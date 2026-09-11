/BRICS Summit 2026: દિલ્હીમાં બ્રિક્સનો પાવર શો, પુતિન પહોંચ્યા દિલ્હી, PM મોદીએ શ્લોક દ્વારા આપ્યો ખાસ સંદેશ

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં હાલ 18માં બ્રિક્સ સંમેલનના આયોજનના પગલે ધમાધમ છે. આજથી 13 ડિસેમ્બર સુધી રાજધાનીમાં કડક સુરક્ષા અને ભારે ટ્રાફિક ફેરફાર લાગૂ છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન શુક્રવારે સવારે દિલ્હી પહોંચી ગયા અને 3 દિવસના ભારત પ્રવાસે છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાત વર્ષ બાદ પહેલીવાર ભારત આવી રહ્યા છે. પેઝેશકિયાન બપોરે બે વાગે આવશે અને મધ્ય રાત્રિએ તારીખ બદલાયા બાદ થોડીવાર પછી 12.25 કલાકે જિનપિંગનું પ્લેન દિલ્હીમાં લેન્ડ કરશે. અમેરિકા અને યુરોપના દેશોની નજર હાલ ભારતમાં યોજાયેલી બ્રિક્સ સમિટ પર રહેશે.
કયા કયા નેતાઓ થશે સામેલ
બ્રિક્સ સમિટમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસા, ઈજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતહ અલ સિસી, ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાંતો, ઈથિયોપિયાના રાષ્ટ્રપતિ અબિય અહમદ, બ્રાઝિલના વિદેશમંત્રી અને યુએઈના ક્રાઉન્ પ્રિન્સ સહિત અનેક મોટી હસ્તીઓ સામેલ થઈ રહી છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશના પીએમ તારિક રહેમાન સામેલ થશે નહીં કે કોઈ પ્રતિનિધિ પણ નહીં હોય.
#WATCH | Delhi: Russian President Vladimir Putin arrives in India ahead of the BRICS Summit 2026. During his visit, he will also hold talks with PM Narendra Modi and have a series of bilateral meetings. pic.twitter.com/pax5EW70Yu
— ANI (@ANI) September 10, 2026
પુતિન પહોંચ્યા દિલ્હી
સમિટમાં સામેલ થવા માટે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. અહીં તેમની પીએમ મોદી અને અન્ય નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા પણ થશે. વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિવર્ધન સિંહ એરપોર્ટ પર તેમને રેસિવ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા જ્યાં તેમણે પુતિનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. આ સાથે જ એરપોર્ટ પર ત્રણેય સેનાઓ તરફથી તેમને સલામી પણ અપાઈ. અભિવાદન બાદ પુતિન પોતાની કારમાં સવાર થઈને હોટલ પહોંચી ગયા.
બ્રાઝિલના વિદેશમંત્રી પણ પહોંચ્યા
બ્રાઝિલમાં થઈ રહેલી ચૂંટણીઓના કારણે રાષ્ટ્રપતિ લૂલા ડી સિલ્વા બ્રિક્સ સમિટમાં પહોંચી શક્યા નથી. તેમની જગ્યાએ વિદેશમંત્રી માઉરો વિએરા આ સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે ગુરુવારે રાતે દિલ્હી પહોંચ્યા.
આ પાર્ટનર દેશો લેશે ભાગ
બ્રિક્સ સમિટમાં સભ્ય દેશોની સાથે અનેક પાર્ટનર દેશો પણ ભાગ લેશે. જેમાં બેલારૂસ, ક્યૂબા, કઝાકિસ્તાન, મલેશિયા, નાઈજીરિયા, થાઈલેન્ડ, ઉગાન્ડા, ઉઝ્બેકિસ્તાન, અને વિયેતનામ સામેલ છે. આ દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો પણ સામેલ થશે.
સાંજે 5 વાગે બિઝનેસ ફોરમ
પ્રેસિડેન્ટ પુતિન બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમને સંબોધિત કરશે. આજે પીએમ મોદી સાથે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની દ્વપક્ષીય વાર્તા બપોરે 3.30 કલાકે થશે. આજે સાંજે 5 વાગે બિઝનેસ ફોરમનું આયોજન છે.
#WATCH | Delhi: Security has been tightened at the Bharat Mandapam ahead of the BRICS Summit 2026.
(Visuals from Pragati Maidan) pic.twitter.com/NfPEzDu6mg
— ANI (@ANI) September 11, 2026
બ્રિક્સ દેશો સાથે ભારતનો કેટલો વેપાર
ભારત બ્રિક્સ દેશો સાથી વાર્ષિક 321 અબજ ડોલરની આયાત કરે છે. સૌથી વધુ વેપાર ખાદ્ય ચીન અને રશિયા સાથે છે. ચીનથી ભારત વાર્ષિક 130 અબજ ડોલર જ્યારે રશિયાથી 55 અબજ ડોલરની આયાત થાય છે.
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg
— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
પીએમ મોદીનો સંદેશ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે આગામી કેટલાક દિવસોમાં દુનિયાભરના નેતાઓ બ્રિક્સ સમિટ માટે ભેગા થશે. તેમણે વિશ્વાસ જતાવ્યો કે સંમેલનમાં વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના સાથે વિવિધ વૈસ્વિક મુદ્દાઓ પર સકારાત્મક અને સાર્થક ચર્ચા થશે. પીએમ મોદીએ સંસ્કૃત શ્લોક દ્વારા સારા લોકોની સંગતિ અને તેમની સાથે સંવાદ અને મિત્રતાનો સંદેશ પણ આપ્યો.
તેમણે શેર કરેલા શ્લોકનો ભાવાર્થ એ છે કે સારા લોકોની સાથે જ ચાલવું જોઈએ અને તેમની સંગતિ કરવી જોઈએ. સજ્જનો સાથે સંવાદ અને મિત્રતા કરવી જોઈએ. જ્યારે ખરાબ લોકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ન રાખવો જોઈએ.