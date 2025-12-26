Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

આ પુલમાં એક પણ નટ-બોલ્ટ નથી, છતાં પણ ખુબ જ શક્તિશાળી, જાણો કઈ જાદુઈ ટેક્નોલોજીનો થયો ઉપયોગ?

Bogibeel Bridge: દેશમાં અનેક પ્રખ્યાત પુલો છે જે ચર્ચામાં પણ રહે છે પરંતુ અમે તમને એક એવા પુલ વિશે જણાવીશું જેમાં એક પણ નટ બોલ્ટ કે રિવેટ્સનો ઉપયોગ કરાયો નથી. છતાં તે ખુબ જ શક્તિશાળી છે. ખાસ જાણો તેના વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 26, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

આ પુલમાં એક પણ નટ-બોલ્ટ નથી, છતાં પણ ખુબ જ શક્તિશાળી, જાણો કઈ જાદુઈ ટેક્નોલોજીનો થયો ઉપયોગ?

દેશભરમાં રસ્તાઓ ફૂલ સ્પીડથી બની રહ્યા છે.  ભારત સરકારની કોશિશ છે કે પહાડ-પથ્થર, ગામ ચારેબાજુ પાક્કા રસ્તા બને જેથી કરીને લોકોને અવરજવર કરવામાં સુગમતા રહે. આ સાથે નદીઓ કે નહેરો પાર કરવા માટે પુલ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. દેશભરમાં આ રીતે પુલનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આધુનિક ટેક્નોલોજીથી લેસ આ પુલો અવરજવર માટે ખુબ સુવિધાજનક રહે છે. તમે ઘણીવાર દેશના સૌથી લાંબા કે મોટા પુલ વિશે સાંભળ્યું હશે પરંતુ શું ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે એક પુલ દેશમાં એવો પણ છે જેમાં એક પણ નટ-બોલ્ટ કે રિવેટ્સનો ઉપયોગ થયો નથી. ખાસ જાણો તેના વિશે. 

ક્યાં છે આ પુલ
તમે જોયું હશે કે પુલો બનાવવા માટે નટ બોલ્ટનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જો કે એક પુલ એવો પણ છે જેમાં તેનો ઉપયોગ થયો નથી પરંતુ આમ છતાં તે ખુબ શક્તિશાળી પુલ છે. આ પુલ પર ટેંક કે ફાઈટર વિમાનો પણ ઉતારી શકાય છે. આ પુલ ભારતના અસમ રાજ્યમાં છે જેને બોગીબીલ પુલના નામે ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં નટ બોલ્ટ ઉપરાંત રિવેટ્સનો પણ ઉપયોગ થયો નથી. આ પુલ કઈ ટેક્નિકથી બનાવવામાં આવ્યો છે તે જાણો છો  ખરા?

Add Zee News as a Preferred Source

કઈ રીતે જોડવામાં આવ્યો છે આ પુલ?
લગભગ પુલોને નટ બોલ્ટ દ્વારા જોડવામાં આવે છે. જો કે આ પુલને સંપૂર્ણ રીતે વેલ્ડિંગ દ્વારા જોડવામાં આવ્યો છે. આ પુલને જોડવા માટે સ્વીડિશ ટેક્નોલોજીની મદદ લેવાઈ છે. તેને  બનાવવા માટે ઈટાલીથી હેવી મશીન મંગાવવામાં આવ્યા હતા. જેના દ્વારા પુલનું વેલ્ડિંગ કરાયું હતું. આ પુલ સિસ્મિક ઝોન 5માં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પણ ભૂકંપ કે કોઈ ચીજનું દબાણ આવે તો નટ બોલ્ટથી બનેલો પુલ તૂટી શકે છે. જો કે વેલ્ડિંગ ટેક્નોલોજીથી બનેલા પુલમાં લચીલાપણું હોય છે અને તેના તૂટવાનું જોખમ ઓછું રહેલું છે. 

પુલની ઉંમર કેટલી?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ પુલની ઉંમર લગભગ 120 વર્ષ છે. મજબૂતી એટલી બધી છે કે સેનાના ફાઈટર વિમાનો પણ અહીં ઉતારી શકાય છે. આ પુલના નીચેના  ભાગમાં રેલવે ટ્રેક છે. જ્યારે ઉપરના ભાગમાં રસ્તો છે. આ પુલમાં એલ્યુમિનિયમ સ્પ્રે કરાયું છે જેના કારણે તેમાં કાટ લાગતો નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Bogibeel BridgeUnique BridgeBridge Technology

Trending news