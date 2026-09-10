Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Bond Tokenisation Summit: દેશના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ લાવશે BMC, ₹9,500 કરોડથી બદલાશે મુંબઈનો નક્શો

Bond Tokenisation Summit: દેશના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ લાવશે BMC, ₹9,500 કરોડથી બદલાશે મુંબઈનો નક્શો

BMC ના સંયુક્ત કમિશનર દેવીદાસ ક્ષીરનાગરે જણાવ્યું કે 9500 કરોડનો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ વર્સોવા-દહિસર કોસ્ટલ રોડ, ગાર્ગાઈ ડેમ અને સીવેજ પ્રોજેક્ટ્સને ગતિ આપશે. જાણો સંપૂર્ણ અહેવાલ....

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:47 PM IST
Bond Tokenisation Summit: દેશના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો મ્યુનિસિપલ બોન્ડ લાવશે BMC, ₹9,500 કરોડથી બદલાશે મુંબઈનો નક્શો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી
2
3
4
5