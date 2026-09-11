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BRICS Summit 2026: દિલ્હીમાં બ્રિક્સનો પાવર શો, પુતિન પહોંચ્યા દિલ્હી, PM મોદીએ શ્લોક દ્વારા આપ્યો ખાસ સંદેશ


BRICS Summit 2026:  ભારતમાં 72 કલાકનો મેગા શો શરૂ થઈ ગયો છે. આજથી ત્રણ  દિવસ સુધી દુનિયાભરની નજરો દિલ્હી પર ટકેલી હતશે. બ્રિક્સ સમિટમાં સામેલ થવા માટે પુતિન જિનપિંગ સહિત શક્તિશાળી નેતાઓ ભારતમાં આવશે. પીએમ મોદીએ આજે એક ખાસ સંદેશ સંસ્કૃતના શ્લોક દ્વારા આપ્યો છે.

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:01 AM IST
BRICS Summit 2026: દિલ્હીમાં બ્રિક્સનો પાવર શો, પુતિન પહોંચ્યા દિલ્હી, PM મોદીએ શ્લોક દ્વારા આપ્યો ખાસ સંદેશ
Image Credit: photo-PTI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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