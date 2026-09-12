/મુનીર- શહબાઝ રડી રહ્યા છે લોહીના આંસુ, BRICSને જોઈ પાકિસ્તાનમાં માતમ : ચીન-રશિયા છતાં પાકિસ્તાન બહાર

The Untold Story of Islamabads Exclusion : પુતિન-જિનપિંગ સહિત 11 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો જ્યારે દિલ્લીમાં હાજર છે ત્યારે શહબાઝ-મુનીર માથું પકડીને રડી રહ્યા છે. તેનું કારણ છે પાકિસ્તાનની BRICSમાં નો એન્ટ્રી. આખરે લાખ પ્રયાસો છતાં પાકિસ્તાન BRICSનો હિસ્સો કેમ બની શકતું નથી?. સમજીએ આ અહેવાલથી...
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping shake hands and interact with each other after the conclusion of closed session for BRICS Member Countries, at the BRICS Summit 2026.
(Video: DD News) pic.twitter.com/GUOLwpHLLK
— ANI (@ANI) September 12, 2026
પાકિસ્તાનની છાતી પર અત્યારે સાપ લીસોટા કરી રહ્યો છે. દિલ્લીની તસવીરો જોઈને મુનીર પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ રહ્યો છે. દિલ્લીમાં પુતિન અને જિનપિંગની હાજરીએ પાકિસ્તાનના શાસનતંત્રની બેચેની વધારી દીધી છે. પાકિસ્તાનને હવે એક જ અફસોસ છે કે આખરે અમે BRICSનો હિસ્સો કેમ બની શકતા નથી?
BRICSના વિસ્તરણ બાદ અનેક દેશોએ તેમાં સામેલ થવાના પ્રયાસો કર્યા. જેમાં પાકિસ્તાન અને તુર્કિયે પણ સામેલ હતા. પાકિસ્તાને વર્ષ 2023માં BRICSની સભ્યતા માટે સત્તાવાર અરજી કરી હતી.
JUST IN: 🇨🇳🇮🇳 China's President Xi Jinping seen in New Delhi, India ahead of BRICS Summit. pic.twitter.com/Qs3pZm3P44
— BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2026
જેને ચીન અને રશિયાનું સમર્થન પણ મળ્યું હતું. પરંતુ પાકિસ્તાનને ભારતનું સમર્થન મળ્યું નહોતું. BRICSની સભ્યતા માટે તમામ સભ્ય દેશોની સહમતિ જરૂરી હોય છે.
સત્તાવાર રીતે ભારતે પાકિસ્તાનની સભ્યતા રોકવાની વાત ક્યારેય કહી નથી પરંતુ હકીકત એ છે કે ભારત ક્યારેય નહીં ઈચ્છે કે ભારત વિરુદ્ધ આતંકી કાવતરાં રચતો દેશ BRICS જેવા મહત્વના મંચનો હિસ્સો બને.
પાકિસ્તાનનો દાવો છે કે ભારતે વીટોનો ઉપયોગ કરીને તેની BRICSમાં એન્ટ્રી રોકી હતી અને આ વાતનો અફસોસ આજે પણ પાકિસ્તાનને છે.
BRICS New Delhi Declaration: BRICS nations called for stronger global action to promote international peace and security amid growing polarisation and distrust.
The bloc stressed the need for dialogue, consultation and diplomacy to resolve international disputes peacefully and… https://t.co/n2P6yCQz4x pic.twitter.com/0ZRO1o25mh
— ANI (@ANI) September 12, 2026
પાકિસ્તાની મીડિયામાં અત્યારે માત્ર અને માત્ર દિલ્લી BRICSની તસવીરો છવાયેલી છે. દિલ્લીમાં જિનપિંગની હાજરીને પાકિસ્તાન પચાવી શકતું નથી. જેને પાકિસ્તાન પોતાનો સૌથી મોટો મિત્ર માને છે. તે ચીન પણ પાકિસ્તાનને SCO સમિટમાં ફટકાર લગાવી ચૂક્યું છે. પોતાની હરકતોથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી ચૂક્યું છે.
અને હવે BRICSના મંચ પરથી જ્યારે એક નવા વર્લ્ડ ઓર્ડરની તસવીર સામે આવી રહી છે ત્યારે પાકિસ્તાન જાણે ખૂનના આંસુ રડી રહ્યું છે. તો સાંભળ્યું તમે...પાકિસ્તાની મીડિયામાં BRICSને લઈને કેટલો બધો અફસોસ છે.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, along with BRICS leaders, watches Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam.
(Video: DD News) pic.twitter.com/vpjmL1p3g8
— ANI (@ANI) September 12, 2026
પાકિસ્તાન હવે ચીનને પણ આ માટે જવાબદાર ઠેરવવા લાગ્યું છે. પાકિસ્તાની પત્રકારો કહી રહ્યા છે કે ચીન અત્યાર સુધી પાકિસ્તાનને BRICSમાં સામેલ કરાવવા માટે કોઈ મોટી ભૂમિકા ભજવી શક્યું નથી. તો શું હવે એવું માનવું કે પાકિસ્તાન ખરેખર દુનિયામાં અલગ-થલગ પડી ગયું છે?
ભારતની કૂટનીતિએ પાકિસ્તાનને ઘણું પાછળ છોડી દીધું છે અને BRICSમાં સામેલ થવાની પાકિસ્તાનની હસરત હવે એક અધૂરા ખ્વાબ બનીને રહી ગઈ છે..