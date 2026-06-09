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પહાડો ચીરીને તૈયાર થઈ રહી છે ભારતની સૌથી ખતરનાક જોજિલા સુરંગ, 11000 ફૂટ પર 3 કલાકની સફર માત્ર 15 મિનિટમાં

Zojila Tunnel Breakthrough: જમ્મુ અને કાશ્મીરને જોડતી જોજિલા સુરંગનો છેલ્લો 'બ્રેકથ્રુ' આજે પૂરો થઈ ગયો. કેન્દ્રીય રોડ અને પરિવહન તથા રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરી, મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લા અને જમ્મુ કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હા આ ઐતિહાસિક પળના સાક્ષી બન્યા. આ ટનલથી ખાસિયતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:45 PM IST
પહાડો ચીરીને તૈયાર થઈ રહી છે ભારતની સૌથી ખતરનાક જોજિલા સુરંગ, 11000 ફૂટ પર 3 કલાકની સફર માત્ર 15 મિનિટમાં
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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