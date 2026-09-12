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BRICS Summit 2026 : આજે દિલ્હીમાં ભારતનું શક્તિ પ્રદર્શન, PM મોદી-શીની મુલાકાત પર સૌની નજર, જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ

BRICS Summit 2026 : ભારતમાં આજથી BRICS Summit 2026 શરૂ થઈ રહી છે. સમિટની સત્તાવાર શરૂઆત બપોરે 2 વાગ્યે થશે અને તેનું પ્રથમ સેશન 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. વિશ્વની નજર આ સમિટ પર ટકેલી છે. બ્રિક્સ દેશોની બેઠક અગાઉ, શુક્રવારે ભારત મંડપમ ખાતે બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમનું સેશન યોજાયું હતું, જેમાં વૈશ્વિક નેતાઓએ વિશ્વને એક મહત્વપૂર્ણ મેસેજ આપ્યો હતો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 12, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:37 AM IST
BRICS Summit 2026 : આજે દિલ્હીમાં ભારતનું શક્તિ પ્રદર્શન, PM મોદી-શીની મુલાકાત પર સૌની નજર, જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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