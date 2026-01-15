BMC Exit Poll: બીએમસીમાં બની શકે છે ભાજપની સરકાર, 151 બેઠકોનું અનુમાન; જાણો ઠાકરેની સ્થિતિ
BMC Exit Poll 2026: બૃહન્મુંબઈ મહાનગરપાલિકા (BMC) સહિત 29 મહાનગરપાલિકાઓ માટે ગુરુવારે સાંજે 5:30 વાગ્યે મતદાન પૂર્ણ થયું હતું. હવે એક્ઝિટ પોલના આંકડા સામે આવવા લાગ્યા છે. જાણો મુંબઈમાં કોનું પલ્લું ભારે રહી શકે છે. બીએમસી એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, મુંબઈ બીએમસી ચૂંટણીમાં ભાજપ ગઠબંધન સરકાર બનાવે તેવી શક્યતા છે. ભાજપ ગઠબંધનને 131-151 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ઠાકરે બંધુઓની શિવસેના અને મનસેને 58-68 બેઠકો મળવાની ધારણા છે.
BMC Election Exit Poll, Mumbai: દેશની સૌથી અમીર મહાનગરપાલિકા BMC સહિત 29 મહાનગરપાલિકાઓ માટે ગુરુવારે સાંજે 5:30 કલાકે મતદાન સમાપ્ત થયું. હવે શુક્રવારે પરિણામોની રાહ જોવાઈ રહી છે. શુક્રવારે સવારે મતદાન શરૂ થશે અને સાંજ સુધીમાં પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. આ પહેલાં મતદાન પછી જાહેર કરાયેલા એક્ઝિટ પોલના આંકડા દર્શાવે છે કે, ભાજપ-શિવસેના (એકનાથ શિંદે) ગઠબંધન BMCમાં સરકાર બનાવી રહ્યું છે.
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (SEC)ના કમિશનર દિનેશ વાઘમરેના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 46 થી 50 ટકા જેટલું મતદાન થયું છે. વાઘમરેએ જણાવ્યું કે, મતદાનની ટકાવારી 2017ની મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીના આંકડા કરતા વધારે છે.
વાઘમરેએ જણાવ્યું કે, તેઓ મતદાનની ટકાવારીથી સંતુષ્ટ છે. SECના આંકડા અનુસાર, રાજ્યની 29 મહાનગરપાલિકાઓમાં બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી 41.13 ટકા મતદાન થયું હતું. બીએમસી ચૂંટણીમાં મતદાન બાદ હવે એક્ઝિટ પોલના આંકડા આવવા લાગ્યા છે.
એક્સિસ માય ઇન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, મુંબઈની બીએમસી (BMC) ચૂંટણીમાં ભાજપ ગઠબંધનની સરકાર બની શકે છે. ભાજપ ગઠબંધનને 131-151 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે ઠાકરે બંધુઓની શિવસેના (UBT) અને એમએનએસ (MNS)ને 58-68 બેઠકો મળવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 12-16 અને અન્યને 6-12 બેઠકો મળી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, BMCમાં કુલ 227 બેઠકો છે અને બહુમતી માટે 114નો આંકડો જરૂરી છે.
એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, જ્ઞાતિવાર મતોની ટકાવારીની વાત કરીએ તો મરાઠી મતોના 30 ટકા ભાજપ ગઠબંધનને મળી શકે છે, જ્યારે યુબીટી (UBT) ગઠબંધનને 49 ટકા, કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 8 ટકા અને અન્યના ખાતામાં 13 ટકા મતો જઈ શકે છે.
ઉત્તર ભારતીયના 68% મતો ભાજપ ગઠબંધનને મળવાની સંભાવના છે. જ્યારે યુબીટી ગઠબંધનને 19%, કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 2% અને અન્યને 11% મતો મળી શકે છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતીયના 61% મતો ભાજપને, 21% યુબીટીને, 8% કોંગ્રેસને અને 10% અન્યને મળી શકે છે. તેમજ મુસ્લિમ મતોની વાત કરવામાં આવે તો ભાજપ ગઠબંધનને 12%, યુબીટી ગઠબંધનને 28%, કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 41% અને અન્યને 19% મતો મળવાની સંભાવના છે.
કુલ વોટ શેર અને મતદાનની સ્થિતિ
એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, ભાજપ ગઠબંધનને સૌથી વધુ 42% વોટ મળવાનું અનુમાન છે. યુબીટી ગઠબંધનને 32%, કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 13% અને અન્યને 13% વોટ મળી શકે છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (SEC) ના કમિશનર દિનેશ વાઘમારેના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 46 થી 50 ટકા મતદાન થયું છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ મતદાનની ટકાવારી 2017ની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના આંકડા કરતા વધારે છે અને તેઓ આ મતદાનથી સંતુષ્ટ છે. પંચના આંકડા મુજબ, રાજ્યની 29 મહાનગરપાલિકાઓમાં બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધીમાં 41.13 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું.
