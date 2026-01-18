Prev
મુંબઈનો 'કિંગ' કોણ? મેયર પદ માટે ઉદ્ધવ ઠાકરે રમશે રમત? ભાજપ-શિંદેને કઈ વાતનું ટેન્શન?

BMC Election Results 2026: BMC ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ગયું છે. ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી છે અને ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળનું ગઠબંધન આંકડાના મામલામાં સૌથી આગળ છે. તેમ છતાં પણ નવા મેયરને લઈને સસ્પેન્સ ઘેરાયું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:08 PM IST

BMC Election Results 2026: BMC ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ગયું છે. ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી છે અને ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળનું ગઠબંધન આંકડાના મામલામાં સૌથી આગળ છે. તેમ છતાં પણ નવા મેયરને લઈને સસ્પેન્સ ઘેરાયું છે. એકનાથ શિંદેએ પક્ષમાં ભંગાણના ડરથી શિવસેનાના તમામ નવા ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને હોટલમાં એકઠા કરી દીધા છે. બીજી તરફ ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે, મેયર તો શિવસેના-UBTનો જ બનશે. મુંબઈના મેયર માટે આંકડાકીય ગણિત ખૂબ જ રસપ્રદ બની ગયું છે. જો ભાજપ ગઠબંધનમાં જરા પણ ફૂટ પડે તો આખો ખેલ બગડી શકે છે. તેથી જ ભાજપ અને શિંદે જૂથ પૂરી તકેદારી રાખી રહ્યા છે.

શું છે બહુમતીનો આંકડો?
227 સભ્યોવાળી BMCમાં બહુમતી માટે 114 સભ્યોની જરૂર છે. ભાજપે આ વખતે BMC ચૂંટણીમાં 89 બેઠકો પર જીત મેળવી છે, જ્યારે તેના સાથી પક્ષ શિવસેના (શિંદે જૂથ)એ 29 બેઠકો જીતી છે. બન્નેનો આંકડો મેળવીએ તો તે 118 સુધી પહોંચે છે, જે બહુમતીના આંકડા કરતા માત્ર 4 વધારે છે.

હવે આ ઓછા માર્જિનને કારણે ગઠબંધનની ઉંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. કારણ કે જો કોઈ પણ પક્ષમાં જરા પણ હલચલ થાય, તો મુંબઈમાં મેયર પદ મેળવવાનું ભાજપનું સપનું રોળાઈ શકે છે. આ જ કારણસર મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ એકનાથ શિંદે એક્શન મોડમાં આવી ગયા અને પોતાના નવા ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને હોટલમાં શિફ્ટ કરી દીધા છે. પક્ષના નેતાઓનું કહેવું છે કે, આ પગલું સાવચેતીના ભાગરૂપે લેવામાં આવ્યું છે.

ઉદ્ધવના નિવેદનથી બેચેની
આ દરમિયાન ઉદ્ધવ ઠાકરે સતત આક્રમક નિવેદનો આપી રહ્યા છે. ઉદ્ધવ દાવો કરી રહ્યા છે કે, મુંબઈનો નવો મેયર શિવસેના UBTનો જ હશે. આ વાતથી શિંદે અને ભાજપ બન્ને છાવણીમાં બેચેની વધી ગઈ છે. આંકડાકીય રીતે જોઈએ તો ભાજપ પાસે 89 બેઠકો છે, જ્યારે ઉદ્ધવની સેનાને 65 બેઠકો પર જીત મેળવી છે. શિંદે જૂથ પાસે 29 બેઠકો છે અને બન્નેના આંકડો મેળવીએ તો તે સંખ્યા 94 બેઠકો સુધી પહોંચી જાય છે. હવે જો તેમને કોંગ્રેસનું સમર્થન મળી જાય છે તો તે બહુમતીની ખૂબ જ નજીક પહોંચી શકે છે.

ભાજપ કેમ નાખુશ?
આ વચ્ચે એવા પણ અહેવાલો છે કે, BMC ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ બેઠકો જીતવા છતાં ભાજપ ખુશ નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપે શરૂઆતમાં 155 બેઠકો પર લડવાની યોજના બનાવી હતી. તેનાથી અનુમાન લગાવી શકાય છે કે, 120 થી 125 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ હતો. પરંતુ એકનાથ શિંદેએ બેઠકોની વહેંચણીમાં આક્રમક વલણ અપનાવીને 91 બેઠકો માંગી હતી. જેના કારણે ભાજપ પાસે માત્ર 137 બેઠકો બચી હતી. ભાજપે તેમાંથી 110 બેઠકો જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું, પરંતુ આ આંકડો 89 પર જ અટકી ગયો.

BMC Election ResultsMumbai mayorBJP-Shinde AllianceBMC ચૂંટણી પરિણામમુંબઈ મેયર

