BMC Chunav 2026: ઠાકરે બંધુઓને પાડી દેવા ગુજરાતીઓએ BMC ચૂંટણીઓમાં કર્યો 'જબરો' ખેલ!
BMC Chunav 2026 Gujarati Voters: મકર સંક્રાંતિ એટલે કે ઉત્તરાયણનો તહેવાર ગુજરાતી પરિવારો સામાન્ય રીતે પોતાના વતનમાં જઈને મનાવતા હોય છે. આ એક વર્ષો જૂની પરંપરા છે. તમે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ આ દિવસે ગુજરાતમાં પતંગ ઉડાવતા જોયા હશે. પરંતુ આ વખતે મુંબઈમાં ઉત્તરાયણના બીજા જ દિવસે BMCની ચૂંટણી હોવાથી ગુજરાતીઓએ મોટી 'ગેમ' કરી દીધી છે.
BMC Chunav 2026 Gujarati Voters: કોણ બનશે BMCનો કિંગ? આજે મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રની 29 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીની મતગણતરી સવારે 10 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. મુંબઈમાં ભાજપ અને ઠાકરે બ્રધર્સ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર ચાલી રહી છે. હાલ મહાયુતી 80થી વધુ બેઠકો પર આગળ. તો ઠાકરે બ્રધર્સ 64 બેઠક પર અગ્રેસર છે, જ્યારે કોંગ્રેસનો આંકડો 10 બેઠકથી પણ નીચે છે.
જોકે, આખા દેશની નજર BMC પર ટકેલી છે. 277 વોર્ડની મતગણતરી માટે 23 કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. દાયકાઓથી BMC પર શિવસેનાનો દબદબો રહ્યો છે, પરંતુ પક્ષના વિભાજન પછી ઠાકરે બંધુઓ (ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરે) માટે આ ચૂંટણી અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે. આ વખતે ઠાકરે બંધુઓએ એકતા બતાવી છે, તો સામે પક્ષે મહાયુતિમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેનાએ ભાજપ સાથે મળીને મેદાન મારવા કમર કસી છે.
એક્ઝિટ પોલના આંકડા અને પ્રારંભિક રુઝાન
જો એક્ઝિટ પોલ મુજબ, આ મુકાબલો એકતરફી હોઈ શકે છે. એક્સિસ માય ઈન્ડિયાના અંદાજ મુજબ ભાજપ-શિંદે ગઠબંધનને 227માંથી 131 થી 151 બેઠકો મળી શકે છે. જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેના જૂથને 58 થી 68 બેઠકો અને કોંગ્રેસને 12 થી 16 બેઠકો મળવાની શક્યતા છે. અત્યારે આવી રહેલા શરૂઆતી રુઝાન પણ ભાજપ ગઠબંધન તરફ મોટી જીતનો સંકેત આપી રહ્યા છે.
મુંબઈ બીએમસી ચૂંટણી માટેના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનની જીતનો અંદાજ નથી. દેશના સૌથી ધનિક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 227 બેઠકો સાથે, ભાજપ અને એકનાથ શિંદેની શિવસેના 130 થી 150 બેઠકો જીતવાની ધારણા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના અને મનસેનું ગઠબંધન 60 થી 70 બેઠકો જીતી શકે છે. કોંગ્રેસ ઘણી પાછળ રહેતી દેખાય છે. એક્ઝિટ પોલમાં મહત્તમ 25 બેઠકોની આગાહી કરવામાં આવી છે. જો આ પરિણામોમાં પરિણમે છે, તો મહાયુતિ ગઠબંધન ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કરશે. મતગણતરી પછી બહાર આવતા શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ ગઠબંધન પ્રચંડ વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. લોકો નિઃશંકપણે આશ્ચર્ય પામશે કે આ વખતે ભાજપ ઠાકરેના ગઢમાં કમળ કેવી રીતે ખીલવવામાં સફળ રહ્યું. તેમાંથી એક ગુજરાતી કનેક્શન બહાર આવ્યું છે.
શું છે ભાજપની જીત પાછળનું 'ગુજરાતી કનેક્શન'?
ઠાકરેના ગઢ ગણાતા મુંબઈમાં ભાજપ આટલું સારું પ્રદર્શન કેવી રીતે કરી રહ્યું છે? તેની પાછળ મુંબઈના ગુજરાતી મતદારોનો મોટો હાથ છે. ઘાટકોપર અને મુલુંડ જેવા ગુજરાતી બહુલ વિસ્તારોમાં મતદાનના દિવસે ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. એક અહેવાલ મુજબ, ઘાટકોપરના અનેક પરિવારો જે દર વર્ષે ઉત્તરાયણ કરવા ગુજરાત જાય છે, તેમણે આ વખતે મુંબઈમાં જ રોકાઈને મતદાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. અનેક લોકોએ ચૂંટણી માટે પોતાના પ્રવાસના પ્લાન કેન્સલ કર્યા હતા. ગુજરાતી મતદારોમાં એ વાતનો રોષ હતો કે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભાવેશ શાહ નામના મતદારે જણાવ્યું કે, "અમને ટાર્ગેટ કરવાથી અમે નારાજ છીએ અને અમારો મત હંમેશા ભાજપને જ જાય છે."
ઉત્તરાયણનો તહેવાર હોવા છતાં મુંબઈ ન છોડ્યું
એક અહેવાલ મુજબ, ગરોડિયા નગરમાં એક પોલિંગ ઓફિસરે જણાવ્યું કે 15 જાન્યુઆરીની સવારે ભારે મતદાન થયું હતું. બપોર સુધીમાં મતદાનનો આંકડો 50 ટકા સુધી પહોંચી ગયો હતો. ઘાટકોપરના નિતેશ નાથવાણીએ જણાવ્યું કે, "સામાન્ય રીતે ઘણા પરિવારો ઉત્તરાયણ માટે ગુજરાત જતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે તેમણે અહીં જ રોકાવાનો નિર્ણય કર્યો. ઘણા ગુજરાતીઓએ તો ચૂંટણી માટે પોતાના તમામ પ્લાન કેન્સલ કરી દીધા હતા."
ગુજરાતીઓને ટાર્ગેટ કરવાથી રોષ
ભાજપના એક નેતાએ દાવો કર્યો છે કે પાર્ટીને તમામ સમુદાયો તરફથી સારો ટેકો મળી રહ્યો છે. ઘાટકોપરના કેટલાક મતદારોએ એવું વિચારીને મતદાન કર્યું કે, ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ગુજરાતીઓને નિશાન બનાવવાનો આ જડબાતોડ જવાબ હશે. મૂળ ગુજરાતના ભાવેશ શાહે કહ્યું, "અમે ગુજરાતીઓને ટાર્ગેટ કરવાથી નારાજ છીએ. અમારો વોટ હંમેશા ભાજપને જ જાય છે."
ભાજપની રણનીતિ
વાસ્તવમાં, ભાજપની રણનીતિ ઉત્તર ભારતીયોને ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના લોકોને જેઓ મતદારોના આશરે 25 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેમને આકર્ષવાની હતી, જ્યારે ગુજરાતી અને મારવાડી મતદારોને વિખેરતા અટકાવવાની હતી. મરાઠી મતદારો બીએમસીનો સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, લગભગ 30 ટકા....ભાજપ જાણતો હતો કે ઠાકરે બંધુઓની એકતા મરાઠી મતોમાં વિભાજન તરફ દોરી જશે. શિંદે સેનાએ તે મતનો શક્ય તેટલો વધુ ભાગ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ભાજપે અન્ય પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડ્યું.
ગુજરાતી અને મારવાડી સમુદાયો ધંધાની વિચારસરણી ધરાવે છે અને તેમનો રાજકીય પ્રભાવ નોંધપાત્ર છે, જેમાં મલબાર હિલ, મુલુંડ, ઘાટકોપર અને બોરીવલી પટ્ટામાં નોંધપાત્ર સંખ્યા છે. શિંદેની શિવસેનાએ પોતાના મરાઠી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં આ રણનીતિ અપનાવી હતી જેથી મતદારો તેમના ઘર છોડીને મતદાન મથકો સુધી પહોંચે. સ્થાનિક કાર્યકરોએ મતદાનની અંતિમ મિનિટો સુધી દિવસભર મતદાન વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
જી હા, ભાજપ કદાચ આત્મવિશ્વાસ ધરાવતો દેખાતો હશે, પરંતુ કાર્યકરોને મૌન સંદેશ એ હતો કે આ ચૂંટણીને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ. આ વખતે, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરે સાથે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. મરાઠી મતોને ઓછામાં ઓછા વિભાજીત કરવા જોઈએ.
ભાજપ બીએમસી કેવી રીતે જીતશે?
મરાઠી - શક્ય તેટલું 30 ટકા, + ઉત્તર ભારતીયો - 25 ટકા (યુપી-બિહાર અસર). બંને રાજ્યોમાં ભાજપ સત્તામાં છે. ગુજરાતીઓ અને મારવાડીઓ - લગભગ 17 ટકા, ભાજપના મતદારો રહ્યા છે + દક્ષિણ ભારતીયો અને અન્ય - 10 ટકાથી વધુ, તેમને આકર્ષવા માટે, ભાજપે તમિલનાડુના અન્નામલાઈ જેવા અગ્રણી નેતાઓને આમંત્રણ આપ્યું હતું.
અમૃત નગરમાં ભાજપના કાર્યકરો મતદારોને પ્રોત્સાહિત કરતા જોવા મળ્યા. કેટલાક બૂથ પર ઉદ્ધવની શિવસેના સાથે નજીકની લડાઈની અપેક્ષા છે. મુલુંડ પશ્ચિમમાં ગુજરાતી પરિવારોનું નોંધપાત્ર મતદાન જોવા મળ્યું, જ્યારે મુલુંડ પૂર્વ અને ભાંડુપના કેટલાક ભાગોમાં મરાઠી મતદારોનું મોટું મતદાન જોવા મળ્યું. મુંબઈ બીએમસી ચૂંટણી 2026 માં મતદાન લગભગ 53 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે, જે 2017 ની ચૂંટણીમાં 55.28 ટકા હતું.
