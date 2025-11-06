Prev
Video: બ્રાઝિલની જે મોડલનો રાહુલ ગાંધીએ કર્યો હતો ઉલ્લેખ, તેણે આ સમગ્ર મામલે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો

Rahul Gandhi Claims: રાહુલ ગાંધીએ હાલમાં જ હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કથિત વોટ ચોરીના આરોપ લગાવતા બ્રાઝિલિયન મોડલ લારિસાના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. લારિસાએ હવે વીડિયો બનાવીને પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કર્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 06, 2025, 12:07 PM IST

Video: બ્રાઝિલની જે મોડલનો રાહુલ ગાંધીએ કર્યો હતો ઉલ્લેખ, તેણે આ સમગ્ર મામલે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો

લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન કથિત વોટ ચોરીના આરોપને ફરીથી દોહરાવ્યા. આ દરમિયાન તેમણે એક બ્રાઝિલિયન મોડલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેના વિશે તેમણે કહ્યું કે આ મોડલની તસવીરનો ઉપયોગ હરિયાણાના 10 બૂથો પર 22 ફેક વોટ નાખવા માટે થયો. 

રાહુલના આ નિવેદન બાદ ઈન્ટરનેટ પર લોકો એ જાણવા માટે ઉત્સુક બની ગયા કે આખરે આ બ્રાઝિલિયન મોડલ કોણ છે. હાલમાં જ આ બ્રાઝિલિયન મોડલનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો જેમાં તેણે પોતાના પક્ષે સમગ્ર સ્થિતિ સ્પષ્ટ  કરી. 

શું કહ્યું બ્રાઝિલિયન મોડલે?
વીડિયોમાં લારિસા નામની આ મોડલે કહ્યું કે તેમને એ જાણીને નવાઈ લાગી કે તેમની તસવીર ભારતીય વોટર લિસ્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાઈ હતી. તેણે મજાકીય અંદાઝમાં કહ્યું કે મિત્રો મને એ જાણીને ખુબ વિચિત્ર લાઘ્યું. મારી જૂની  તસવીરનો ઉપયોગ ભારતમાં મતદાન માટે થયો. હું ત્યારે યુવા હતી અને મારે ભારતના રાજકારણ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. 

ભારતીય પત્રકારો માટે બનાવ્યો વીડિયો
લારિસાએ પોતાના વીડિયોમાં વધુમાં કહ્યું કે તેમણે આ વીડિયો ભારતીય પત્રકારો માટે બનાવ્યો હતો અને તેનો કોઈ રાજકીય ઘટના સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે ક્યારેય ભારત ગઈ નથી અને ફક્ત એક ડિજિટલ ઈન્ફ્લુએન્સર અને મોડલ છે. તેણે ભારતના લોકો માટે પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે હું ભારતના લોકોને પ્રેમ કરું છું, તમારો ખુબ આભાર, નમસ્તે. 

ભારતમાં ફેમસ થવાનો ડર
મોડલે વીડિયોમાં એમ પણ કહ્યું કે તેમણે ભારતના કેટલાક શબ્દો શીખવાની કોશિશ કરી પરંતુ મોટાભાગે તેને ફક્ત નમસ્તે જ આવડે છે. તેણે મજાકીયા અંદાઝમાં કહ્યું કે, હવે મને ભારતમાં ફેમસ થવાનો ડર લાગે છે. શું તમે તેના પર વિશ્વાસ કરી શકશો? આ બધુ ખુબ અજીબ છે. 

લારિસાએ એમ પણ કહ્યું કે, અનેક ભારતીય પત્રકારોએ તેનો સીધો સંપર્ક કર્યો. કેટલાક રિપોર્ટર્સે તેમના વર્કપ્લેસ પર પહોંચીને વીડિયો રિકોર્ડિંગ માટે કહ્યું. જ્યારે અન્ય લોકોએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તેની પ્રતિક્રિયા લેવાની કોશિશ કરી. તેણે જણાવ્યું કે તેના મિત્રએ તેને વધુ તસવીરો મોકલી જે જોઈને તેને આ સમગ્ર સ્થિતિ અવિશ્વસનીય અને અજીબ લાગી. 

રાહુલ ગાંધીએ લગાવ્યો છે ફેક વોટનો આરોપ
આ બધા વચ્ચે રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ચૂંટણી પંચ પર 2024ની હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 25 લાખ ફેક વોટનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ મામલે ઊંડી તપાસ થવી જોઈએ અને મતદારોના અધિકારોની રક્ષા માટે જરૂરી પગલાં ભરવા જોઈએ. 

વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ
આ ઘટનાએ ચૂંટણીના માહોલમાં નવી ચર્ચા ઊભી કરી છે. બ્રાઝિલિયન મોડલ લારિસાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો તેના પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. લારિસાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે કોઈ પણ રાજકીય પ્રક્રિયાનો ભાગ નથી અને તેનું નિવેદન ફક્ત તેના અનુભવો પર આધારિત છે. 

રાહુલ ગાંધીના આરોપો અને લારિસાના વીડિયો બાદ આ મામલે રાજકીય અને મીડિયા બંને સ્તરો પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ભારતીય જનતા અને રાજકીય વિશ્લેષકો તેના પર અલગ અલગ મત રજૂ કરી રહ્યા છે. આ ઘટનાએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયા અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રભાવ કોઈ પણ ચૂંટણી મુદ્દાને ઝડપથી વાયરલ કરી શકે છે. 
 

