Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

એવી જીત કે રચ્યો ઈતિહાસ; મુંબઈ, પુણે, નાગપુર... દરેક શહેરમાં ભાજપનો લહેરાયો ઝંડો, કોને મળશે જીતનો જશ!

BMC Election Result 2026: BMCથી લઈને નાગપુર સુધી ભાજપને ભવ્ય જીત મળી છે. આ રીતે ભાજપ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 'સમૃદ્ધિ એક્સપ્રેસવે' પર તેજ ગતિએ દોડી છે, જ્યારે પ્રથમ વખત ઠાકરે બ્રધર્સનું વર્ચસ્વ BMCમાંથી ખતમ થઈ રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, પુણે સહિત અન્ય ઘણા શહેરોમાં પણ ભાજપે પોતાના પ્રદર્શનથી સૌને ચોંકાવી દીધા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:51 PM IST

Trending Photos

એવી જીત કે રચ્યો ઈતિહાસ; મુંબઈ, પુણે, નાગપુર... દરેક શહેરમાં ભાજપનો લહેરાયો ઝંડો, કોને મળશે જીતનો જશ!

BMC Election Result 2026: મહારાષ્ટ્રની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની પ્રચંડ લહેર જોવા મળી રહી છે. દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા BMCમાં ભાજપ સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જ્યાં અત્યાર સુધી શિવસેનાનો દબદબો રહેતો હતો. 227 બેઠકોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 158ના વલણો આવ્યા છે અને ભાજપ એકલું જ 65 પર આગળ છે. તેના સહયોગી એકનાથ શિંદેની શિવસેના 18 પર આગળ છે, જ્યારે ઉદ્ધવ સેના 52 પર આગળ છે.

જો આ વલણો પરિણામોમાં બદલાશે, તો ભાજપની આ જીત ઇતિહાસ રચનારી સાબિત થશે. આવું પ્રથમ વખત બનશે જ્યારે ભાજપ BMCમાં સૌથી મોટો પક્ષ બનશે. અહીં સત્તામાં મોખરે રહેવાનું તેનું જૂનું સપનું હવે સાકાર થતું જણાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નાગપુરમાં ભાજપની સેન્ચુરીની તૈયારી
નાગપુરની વાત કરીએ તો અહીં પણ ભાજપ ખૂબ જ મજબૂત બનીને ઉભર્યું છે. જિલ્લાના 151 વોર્ડમાંથી 94 પર એકલી ભાજપ આગળ છે. અત્યાર સુધી માત્ર 129 બેઠકોના જ વલણો સામે આવ્યા છે, તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે કુલ 151 બેઠકોના વલણો આવતા સુધીમાં ભાજપ પોતાના દમ પર 'સેન્ચુરી' ફટકારી શકે છે. બીજી તરફ ભાજપની સહયોગી શિવસેના (શિંદે જૂથ)ને અત્યાર સુધી માત્ર 2 બેઠકો પર જ સરસાઈ મળી છે. RSSના મુખ્યાલયવાળા આ શહેરમાં ભાજપની સામે કોઈ ટકી શકે તેમ નથી અને બીજા ક્રમે રહેલી કોંગ્રેસ માત્ર 31 બેઠકો પર આગળ છે.

બ્રાન્ડ ફડણવીસ થશે વધુ મજબૂત, ગઠબંધનમાં પણ વધશે તાકાત
પુણેની સ્થિતિ પણ આવી જ છે. પુણેમાં ભાજપ હાલ 47 બેઠકો પર આગળ છે. તેના સિવાયના અન્ય તમામ પક્ષો મળીને પણ માત્ર 22 બેઠકો પર જ આગળ છે. આ રીતે અજિત પવાર અને શરદ પવાર સાથે મળીને પણ ભાજપ સામે પસ્ત થયા છે. ભાજપનો આ વિજય ઇતિહાસ રચનારો છે. આ જીતથી નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસનું કદ પાર્ટીમાં વધી જશે. આ ઉપરાંત ગઠબંધનની અંદર પણ તેઓ વધુ મજબૂત થશે, કારણ કે અજિત પવાર અલગ લડીને પરાજિત થઈ રહ્યા છે અને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાની ગતિ પણ ધીમી છે.

ઠાકરે બ્રધર્સ અસ્તિત્વની લડાઈ હારી રહ્યા છે
આ ચૂંટણી ઠાકરે બ્રધર્સ માટે અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો સંઘર્ષ હતો, જે લડાઈમાં તેઓ હારતા દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આગામી ચૂંટણીઓમાં ઉદ્ધવ સેના માટે મુશ્કેલીઓ વધશે. ઠાકરે પરિવારની તાકાત સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ક્યારેય નહોતી, પરંતુ મુંબઈ જેવા કેટલાક વિસ્તારો તેમનો ગઢ હતા. હવે અહીંની હાર તેમને ઘેરી પીડા આપનારી સાબિત થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
BMC Election Results 2026Maharashtra Civic PollsBJP Victory in Mumbaiબીએમસી ચૂંટણી પરિણામમહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી

Trending news