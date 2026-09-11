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રૂપિયો-યુઆન પાડશે ખેલ...ડોલર માટે ખતરાની ઘંટડી! હાથી-ડ્રેગનની જોડી લાવશે વૈશ્વિક વેપારમાં મોટો બદલાવ?

Xi Jinping India Visit: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવી રહ્યા છે. લગભગ 7 વર્ષ બાદ જિનપિંગ ભારત આવશે. પીએમ મોદીના નિમંત્રણ પર તેમનો આ પ્રવાસ યોજાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:49 AM IST
રૂપિયો-યુઆન પાડશે ખેલ...ડોલર માટે ખતરાની ઘંટડી! હાથી-ડ્રેગનની જોડી લાવશે વૈશ્વિક વેપારમાં મોટો બદલાવ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રૂપિયો-યુઆન પાડશે ખેલ...ડોલર માટે ખતરાની ઘંટડી! હાથી-ડ્રેગનની જોડી લાવશે વૈશ્વિક વેપ
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