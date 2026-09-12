/BRICS Summit 2026 : ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનું ભારતમાં આગમન, સાંજે વડાપ્રધાન મોદી સાથે કરશે બેઠક

BRICS Summit 2026 : ભારતના યજમાનપદે 18મી BRICS સમિટ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીના 'ભારત મંડપમ' ખાતે યોજાઈ રહી છે. આ સમિટમાં બ્રિક્સના સભ્ય દેશોના નેતાઓ ભાગ લેશે. આ ઉપરાંત અન્ય દેશોના આમંત્રિત પ્રતિનિધિઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે.
ભારત ચોથી વખત BRICSની યજમાની કરી રહ્યું છે
આ વર્ષે ભારતની બ્રિક્સ અધ્યક્ષતાની થીમ Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability છે. આ થીમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના Humanity Firstના વિઝન પર આધારિત જન-કેન્દ્રિત અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સમિટ દરમિયાન નેતાઓ બ્રિક્સ દેશો વચ્ચેની સહિયારી પ્રાથમિકતાઓ પર સહયોગને મજબૂત કરવાના ઉપાયો અંગે ચર્ચા કરશે. તેમજ વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવશે. ભારત ચોથી વખત BRICSની યજમાની કરી રહ્યું છે.
બિઝનેસ ફોરમથી વિશ્વને મેસેજ
BRICS સમિટની ઔપચારિક શરૂઆત પહેલાં નવી દિલ્હીમાં BRICS બિઝનેસ ફોરમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મંચ દ્વારા ભારત, રશિયા અને ઈરાને વૈશ્વિક સમુદાયને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પશ્ચિમી દેશો પર કટાક્ષ કરતા ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા અને યુરોપનું વર્ચસ્વ ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે. આંકડાઓ ટાંકીને તેમણે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક જીડીપી (GDP)માં BRICS દેશોનો હિસ્સો હવે 40%થી વધુ છે, જ્યારે પરંપરાગત રીતે સમૃદ્ધ ગણાતા દેશોનો હિસ્સો ઘટીને માત્ર 29% થઈ ગયો છે.
#WATCH | Delhi: Chinese President Xi Jinping arrives in Delhi to participate in the BRICS Summit 2026. pic.twitter.com/85fWsB4PST
— ANI (@ANI) September 12, 2026
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનું ભારતમાં આગમન
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ભારત પહોંચ્યા છે. દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર ચીનના રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગનું કેન્દ્રીય મંત્રી જિતિન પ્રસાદે ઔપચારિક સ્વાગત કર્યું. જિનપિંગ એરપોર્ટથી રવાના થઈ ગયા છે. જિનપિંગની આ મુલાકાત વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તેઓ લગભગ સાત વર્ષ બાદ ભારત આવી રહ્યા છે.
PM મોદી-શીની મુલાકાત પર સૌની નજર
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિવિધ દેશોના નેતાઓ સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠકો દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે યોજાશે. જોકે, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે આજે સાંજે નિર્ધારિત દ્વિપક્ષીય બેઠક નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે. વિશ્વની નજર આ દ્વિપક્ષીય બેઠક પર છે.
#WATCH | Delhi: Iranian President Masoud Pezeshkian meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan, in Delhi. pic.twitter.com/GOmHmi93UI
— ANI (@ANI) September 12, 2026
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયનની રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સાથે મુલાકાત
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયને નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓએ વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.