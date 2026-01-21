Prev
દરિયામાં ઉકળતું પાણી અને ઉપર આવતા પરપોટા ! ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર પર આવી રહી છે કોઈ મોટી આફત ?

Boiling water: ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પાલઘર નજીક દરિયાનું પાણી અચાનક ઉકળતું જોવા મળ્યું છે. વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક તપાસનો આદેશ આપ્યો છે અને માછીમારોને થોડા સમય માટે દૂર રહેવા ચેતવણી આપી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:39 PM IST

Boiling water: ગુજરાતના દરિયા પાસે અચાનક ઉકળતા પાણી જેવી તોફાન જોવા મળ્યા બાદ મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં માછીમારો અને અધિકારીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. માછીમારોએ દરિયાનું પાણી ઉકળતા વીડિયો વીડિયો કેદ કર્યા છે. આ વિચિત્ર ઘટનાએ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમને ચેતવણી આપી છે અને તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી છે. વૈજ્ઞાનિકો આ તોફાનના કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે. તેમને ગેસ લીકેજ અથવા પાઇપલાઇન ફાટવાની શંકા છે.

શું સમુદ્રની નીચે કોઈ ખતરો છે?

વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું છે કે સમુદ્રમાં જોવા મળતી આ તોફાન ખૂબ જ અસામાન્ય છે અને તેના પર ટોચના દરિયાઈ એક્સપર્ટનું તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આ વિસ્તાર શિપિંગ અને માછીમારી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ છે, જેનાથી ચિંતાઓ વધી રહી છે. આ ઘટનાનું સ્થાન દરિયાઈ માર્ગોની ખૂબ નજીક છે, જેના કારણે જહાજો વચ્ચે અથડામણનું જોખમ વધી રહ્યું છે.

આ હલચલનું કારણ શું હોઈ શકે છે?

મિથેન ગેસ કુદરતી રીતે સમુદ્રમાં ઊંડાણમાં જમીનમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. આ ઘણીવાર જમીનની ગતિશીલતા ધરાવતા વિસ્તારોમાં થાય છે. એવું પણ અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે ભૂગર્ભમાં નાખેલી તેલ અથવા ગેસ પાઇપલાઇનમાં તિરાડ પડી હશે અથવા ફાટી ગઈ હશે, જેના કારણે ગેસ બહાર નીકળી ગયો હશે.

શું આવી ઘટના પહેલા પણ બની છે?

ગુજરાતનો દરિયા કિનારો ભૂતકાળમાં આવી અશાંતિ માટે જાણીતો રહ્યો છે. અરબી સમુદ્રનો આ ભાગ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે, જ્યાં વારંવાર દરિયાઈ તોફાન અને ભૂકંપનો અનુભવ થાય છે. વૈજ્ઞાનિકો એમ પણ માને છે કે દરિયાઈ તાપમાનમાં વધારો પણ પાણીની અંદરની આવી પરિસ્થિતિઓમાં ફાળો આપી શકે છે.

માછીમારો માટે જાહેર કરવામાં આવી છે ચેતવણી 

માછીમારોને દરિયામાં આ મોજા અને પરપોટાને કારણે આ વિસ્તારથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સ્થળની નજીક જવું ખતરનાક બની શકે છે. આ ઘટના 2024માં ઉત્તર સમુદ્રમાં બનેલી ઘટના જેવી જ છે, જ્યાં પાણીની અંદર જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો હતો, જેના કારણે પાણીના પરપોટા બન્યા હતા.

વૈજ્ઞાનિકો શું તપાસ કરી રહ્યા છે?

દરિયાઈ તોફાનને ધ્યાનમાં રાખીને, અધિકારીઓએ જહાજોને આ વિસ્તારથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. વૈજ્ઞાનિકો હવે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ અથવા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા ખતરનાક વાયુઓ હાજર છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે પાણીના નમૂના એકત્રિત કરી રહ્યા છે. માછીમારો આગામી રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેમને ડર છે કે તપાસના કારણે તેમની કામગીરી લાંબા સમય સુધી અટકી શકે છે.
 

