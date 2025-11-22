માનવતા જેવું કંઈ છે કે નહિ! કર્મચારીએ પત્નીની ડિલિવરી માટે રજા માંગી તો બોસે આપ્યો ખતરનાક જવાબ
Boss Employee Viral Chat : એક કર્મચારીએ તેની ગર્ભવતી પત્નીની ડિલિવરી દરમિયાન તેના બોસ પાસે રજા માંગી. પરંતુ રજા આપવાને બદલે, બોસે જે કહ્યું, તેની ચેટ વાયરલ થઈ છે.
Trending Photos
Viral Post : પિતા બનવું એ કોઈપણ પુરુષ માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક ક્ષણ છે. આ ક્ષણ આનંદ અને જવાબદારી બંને લાવે છે, અને આ સમય દરમિયાન, વ્યક્તિની પત્ની અને પરિવારે ઓફિસ કરતાં તેમના કામને પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે. જો કે, કેટલીક ઓફિસોમાં વર્ક કલ્ચર એટલું ઝેરી બની ગયું છે કે મેનેજરો કર્મચારીઓને તેમની પત્નીની ડિલિવરી દરમિયાન પણ કામ કરવાનું કહે છે.
Reddit પર એક વપરાશકર્તાએ તેના બોસ સાથે ચેટ શેર કરી, એક પોસ્ટમાં આખી વાર્તા સમજાવી. ચેટમાં, તે માણસ સમજાવે છે કે તેને તેની ગર્ભવતી પત્નીની સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે તે ડિલિવરી થવાની છે. પરિણામે, તે હોસ્પિટલમાંથી કામ કરી શકશે નહીં. જવાબમાં, મેનેજર શરૂઆતમાં HR ને રજાની વિનંતી કરવા માટે ઇમેઇલ કરે છે. પછી તે પૂછે છે, "શું તમારા માતા-પિતા આવી ગયા છે?"
તમારા માતા-પિતા પણ ત્યાં હશે...
કર્મચારી જવાબ આપે છે, "હા." પરંતુ પછી મેનેજર આગ્રહ કરવાનું શરૂ કરે છે કે તે આગામી અઠવાડિયામાં રજા લે. તે ઓફિસમાંથી કામ કરવાનું પણ સૂચન કરે છે. બોસ કહે છે, "તમારા માતા-પિતા બધું મેનેજ કરશે." કર્મચારી જવાબ આપે છે, "હા, તેઓ તે કરશે, અને બાકીનું કામ હું પાછો આવીશ ત્યારે કરીશ." મેનેજર જવાબ આપે છે, "તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી."
એક યુઝરે બીજા એકાઉન્ટ પરથી Reddit પર પોસ્ટ કરી, જેમાં લખ્યું, "મારી પત્નીને અમારા પહેલા બાળકના જન્મ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. મેં મારા મેનેજરને કહ્યું અને ફક્ત બે દિવસ માટે રજા માંગી." સરળ સહાનુભૂતિ દર્શાવવાને બદલે, બોસે મને મારી રજા મુલતવી રાખવા કહ્યું, પૂછ્યું, "શું તમારા માતા-પિતા મેનેજ કરી શકે છે?"
હોસ્પિટલમાંથી કામ...
તેણે મને હોસ્પિટલમાંથી કામ કરવાનું કહ્યું. તે માણસે સમજાવ્યું કે તે વાતચીત દરમિયાન તે સંપૂર્ણપણે લાચાર અનુભવતો હતો. એક સમયે જ્યારે મારે મારી પત્ની અને મારા નવજાત શિશુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈતું હતું, ત્યારે હું સમજાવવામાં અટવાઈ ગયો કે હું મારા લેપટોપ સાથે હોસ્પિટલના રૂમમાં કેમ બેસી શકતો નથી.
કર્મચારીએ આગળ સમજાવ્યું, "સૌથી ખરાબ વાત? હું નોકરી છોડી શકતો નથી. મને પહેલેથી જ એક બાળક છે, અને મારી જવાબદારીઓ વધી રહી છે. અને મારી કંપનીમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે જો હું વધુ પડતું દબાણ કરીશ તો મને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે તેવો ડર છે."
કંપનીએ વિનંતી ફગાવી દીધી!
મને ખબર નથી કે ભારતીય મેનેજરો હજુ પણ કેમ માને છે કે કર્મચારીઓનું વ્યક્તિગત જીવન ન હોવું જોઈએ, બાળકના જન્મ જેવી મોટી ઘટના દરમિયાન પણ. પોસ્ટના અંતે, યુઝરે લખ્યું, "હું ફક્ત મારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માંગતો હતો. શું બીજા કોઈએ આવું જ કંઈક અનુભવ્યું છે?"
r/IndianWorkplace રેડિટ પેજ પર, @Distinct_Problem2466 નામના યુઝરે "મારી કંપનીએ મારી પત્નીની ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મારી રજાની વિનંતીને અવગણી હતી" શીર્ષક સાથે આ પોસ્ટ લખી છે. અત્યાર સુધીમાં, વિડિઓને 350 થી વધુ લાઈક્સ અને 100 થી વધુ ટિપ્પણીઓ મળી છે.
કામ હંમેશા ચાલુ રહેશે...
રેડિટ્સ મેનેજરની પત્નીના ડિલિવરી દરમિયાન પણ પુરુષને રજા ન આપવા બદલ ટીકા કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું, "કામ હંમેશા ચાલુ રહેશે. જો તમારી પાસે સમય બાકી હોય, તો તમારા મેનેજરની ચિંતા ન કરો અને તમારી પત્ની અને નવજાત શિશુ સાથે રહો." બીજા યુઝરે કહ્યું, "તમે ગુલામ નથી. ઉપરાંત, કામ કરવાની હિંમત ન કરો અને તમારી પત્ની અને બાળક સાથે રહો."
બીજા યુઝરે કહ્યું, "આ દેશમાં HR નો અર્થ 'માનવ કચરો' છે, તેઓ ફક્ત મેનેજમેન્ટની કઠપૂતળીઓ છે." ભારત ઝેરી કાર્ય સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર છે અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાથી દૂર છે. HR સાથે આ વાત લાવવાનો કોઈ અર્થ નથી; મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, દોષ તમારા પર આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે