Breaking News: આમ આદમી પાર્ટીને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ઝટકો, રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ છોડી પાર્ટી, જાણો
Breaking News: આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી હોવાના અહેવાલ છે. આ 7 સાંસદો એકસાથે ભાજપમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે.
- આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે
- રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ સહિત ત્રણ સાંસદોએ પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી હોવાના અહેવાલ છે.
- આ ત્રણ સાંસદો એકસાથે ભાજપમાં જોડાયા છે.
Breaking News: આમ આદમી પાર્ટીને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી હોવાના અહેવાલ છે. આ 7 સાંસદો એકસાથે ભાજપમાં જોડાશે. રાઘવ ચઢ્ઢા સાથે આમ આદમી પાર્ટી છોડનારાઓમાં અશોક મિત્તલ અને સંદીપ પાઠક પણ સામેલ છે. બંને ભાજપમાં જોડાશે. સંદીપ પાઠક ગુજરાતમાં AAPના પ્રભારી પણ રહી ચુક્યા છે.
રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ આમ આદમી પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરવા માટે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. તેમણે એ પણ સમજાવ્યું કે તેમને શા માટે છોડવાની ફરજ પડી હતી. સંદીપ પાઠકે કહ્યું કે, મેં ક્યારેય મારી જાતને આગળ રાખી નથી. મેં હંમેશા આમ આદમી પાર્ટીને પહેલા રાખી છે. મેં અરવિંદ કેજરીવાલને પહેલા રાખ્યા છે. દેશમાં લાખો પાર્ટી કાર્યકરો છે જે આમ આદમી પાર્ટીને પહેલા રાખે છે.
#WATCH | Delhi: Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha says, "We have decided that we, the 2/3rd members belonging to the AAP in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP." pic.twitter.com/K3IK4TPXml
— ANI (@ANI) April 24, 2026
મેં મારું લોહી અને પરસેવો આપ્યો, પણ AAP તેના સિદ્ધાંતોથી ભટકી ગઈ: રાઘવ
રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી, જેને મેં મારા લોહી અને પરસેવાથી ઉછેર્યો અને મારી યુવાનીનાં 15 વર્ષ સમર્પિત કર્યા, તે તેના સિદ્ધાંતો, મૂલ્યો અને મૂળ મૂલ્યોથી ભટકી ગઈ છે. હવે, આ પાર્ટી રાષ્ટ્રીય હિતમાં નહીં પરંતુ વ્યક્તિગત લાભ માટે કામ કરી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, મને એવું લાગતું હતું કે હું ખોટા પક્ષમાં સાચો વ્યક્તિ છું. તેથી, આજે હું જાહેરાત કરું છું કે હું આમ આદમી પાર્ટીથી અલગ થઈ રહ્યો છું અને જનતાની નજીક આવી રહ્યો છું.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, "जिस AAP को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने मार्ग से हट गई है। अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है... मैं AAP से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं... हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली,… pic.twitter.com/n0lhfdRYjm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
આપના બે તૃતીયાંશ સાંસદો ભાજપમાં ભળી જશે: રાઘવ
સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલ સાથે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે, અમે નિર્ણય લીધો છે કે અમે, રાજ્યસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના બે તૃતીયાંશ સભ્યો, ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરીને ભાજપમાં ભળીશું.
7 સાંસદો જોડાશે ભાજપમાં
રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે બે તૃતીયાંશથી વધુ સાંસદો અમારી સાથે છે. હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, વિક્રમજીત સિંહ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલ પણ અમારી સાથે છે.
