોપી પુત્રએ  કથિત રીતે પુરાવા નાશ કરવાની  કોશિશ કરી. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ મૃતદેહને ત્રીજા માળેથી નીચે લાવ્યો અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના ખાલી રૂમમાં રાખ્યો. પછી તેના ટુકડાં કરીને તેને ઠેકાણે પાડવાની કોશિશ કરી. કેટલાક અંગો સદરૌના વિસ્તાર નજીક ફેંકવાની પણ વાત સામે આવી છે. જ્યારે બાકીના ટુકડાં ઘરમાં ડ્રમમાં પેક કરીને મૂક્યા હતા. ડીસીપી સેન્ટ્રલ ઝોનના જણાવ્યાં મુજબ પુત્રને નીટની તૈયારી માટે થઈને પિતા સતત વઢતા હતા. જેના કારણે પુત્ર ખુબ નારાજ રહેતો હતો. અનેકવાર ઘરમાં વિવાદ થયો અને આખરે આ વિવાદનું વરવું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. પુત્રએ પિતાની હત્યા કરી ટુકડાં કરીને વાદળી ડ્રમમાં પેક કરી દીધા. 

કેવી રીતે થયો ખુલાસો
માનવેન્દ્ર સિંહ જ્યારે ઘરે પાછા ન ફર્યા ત્યારે પાડોશીઓને શક ગયો. પાડોશી ધર્મેન્દ્ર સિંહે મીડિયાને જણાવ્યું કે તેઓ સતત તેમને શોધતા હતા. જ્યારે પોલીસ પાસે ગયા તો પુત્રએ પહેલા કહ્યું કે તેમના પિતાએ આત્મહત્યા કરી છે. પરંતુ પોલીસે જ્યારે કડકાઈથી પૂછ્યું તો તે ગભરાયો અને બધી વાત કબૂલી લીધી. ડીસીપી સેન્ટ્રલ વિક્રાંત વીરે જણાવ્યું કે આશિયાના પોલીસ મથકમાં 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગૂમ થવાનો રિપોર્ટ નોંધાવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન મૃતકના પુત્ર અક્ષત પ્રતાપ સિંહ (19 વર્ષ)ની પૂછપરછ થઈ. પૂછપરછમાં તેણે સ્વીકાર્યું કે 20 ફેબ્રુઆરીની સવારે લગભગ 4.30 વાગે પિતા સાથે વિવાદ બાદ તેણે આવેશમાં ગોળી મારી અને પિતાનું મોત થયું. 

વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું
માનવેન્દ્રના પાડોશી ધર્મેન્દ્ર સિંહે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે માનવેન્દ્ર ન મળ્યા તો તેમણે વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું હતું જેમાં અક્ષત સહિત મોહલ્લાના લોકોને એડ કર્યા હતા. અક્ષત આ ગ્રુપમાં પિતાના મિસિંગની તમામ ચીજો શેર કરતો હતો. મોહલ્લાવાળા લોકો સાથે પોતે પોલીસ ફરિયાદ કરવા ગયો હતો. પરંતુ પછી સીસીટીવી જોતા ખબર પડી કે માનવેન્દ્ર ઘરે તો આવ્યા હતા પરંતુ  બહાર ગયા નથી. 

વાત જાણે એ છે કે અક્ષતે શરૂઆતમાં પોલીસને એવું પણ કહ્યું હતું કે 20 ફેબ્રુઆરીની સવારે તેના પિતાએ તેને જગાડીને કહ્યું હતું કે તેઓ દિલ્હી જાય છે ને બીજા દિવસે બપોર સુધીમાં પાછા ફરશે. ત્યારબાદ તેમના ત્રણેય ફોન બંધ થઈ ગયા. પોલીસને છેલ્લું લોકેશન કાકોરી વિસ્તારમાં મળ્યું, પરંતુ કોઈ પુરાવો મળ્યો નહીં. સતત બદલાતી સ્થિતિ અને મોબાઈલ બંધ હોવાથી શંકા વધી  અને પોલીસે અક્ષતની કડકાઈથી પૂછપરછ કરી. 

પુરાવાનો નાશ કરવા પ્લાન ઘડ્યો
પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ આરોપીએ પુરાવા નાશ કરવા માટે મૃતદેહને ક્ષત વિક્ષત કર્યો ત્યારબાદ અલગ અલગ ઠેકાણે પાર પાડવાની કોશિશકરી. ઘટનાની જાણ થતા અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને નીરિક્ષણ  કર્યું ત્યારબાદ ફોરેન્સિક ટીમ બોલાવી હતી. ટીમે ઘટનાસ્થળેથી અનેક પુરાવા મેળવ્યા છે. જેના આધારે આગળ કાર્યવાહી થઈ રહી છે. 

