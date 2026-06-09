/પહાડો ચીરીને તૈયાર થઈ રહી છે ભારતની સૌથી ખતરનાક જોજિલા સુરંગ, 11000 ફૂટ પર 3 કલાકની સફર માત્ર 15 મિનિટમાં

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આજે ઈતિહાસ રચાયો. આજની સફળતા બાદ હવે કાશ્મીર અને લદાખ વચ્ચે ઓલ વેધર રસ્તો બનાવવાનું વર્ષો જૂનું સપનું સાકાર થવા નજીક પહોંચી ગયું છે. આ અવસરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એલજી મનોજ સિન્હાએ ખુશી વ્યક્ત કરી. જ્યારે નીતિન ગડકરીએ પણ આ ટનલના મહત્વને વર્ણવ્યું. એલજીએ કહ્યું કે આ એક ઐતિહાસિક તારીખ છે. આજે લદાખના લોકોને ઓલ વેધર કનેક્ટિવિટી માટે અંતિમ ચરણના પડાવને મંત્રીજી (નીતિન ગડકરી)એ પૂરો કર્યો. હું લદાખ અને જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને દિલથી શુભેચ્છાઓ આપું છું.
તેમણે આ નિર્માણમાં જોડાયેલા લોકોના પણ વખાણ કર્યા અને કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા તમામ એન્જિનિયરોને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જેમણે આટલી ઊંચાઈ પર મુશ્કેલ સ્થિતિમાં કામ કર્યું. કનેક્ટિવિટીથી વિકાસ થાય છે. છેલ્લા 12 વર્ષોમાં આ વિસ્તારમાં ખુબ કામ થયું છે.
એશિયા જ નહીં દુનિયાના ઈતિહાસમાં નંબર વન બનશે આ ટનલ- નીતિન ગડકરી
કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ આ બ્રેકથ્રુને ભારતીય એન્જિનિયરિંગના ઈતિહાસનું એક સોનેરી પાનું ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આજનો દિવસ ભારતીય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ઈતિહાસનો સુવર્ણ દિવસ છે. કારણ કે આ ટનલ 14 કિલોમીટર લાંબી છે અને સ્ટેટ ઓફ આર્ટ છે. મને હમણા એવું જણાવવામાં આવ્યું કે અત્યાર સુધી આપણે તેને એશિયાની સૌથી લાંબી ટનલ કહેતા હતા પરંતુ આ વર્લ્ડના ઈતિહાસમાં પણ નંબર 1 પર આવશે, એ જાણીને મને ખુબ આનંદ છે, આ લેહ અને લદાખના લોકો માટે લાઈફલાઈન છે.
एशिया की सबसे लंबी सुरंग और 🇮🇳 भारत की तकनीकी दक्षता, इंजीनियरिंग क्षमता और अदम्य संकल्प का प्रतीक जोजिला मुख्य सुरंग का ऐतिहासिक ब्रेक-थ्रू!#ZojilaTunnel #AllWeatherRoad #TunnelBreakthrough #PragatiKaHighway #GatiShakti #BuildingTheNation pic.twitter.com/HZN4uwgHt3
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 9, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે આ અંતિમ બ્રેકથ્રુ સાથે જ પહાડના બંને છેડા આપસમાં સરસ રીતે મળી ગયા છે. હવે સુરંગની અંદર રસ્તો બનાવવા, લાઈટિંગ, સીસીટીવી કેમેરા, આધુનિક સુરક્ષા સિસ્ટમને લગાવવાનું કામ ઝડપથી પૂરું થઈ શકશે. આ સુરંગ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ થશે ત્યારે શિયાળામાં લદાખનો સંપર્ક દેશ સાથે કપાઈ જતો હતો તે હવે બંધ થઈ જશે.
આ સુરંગ વિશે રસપ્રદ વાતો...
जम्मू-कश्मीर और लदाख के बीच ऑल-वेदर कनेक्टिविटी का और भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय : जोजिला टनल - मुख्य सुरंग का ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू!#ZojilaTunnel #AllWeatherRoad #TunnelBreakthrough #PragatiKaHighway #GatiShakti #BuildingTheNation@manojsinha_… pic.twitter.com/RqJ2kEgB8v
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 9, 2026
ટનલથી શું થશે ફાયદા...
અત્રે જણાવવાનું કે વર્ષ 2018ના મે મહિનામાં પીએમ મોદીએ 13.153 કિમી લાંબી સુરંગનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. 2020માં તેના નિર્માણની જવાબદારી મેઘા એન્જિનિયરિંગને મળી હતી. ત્યારે શ્રમિકોએ આ કામમાં અનેક પડકારો પણ અનુભવ્યા હતા. શ્રમિકોએ ખુબ ઠંડી તથા ઓછા ઓક્સિજન જેવી સમસ્યાઓ અનુભવી હતી. કેટલીક જગ્યાઓ પર નબળા પથ્થરોના કારણે કામ અટકી પડ્યું હતું.
માત્ર 15 મિનિટમાં પૂરી થશે 3.5 કલાકની સફર
ફેબ્રુઆરી 2028 સુધી આ સુરંગ તૈયાર થઈ જાય તેવો લક્ષ્યાંક છે. ત્યારબાદ જોજિલા પાર કરવામાં જે સાડા ત્રણ કલાકનો સમય લાગતો હતો તે હવે માત્ર 15 મિનિટ જેટલો થશે. આ ટનલ લદાખને આખુ વર્ષ રોડ માર્ગથી દેશ સાથે જોડશે.
રણનીતિક રીતે પણ ખુબ મહત્વનો
જોજિલા સુરંગ વ્યૂહાત્મક રીતે પણ ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેના તૈયાર થવાથી પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે જોડાયેલા સરહદ વિસ્તારો સુધી સેનાની સાધન સામગ્રી જલદી પહોંચવાથી ઓપરેશનલ તૈયારીઓને ગતિ મળશે.
દેશની મુખ્ય ટનલો