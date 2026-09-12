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મુનીર- શહબાઝ રડી રહ્યા છે લોહીના આંસુ, BRICSને જોઈ પાકિસ્તાનમાં માતમ : ચીન-રશિયા છતાં પાકિસ્તાન બહાર

Pakistan BRICS Exclusion : દિલ્લીમાં ભવ્ય રીતે યોજાઈ રહેલા બ્રિક્સ સંમેલનને લઈ આતંકીસ્તાન પાકિસ્તાનમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ દિલ્લી પહોંતા જ પાકિસ્તાનમાં જાણે માતમ છવાઈ ગયો હોય. કેમ કે પાકિસ્તાન માટે BRICSનો મંચ લોહીના આસુએથી રડાવી રહ્યો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 12, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:59 PM IST
મુનીર- શહબાઝ રડી રહ્યા છે લોહીના આંસુ, BRICSને જોઈ પાકિસ્તાનમાં માતમ : ચીન-રશિયા છતાં પાકિસ્તાન બહાર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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