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BRICSમાં ભારતની વધતી તાકાત! એક તસવીરે આપ્યો દુનિયાને મોટો મેસેજ, મોદીની 'પાવર વોક' જોઈ ટ્રમ્પ પરેશાન

BRICS Summit 2026 : ભારત 18મી BRICS સમિટની યજમાની કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન PM મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાનની એક તસવીરે વૈશ્વિક રાજકારણમાં ભારતની વધતી ભૂમિકાનો સંદેશ આપ્યો છે. આ તસવીરમાં મોદી બંને નેતાઓ સાથે જોવા મળ્યા, જેને ભારતના BRICS દેશો સાથેના મજબૂત સંબંધો અને વ્યૂહાત્મક સંતુલનના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 12, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:09 PM IST
BRICSમાં ભારતની વધતી તાકાત! એક તસવીરે આપ્યો દુનિયાને મોટો મેસેજ, મોદીની 'પાવર વોક' જોઈ ટ્રમ્પ પરેશાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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