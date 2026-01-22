Prev
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં એર ઈન્ડિયાના વિમાન વિશે મોટો ખુલાસો, યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપના દાવાથી ખળભળાટ

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાના પ્લેન ક્રેશમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનમાં પહેલાથી જ ખામીઓ હતી, યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપે કંપનીના વિમાનની સ્થિતિ જણાવી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:48 PM IST

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં એર ઈન્ડિયાના વિમાન વિશે મોટો ખુલાસો, યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપના દાવાથી ખળભળાટ

Air India Plane Crash : ગત વર્ષે 12 જુને અમદાવાદ કાળમુખી દિવસનું સાક્ષી બન્યું હતું. એર ઈન્ડિયાના પ્લેનમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને ક્રુ મેમ્બર્સના એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત નિપજ્યા હતા. ત્યારે અમેરિકાના એક ગ્રુપે પ્લેન વિશે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. યુએસ સેફ્ટી કેમ્પેઈન ગ્રુપે આક્ષેપ લગાવ્યો કે, અમદાવાદથી જે ફ્લાઈટે ઉડાન ભરી હતી, તે તો પહેલાથી જ ક્ષતિગ્રસ્ત હતું. અને અનેક ટેકનિકનલ ખામીઓ તેમાં હતી. 

12 જુન, 2025 ના રોજ એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ ઉડાન ભરવાની ક્ષણથી જ એક મેડિકલ હોસ્ટેલની ઈમારત સાથે અથડાઈ હતી અને મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતને મહિનાઓ વીતી ગયા, છતાં તેનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાતુ નથી. પરંતું આ વચ્ચે યુએસ એવિયેશન સેફ્ટી કેમ્પેઈનને મોટો દાવો કર્યો છે. તેઓ કહ્યું કે, બોઈંગ 787 ની ખામીઓને વિશ્વભરમાં ઓછી આંકવામાં આવી રહી છે. એર ઈન્ડિયાનું આ પ્લેન ટેકનિકલ ખામીઓથી પીડાઈ રહ્યું હતું. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જ તેના ટેક ઓફ પહેલા વિમાન ઘણી ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી હતી. 

ધ ફાઉન્ડેશન ફોર એવિએશન સેફટી (FAS) એ હાલમાં જ 12 જાન્યુઆરીના રોજ યુએસ કોંગ્રેસને રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો છે. જેના મુજબ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, એર ઈન્ડિયાના આ પ્લેનમાં અનેક પ્રકારની ટેકનિકલ સમસ્યાઓ આવી રહી હતી. વિમાનમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, સોફટવેર, સર્કિટ બ્રેકર્સ વારંવાર ટ્રીપ થવા, ખામીયુક્ત વાયરિંગ, શોર્ટ સર્કિટ, પાવર આઉટેજ અને પાવર સિસ્ટમનું ઓવરહિટીંગનો સમાવેશ થાય છે.

સેફ્ટી ગ્રુપના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમના પાસે રહેલા રેકોર્ડ જણાવે છે કે, વીટી-એએનબી (VT-ANB) રજિસ્ટર્ડ વિમાન એર ઈન્ડિયાની સાથે સર્વિસના પહેલા જ દિવસ ફેલ્યોરનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 

FAS એ અનેક ખામીઓ જણાવી
ફાઉન્ડેશન ફોર એવિયેશન સેફ્ટીએ આરોપ લગાવ્યો કે, સમસ્યાઓ એન્જિનીયિરંગ, મેન્યુફેક્ચરીંગ, ક્વોલિટી અને મેઈનટેનન્સી ખામીઓને કારણે હતી. ગ્રુપે જણાવ્યું કે, વિમાનમાં ઈલેક્ટ્રોનિક અને સોફ્ટવેર ફોલ્ટ હતો. આ સાથે જ સર્કિટ બ્રેકરનું વારંવાર ટ્રીપ થઈ જવું, વાયરિંગ ડેમેજ સર્કિટ, વીજળીની અછત અને પાવર સિસ્ટમના વધુ ગરમ થી જવાની સમસ્યાઓ પણ તેમાં સામેલ હતી. 

પાયલટ પર આક્ષેપ કરવા પેટર્ન બની ગઈ છે 
એફએએસ દ્વારા કરવામાં આવેલ દાવાઓ પર બોઈંગ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન પ્રોટોકોલનું પાલન કરતા એઆઈબી પર ભરોસો કરશે. આ મામલા પર નાગરિક ઉડ્ડન મંત્રાલયે ટિપ્પણી કરવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. આ સાથે જ એર ઈન્ડિયા તરફથી આ મામલા પર કોઈ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી. એઆઈબી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ શરૂઆતી તપાસમાં રિપોર્ટ પર ટિપ્પણી કરતા ફાઉન્ડેશને દાવો કર્યો કે, તેની તપાસમાં મળેલી જાણકારી પાયલટની ભૂલ તરફ ઈશારો કરે છે. ખાસ કરીને ફ્યુઅલ કન્ટ્રોલ સ્વીચને લઈને ભૂલ બતાવવામાં આવી હતી. આ મામલામાં FAS એ 737 મેક્સ ક્રેશની શરૂઆતી તપાસના હવાલાથી જણાવ્યું કે, આ પ્રકારે પાયલટ પર આક્ષેપ નાંખી દેવો તે એક પેટર્ન બની ગઈ છે. 

