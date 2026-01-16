Prev
આ છે દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા, જેનું બજેટ ભારતના અનેક રાજ્યો કરતા વધુ

BMC Election Result 2026: બૃહન્મુંબઈ મહાનગર પાલિકા એટલે કે BMCની ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. આ વખતે બીએમસીમાં ફડણવીસ-શિંદેની મહેનત રંગ લાવતી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે અમે તમને આજે દેશના સૌથી જૂના અને અમીર નગર નિગમોમાંથી એક એવા બીએમસી વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જણાવીશું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 16, 2026, 01:32 PM IST

આ છે દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા, જેનું બજેટ ભારતના અનેક રાજ્યો કરતા વધુ

BMC હાલના દિવસોમાં ચૂંટણીને લઈને ખુબ ચર્ચા છે. બીએમસી ભારતનું સૌથી ધનાઢ્ય નગર નિગમ ગણાય છે. તે મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈ સંભાળે છે. પહેલા તેને બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ તેને બૃહન્મુંબઈ નગર નિગમ નામ આપવામાં આવ્યું. 

અનેક રાજ્યો કરતા વધુ બજેટ
બીએમસી એ દેશના જૂની મહાનગરપાલિકાઓમાંથી એક છે અને તેનું બજેટ ભારતના અનેક નાના રાજ્યોના બજેટ કરતા પણ વધુ છે. તે મુંબઈ શહેર અને તેના પરા વિસ્તારોમાં નાગરિક સુવિધાઓ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વહીવટની જવાબદારી સંભાળે છે. 

મુંબઈમાં નગરપાલિકાના વહીવટની શરૂઆત વર્ષ 1805થી થઈ  હતી. તે સમયે નાગરિક પ્રશાસન સેશન કોર્ટ આધિન કામ કરતું હતું. 18મી સદીના અંત સુધીમાં બોમ્બેનું પ્રશાસન ગવર્નર અને તેમની પરિષદના નિયંત્રણમાં હતું. જો કે તે દૌરમાં નગરપાલિકા વ્યવસ્થા ખુબ અક્ષમ ગણાતી હતી. જેના કારણે બ્રિટિશ પ્રશાસને તેમાં સુધારાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા. 

બોમ્બેના પ્રથમ મ્યુનિસિપલ કમિશનર કોણ હતા
 બોમ્બેમાં પહેલો મોટો સુધારો ૧૮૬૫માં જોવા મળ્યો જ્યારે કોર્પોરેટ બોડી તરીકે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્થાપના કરવામાં આવી.આ વર્ષે સર આર્થર ક્રોફર્ડને બોમ્બેના પહેલા મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરાયા. ત્યારબાદ વર્ષ 1872માં બોમ્બે અધિનિયમ સંખ્યા  III, 1872 લાગૂ થયું. જે હેઠળ એક નિયમિત નગર નિગમની સ્થાપના કરાઈ જેમાં 64 ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર સામેલ હતા. તે સમયે મતદાનનો અધિકાર ફક્ત કરદાતાઓ પૂરતો જ મર્યાદિત હતો. 

આધુનિક બોમ્બે નગર નિગમના જનક
આ અધિનિયમના ડ્રાફ્ટને તૈયાર કરવામાં સર ફિરોઝશાહ મહેતાની ભૂમિકા ખુબ મહત્વપૂર્ણ રહી. તેઓ આધુનિક બોમ્બે નગર નિગમના જનક ગણાય છે. તેમણે 1873માં મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે કામ કર્યું. આ ઉપરાંત તેઓ 1884 થી 1886 સુધી નગર નિગમના અધ્યક્ષ રહ્યા અને પછી 1905 તથા 1911માં પ્રેસિડેન્ટ પણ બન્યા. વર્ષ 1923માં તેમની સેવાઓના સન્માનમાં તમની એક ભવ્ય પ્રતિમા મુંબઈમાં સ્થાપિત કરાઈ. 

બીએમસીનું બ્રિટિશ કનેક્શન
નગર નિગમના પ્રશાસનને વધુ વ્યવસ્થિત અને જવાબદાર બનાવવા માટે બ્રિટિશ સરકારે બોમ્બે નગર નિગમ અધિનિયમ, 1888 પાસ કર્યો. આ અધિનિયમ હેઠળ પ્રતિનિધિઓને સ્પષ્ટ અધિકાર અને જવાબદારીઓ સોંપાઈ. આ કાયદાના આધાર પર બીએમસીનું વર્તમાન વહીવટી માળખુ વિક્સિત થયું. કેટલાક સંશોધનો સાથે આ અધિનિયમ આજે પણ લાગૂ છે. 

BMCની આધુનિક ભૂમિકા
આજે બીએમસી મુંબઈ જેવા વિશાળ મહાનગરની જળ આપૂર્તિ, સીવરેજ, રસ્તા, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ, શિક્ષણ, આફત નિવારણ, અને શહેરી વિકાસ જેવી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળે છે. આ જ કારણ છે કે બીએમસી માત્ર આર્થિક રીતે નહીં પરંતુ વહીવટી રીતે પણ દેશના સૌથી શક્તિશાળી નગર નિગમોમાં ગણાય છે. 

બીએમસીના પરિણામ
હાલ યોજાયેલી બીએમસી ચૂંટણીના આજે પરિણામનો દિવસ છે. મતગણતરી ચાલુ છે. ત્યારે હાલ ટ્રેન્ડમાં ભાજપ અને શિવસેના (એકનાથ શિંદે) આગળ છે. ભાજપ 85 બેઠકો પર આગળ છે જ્યારે શિવસેના (એકાનાથ શિંદે) 30 બેઠકો પર આગળ છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના 60 સીટો પર, એનસીપી (શરદ પવાર) 1 સીટ પર, કોંગ્રેસ 10 સીટ પર, એમએનએસ 7 સીટ પર જ્યારે 5 સીટ પર અન્ય આગળ છે. બીએમસીની કુલ 227 સીટ છે. 

સમગ્ર મહારાષ્ટ્રના નગરનિગમોની વાત કરીએ તો હાલ ટ્રેન્ડ મુજબ તમામ નગરનિગમોની થઈને કુલ 2869 સીટો છે જેમાંથી 910 સીટો પર ભાજપ આગળ, 249 સીટો પર શિવસેના, 100 સીટો પર ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના, અજિત પવારની એનસીપી 108 સીટો, શરદ પવારની એનસીપી 22 સીટ પર આગળ, કોંગ્રેસ 191 સીટો પર, એમએનએસ 17 સીટો પર, VBA 10 સીટ અને અન્ય 149 સીટો પર આગળ છે. 

