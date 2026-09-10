/Bond Tokenisation Summit: દેશના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ લાવશે BMC, ₹9,500 કરોડથી બદલાશે મુંબઈનો નક્શો

ભારતની સૌથી મોટી મહાનગર પાલિકા, બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC), મુંબઈ શહેરના વિકાસ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ગતિને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જવાની તૈયારીમાં છે. બીએમસી જલ્દી 9500 કરોડનો ભારતનો અત્યાર સુથીનો સૌથી મોટો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ પ્રોગ્રામ જારી કરવા જઈ રહી છે. ઝી બિઝનેસના બોન્ડ ટોકનાઇઝેશન સમિટમાં વીઓન (WION) ના એન્કર કનિષ્કા સરકારની સાથે ફાયરસાઇડ ચેટ સત્રમાં બીએમસીના બીએમસીના સંયુક્ત મ્યુનિસલ કમિશનર (ફાઇનાન્સ) દેવીદાસ ક્ષીરસાગરે જણાવ્યું કે આ રકમનો ઉપયોગ મુંબઈના રસ્તાઓ, પીવાના પાણીના નવા સ્ત્રોતો અને પર્યાવરણ સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા મોટા પ્રોજેક્ટ માટે કરવામાં આવશે.
દેવીદાસ ક્ષીરસાગરે જણાવ્યું કે બીએમસીની પાસે બેંક ડિપોઝિટ અને નાણાકીય મજબૂતીની કોઈ કમી નથી, પરંતુ પહેલા કામ કરવાની પદ્ધતિ અલગ હતી.
જૂનું મોડલઃ પહેલા કોર્પોરેશન વર્ષ ભરના બજેટ બચતની પ્રતીક્ષા કરતું હતું અને તે સીમિત બજેટથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ કરતું હતું. તેનાથી શરીરના વિકાસની ગતિ ધીમી પડી જતી હતી.
નવા મોડલ (Time Value of Infrastructure):
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી અને કોર્પોરેશનના વહીવટદારોના નેતૃત્વમાં આ વિચારને બદલવામાં આવ્યો. હવે બીએમસી ટાઇમ વેલ્યુ ઓફ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સિદ્ધાંત પર કામ કરી રહ્યું છે, એટલે કે હવે બજેટની રકમના ભરોસે હાથ પર હાથ રાખી બેસવાની જગ્યાએ શહેરની તાત્કાલીક જરૂરિયાતને જોતા બજારમાંથી ફંડ એકત્ર કરી ઝડપથી કામ પૂરુ કરવું.
ક્યા-ક્યા મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં લાગશે બોન્ડના પૈસા?
બીએમસીનું આ ફંડ તે મોટા પ્રોજેક્ટ્સને ગતિ આપશે જે સીધા મુંબઈના સામાન્ય નાગરિકોના દૈનિક જીવન, અવરજવર અને પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલા છે.
ઉત્તર તટીય માર્ગ (Versova to Dahisar Coastal Road): નરીમન પોઈન્ટથી વર્લી સુધીની દક્ષિણ તટીય રોડ બાદ હવે વર્સોવાથી દહિસર વચ્ચે નોર્થ કોસ્ટલ રોડ પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે. આ પ્રોજેક્ટ સાઉથ કોસ્ટલ રોડથી ખુબ મોટો છે. તો બાંદ્રાથી વર્વોવા વચ્ચેનો હિસ્સો એમએસઆરડીસી બનાવી રહ્યું છે.
સીવેજ ડિસ્પોઝલ પ્રોજેક્ટ (MSDP):
સમુદ્રને પ્રદૂષણથી બચાવવા અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના પડકારનો સામનો કરવા માટે બીએમસીએ મહત્વકાંક્ષી સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. પહેલા અડધું ટ્રીટ થયેલું પાણી સમુદ્રમાં નાખવામાં આવતું હતું, જેને હવે સંપૂર્ણ રીતે સાફ કરી છોડવામાં આવશે. તેનો પ્રથમ તબક્કો આગામી વર્ષે અને સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ 2030 સુધી બનીને તૈયાર થશે.
ગાર્ગાઈ બાંધ (Gargai Dam Project): મુંબઈ શહેરમાં હાલ દરરોજ 4500 મિલિયન લીટર પાણીની સપ્લાય થાય છે. પાણીની વધતી અછતને દૂર કરવા માટે બીએમસી તેને 500 મિલિયન લીટર દરરોજ વધારવા ઈચ્છે છે. વર્ષોથી અટવાયેલા ગાર્ગાઈ ડેમનું ટેન્ડર અને કોન્ટ્રાક્ટ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
સમુદ્રના પાણીને મીઠું કરવું (Desalination Project):
ડેમ સિવાય બીએમસી સમુદ્રના પાણીમાંથી ખારાશ હટાવી તેને પીવા યોગ્ય બનાવવા માટે આધુનિક ડિસેલિનેશન પ્રોજેક્ટ પર પણ ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે.
સામાન્ય લોકો પણ ખરીદી શકશે બીએમસી બોન્ડ
બીએમસી આ બોન્ડ દ્વારા માત્ર સંસ્થાગત રોકાણકારો (બેંક કે મોટી કંપનીઓ) થી પૈસા એકઠા કરવા ઈચ્છતી નથી, પરંતુ મુંબઈના સામાન્ય નાગરિકોને પણ શહેરના નિર્માણમાં ભાગીદાર બનાવવા ઈચ્છે છે.
પબ્લિક ઈશ્યુ અને ટાઇમલાઇનઃ બીએમસી આગામી વર્ષના શરૂઆતથી હપ્તા (Tranches) માં બોન્ડ જારી કરશે. સામાન્ય રીટેલ રોકાણકારો માટે પબ્લિક ઈશ્યુ આગામી વર્ષના મધ્ય (Mid-2027) સુધી લાવી શકાય છે.
ટોકનાઇઝેશનથી સરળ થશે રોકાણઃ ક્ષીરસાગરે જણાવ્યું કે જો સેબીની મંજૂરી મળે છે તો બીએમસી બોન્ડ ટોકનાઇઝેશન તકનીકનો ઉપયોગ પણ કરશે. તેનાથી સામાન્ય લોકો પોતાના મોબાઈલથી નાના-નાના ટુકડામાં બીએમસીનો બોન્ડ ખરીદી શકશે.
પર્યાવરણ માટે ગ્રીન બોન્ડઃ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ જેવા પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલા પ્રોજેક્ટ્સના ફન્ડિંગ માટે બીએમસી 1000 કરોડનો એક વિશેષ ગ્રીન બોન્ડ પણ બજારમાં ઉતારશે.
દેશના બીજા કોર્પોરેશન માટે બનશે ઉદાહરણ
ભારતમાં અત્યાર સુધી પુણે, નાસિક કે પિંપરી-ચિંચવડ જેવી કેટલીક પાલિકાઓએ પોતાના મ્યુનિસપલ બોન્ડ કાઢ્યા છે, પરંતુ તે બધા 200-500 કરોડના નાના બોન્ડ હતા. કોઈપણ શહેરે અત્યાર સુધી 1000 કરોડની મર્યાદા પાર કરી નથી.
કેન્દ્ર સરકારે શહેરોના વિકાસ માટે 1 લાખ કરોડનું અર્બન ચેલેન્જ ફંડ રાખ્યું છે, પરંતુ તેની શરત છે કે કોર્પોરેશને બજારમાંથી પણ ફંડ લેવું પડશે. બીએમસીનું 9500 કરોડનું આ પગલું ન માત્ર કેન્દ્રના આ ફંડનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે મદદ કરશે, પરંતુ દેશના અન્ય એકમોને સરકારી અનુદાનો પર નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ પોતાના નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય સુધારવા અને નાણાકીય અનુશાસન અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરશે.