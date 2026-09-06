/દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટનું બુકિંગ શરૂ, કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ?

Indian Railway Booking: જો તમે આ દિવાળીએ ઘરે જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. દિવાળી માટે ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. દિવાળી 8 નવેમ્બરે છે, અને ટ્રેન ટિકિટ બારી આજે ખુલી ગઈ છે. IRCTC વેબસાઇટ પર સવારે 8 વાગ્યે ટિકિટ બુકિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે. તમે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે ટિકિટ બુક કરી શકો છો.
દિવાળી ટિકિટમાં આજથી શરૂ થયું બુકિંગ
દિવાળી 2026 માટે ટિકિટ બારી 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલી હતી. રેલ્વે રિઝર્વેશન નિયમો અનુસાર, એડવાન્સ રિઝર્વેશન પિરિયડ (ARP) 60 દિવસ અગાઉથી ખુલે છે. આ નિયમ હેઠળ, દિવાળી માટે ટિકિટ બુકિંગ આજથી, 6 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે. તેથી, રેલ્વેએ ઘરે જવાનું વિચારી રહેલા લોકોને તેમની બંને મુસાફરી અગાઉથી બુક કરાવવા અપીલ કરી છે.
હંમેશાની જેમ, રેલ્વે દિવાળી અને છઠ પૂજા માટે ખાસ ટ્રેનો ચલાવશે, પરંતુ જો તમારી પ્લાન પહેલાથી જ સેટ કરેલી હોય, તો તમારી ટિકિટ અગાઉથી બુક કરાવવી બેસ્ટ છે. તમારી મુસાફરી દરમિયાન કોઈપણ મુશ્કેલી ટાળવા માટે તમારી રીટર્ન ટિકિટનું આયોજન અને બુકિંગ કરવું બેસ્ટ છે.
છઠ પૂજા માટે ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ ક્યારે ખુલશે?
આ વર્ષે છઠ પૂજા 13થી 16 નવેમ્બરની વચ્ચે છે. પરિણામે, ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ વિન્ડો 60 દિવસ અગાઉથી ખુલશે. આનો અર્થ એ કે છઠ પૂજા માટે ટિકિટ બુકિંગ 12 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.
ટિકિટ બુકિંગનો સમય શું હશે?
એડવાન્સ રિઝર્વેશન માટે ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ સવારે 8:00 વાગ્યે ખુલશે. કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવા માટે, અગાઉથી બુકિંગ માટે તૈયારી કરવી શ્રેષ્ઠ છે. સવારે 8:00 વાગ્યા પહેલાં લોગ ઇન કરો અને તમારી બધી વિગતો હાથમાં રાખો. દિવાળી અને છઠ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર જતી ટ્રેનોની ટિકિટની ખૂબ માંગ હોય છે. તેથી, કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી પડકારજનક બની શકે છે. તમારી મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે, અગાઉથી બુકિંગ કરવું બેસ્ટ છે.