Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટનું બુકિંગ શરૂ, કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ?

દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટનું બુકિંગ શરૂ, કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ?

Indian Railway Booking: જો તમે આ દિવાળીએ ઘરે જવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. દિવાળી 8 નવેમ્બરે છે, અને ટ્રીપ માટે ટ્રેન ટિકિટ બારી આજે ખુલી ગઇ છે. IRCTC વેબસાઇટ પર સવારે 8 વાગ્યે ટિકિટ બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 06, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:39 PM IST
દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટનું બુકિંગ શરૂ, કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદ અને સુરતમાં નશાના સોદાગરોનો પર્દાફાશ: કૂકીઝના પેકેટમાંથી ઝડપાયો હાઇડ્રોપોનિક
2
3
4
5