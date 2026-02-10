Prev
Board Exam Tips: સાયન્સના વિષયમાં 90 ટકા માર્ક લાવવા છે તો 7 જરૂરી ટિપ્સની મનમાં ગાંઠ બાંધી લો

Board Exam Tips: હવે બોર્ડની પરીક્ષાને ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યાં છે. જેને પગલે હવે ફક્ત વાંચન કરવું એ જરૂરી નથી. હવે વાંચવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. જો તમારે બોર્ડની પરીક્ષામાં વધારે માર્કસ જોઈએ તો હવે મનન કરવાનો સમય છે. પુસ્તકને બંધ કરો અને પોતાની જાતને પ્રશ્નો પૂછવાના શરૂ કરો, તમે ખુદ જાતે જ પોતાના ટેસ્ટ લેવાના શરૂ કરો, જો તમે આ પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયા તો સમજજો તમે ક્યાંય પણ પાછળ નહીં રહો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:33 PM IST

Board Exam Tips: બોર્ડની પરીક્ષાઓ આ મહિનાથી શરૂ થવાની છે. સીબીએસઈ અને જીએસઈબી બંને બોર્ડની પરીક્ષાઓને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યાં છે. વિજ્ઞાનના છાત્રો માટે તો આ અઠવાડિયું અતિ મહત્વનું છે. અમદાવાદની કોલેજના સાયન્સના શિક્ષક મહેશભાઈ પટેલે છાત્રોને સલાહ આપી છે કે હવે તૈયારીઓ ઓછી કરો, ઉંઘ પૂરી કરો અને રણનીતિ બનાવીને રિવિઝન શરૂ કરી દો. રાતે મોડા સુધી જાગીને વાંચવું એ સફળતાની ગેરંટી નથી. આ માટે નિયમિત અભ્યાસ અને માનસિક સ્થિરતા એ અતિ જરૂરી છે. 

માત્ર વાંચન જ જરૂરી નથી
વિજ્ઞાનના શિક્ષક મહેશભાઈ પટેલ કહે છે કે, હવે ફક્ત વાંચન એ જરૂરી રહ્યું નથી. હવે કોઈ પણ ચેપ્ટરને વાંચી લીધા બાદ એ ચેપ્ટરના ખુદને સવાલ કરી એમાંથી જવાબ આપવા એ હાલમાં વધારે પ્રભાવશાળી રહી શકે છે. તમે આ વારંવાર રીપિટ કરશો તો તમને તમારી નબળાઈ પણ ખબર પડશે. જો તમે જવાબ વિચારી શકો છો તો એનો મતલબ કે એ તમને કંઠસ્થ થઈ ગયો છે. તમે પરીક્ષામાં પણ એ સરળતાથી લખી શકશો

આ રીતે રિવિઝન કરો
હાલમાં છાત્રોએ એક જ દિવસમાં એક જ ચેપ્ટરને પૂરું કરવાને બદલે વચ્ચે સમય રાખે, જો તમે એક જ દિવસમાં એક ચેપ્ટરને પૂરું કરશો તો તમને ભૂલી જવાના ચાન્સ વધારે છે. પહેલાં દિવસે કોઈ પણ ચેપ્ટરની તૈયારી કરો તેના 2થી 3 દિવસ બાદ એનું ફરીથી રિવિઝન કરો અને એક સપ્તાહ બાદ જાતે ટેસ્ટ લો . જેનાથી તમને ચેપ્ટરની દરેક બાબતો બહુ લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે, ફિજિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીના છાત્રોએ ફોર્મ્યુલાની ગોઠણપટ્ટી કરવાને બદલે ન્યૂમેરિકલ અને ડેરિવેશનને સમજીને તેનું સોલ્યુશન લાવવાની જરૂર છે. તમે એકવાર કોન્સેપ્ટ સમજશો તો તમને આસાની રહેશે. 

છેલ્લી ટિપ્સ
જો તમે બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ છો તો ડાયાગ્રામ અને ફ્લોચાર્ટ એ તમારા માટે અતિ અગત્યના છે. લેબલ્ડ ડાયાગ્રામની રોજ પ્રેક્ટિસ કરો. રાતે મોડા સુધી વાંચવું એ સફળતાની ગેરંટી નથી. તમારે સારી ઊંઘ પણ એટલી જ જરૂરી છે. જો તમે મોડા સુધી જાગશો તો દિવસે તમારું મગજ કામ નહીં કરે, સારી ઉંઘ એ તમારી યાદશક્તિને મજબૂત કરે છે. આ સાથે વાલીઓએ પણ એ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે બાળકો પર વધારે પ્રેશર ના કરે. દરેક છાત્રની એક મર્યાદા હોય છે. તમે રોજ વાંચવાની સાથે રીવિઝન કરશો તો તમને મોટો ફાયદો થશે.

