/BRICS Summit 2026 : આજે દિલ્હીમાં ભારતનું શક્તિ પ્રદર્શન, PM મોદી-શીની મુલાકાત પર સૌની નજર, જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ

BRICS Summit 2026 : નવી દિલ્હીમાં BRICS સમિટ 2026 નામના 72 કલાકના 'મેગા શો'નો ભવ્ય પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. શનિવાર અને રવિવારે યોજાનારા આ ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે વિશ્વભરના મહાનુભાવો રાજધાનીમાં આવી પહોંચ્યા છે. 11 સપ્ટેમ્બર ભારત મંડપમ ખાતે BRICS બિઝનેસ ફોરમના મંચ પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયાને વૈશ્વિક આર્થિક મંચ પરથી એક મજબૂત અને સ્પષ્ટ મેસેજ આપ્યો હતો. BRICS સમિટની ઔપચારિક શરૂઆત આજે બપોરે 2 વાગ્યે થશે.
7 વર્ષ બાદ ભારત આવી રહ્યા છે શી જિનપિંગ
BRICS દેશોના નેતાઓ અને અન્ય ઘણા વિદેશી મહેમાનો 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે એકત્રિત થશે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ દિલ્હી આવવા માટે રવાના થઈ ગયા છે. જિનપિંગની આ મુલાકાત વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તેઓ લગભગ સાત વર્ષ બાદ ભારત આવી રહ્યા છે.
Xi leaves for 18th BRICS Summit in India
Chinese President Xi Jinping left Beijing on Saturday for the 18th BRICS Summit in New Delhi at the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi.
Xi's entourage includes Cai Qi, a member of the Standing Committee…
— People's Daily, China (@PDChina) September 12, 2026
પશ્ચિમી દેશો પણ નવી દિલ્હીમાં યોજાઈ રહેલી આ BRICS સમિટ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા છે. વૈશ્વિક નેતાઓ ઊર્જા, સંચાર, ટેકનોલોજી, પરમાણુ બાબતો, ઓઈલ અને આબોહવા પરિવર્તન સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા છે. આ સમિટ દિલ્હીમાં એવા સમયે યોજાઈ રહી છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધની આગમાં સપડાયેલું છે.
PM મોદી-શીની મુલાકાત પર સૌની નજર
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિવિધ દેશોના નેતાઓ સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠકો દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે યોજાશે. જોકે, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે આજે સાંજે નિર્ધારિત દ્વિપક્ષીય બેઠક નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે. વિશ્વની નજર આ દ્વિપક્ષીય બેઠક પર છે.
બ્રિક્સ સમિટનો આજનો કાર્યક્રમ
PM મોદીની દ્વિપક્ષીય બેઠકોની યાદી