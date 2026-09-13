/BRICS Summit Day 2: ભારત મંડપમમાં ફરી એકઠા થશે દિગ્ગજો, PM મોદીની તાબડતોડ 7 દ્વિપક્ષીય બેઠકો, જાણો દિવસભરનું સમગ્ર શિડ્યુલ

BRICS Summit Day 2: BRICS શિખર સંમેલનનો આજે બીજો અને મહત્ત્વપૂર્ણ દિવસ છે. દિલ્હીમાં એકવાર ફરી દુનિયાના ઘણા મોટા નેતાઓનો જમાવડો થશે. સવારે ૧૦ વાગ્યે BRICS ના સહયોગી દેશો અને આમંત્રિત દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો તેમજ શાસનાધ્યક્ષોનું ભારત મંડપમ પહોંચવાનો સિલસિલો શરૂ થશે. આ પછી ફેમિલી ફોટો અને પછી શિખર સંમેલનનું ઓપન સેશન થશે. ‘લચીલાપણા, નવીનતા, સહયોગ અને સતત વિકાસના માધ્યમથી સમાવેશી વૈશ્વિક વિકાસનું ભવિષ્ય’—આ જ થીમ પર નેતાઓ પોતાના વિચારો રાખશે. આ સિવાય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દક્ષિણ આફ્રિકા સહિત ઘણા દેશોના નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાતો પણ થશે. એટલે કે BRICS ના બીજા દિવસે પણ કૂટનીતિ અને મહત્ત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ગાઢ મંથન ચાલુ રહેશે.
સવારે 9.55 વાગ્યે: ભારત મંડપમના લેવલ ૨ પર BRICS પાર્ટનર દેશો અને આઉટરીચ માટે આમંત્રિત દેશોના નેતાઓ અને મંત્રીઓનું આગમન થશે.
સવારે 10.35 વાગ્યે: ભારત મંડપમના લેવલ ૨ પર ફેમિલી ફોટો થશે.
સવારે 10.50 વાગ્યે: સમિટ હોલ, લેવલ ૨, ભારત મંડપમમાં ‘બિલ્ડિંગ ફોર રેઝિલિયન્સ, ઇનોવેશન, કોઓપરેશન એન્ડ સસ્ટેનિબિલિટી: શેપિંગ ધ ફ્યુચર ફોર ઇન્ક્લુઝિવ ગ્લોબલ ગ્રોથ’ વિષય પર ઓપન સેશન થશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દ્વિપક્ષીય બેઠકો
બપોરે 2.30 વાગ્યે: કઝાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ કાસિમ-જોમાર્ટ ટોકાએવ સાથે બેઠક.
બપોરે 3.00 વાગ્યે: ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનાન્ડ આર. માર્કોસ જુનિયર સાથે બેઠક.
બપોરે 3.30 વાગ્યે: ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતહ અલ-સીસી સાથે બેઠક.
સાંજે 4.10 વાગ્યે: દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ માતામેલા સિરિલ રામાફોસા સાથે બેઠક.
સાંજે 4.40 વાગ્યે: બુરુન્ડીના રાષ્ટ્રપતિ એવરિસ્તે નદાયિશિમિયે સાથે બેઠક.
સાંજે 5.10 વાગ્યે: નાઈજીરીયાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેનેટર કાશિમ શેટ્ટીમા સાથે બેઠક.
સાંજે 5.40 વાગ્યે: યુગાન્ડાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેસિકા અલુપો સાથે બેઠક.
પહેલા દિવસે દુનિયાને સંદેશ
દિલ્હીમાં થયેલા 18મા BRICS શિખર સંમેલનનો પહેલો દિવસ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુનિયાના મોટા નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરી. શી જિનપિંગ સાથે ભારત-ચીન સંબંધો અને સરહદ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, જ્યારે વ્લાદિમીર પુતિન સાથે સામરિક ભાગીદારી અને વેપાર પર વાતચીત થઈ. ગાલા ડિનરમાં ભારતની સાંસ્કૃતિક અને વારસાની ઝાંખી દેખાઈ, તો મલેશિયાના વડાપ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમે કિશોર કુમારનું ગીત ગાઈને વાતાવરણમાં સંગીતનો રંગ ભરી દીધો. સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ રહી નવી દિલ્હી ઘોષણા-પત્ર, જેમાં આતંકવાદ, વૈશ્વિક સંઘર્ષ, વેપાર અને બહુપક્ષીય વ્યવસ્થા જેવા મુદ્દાઓ પર BRICS દેશોએ સાચું વલણ સામે રાખ્યું.
મેજબાનીનો અંદાજ પણ ખાસ
BRICS શિખર સંમેલનમાં ભારતની મેજબાનીનો અંદાજ પણ ખાસ નજરે પડ્યો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારત મંડપમ પહોંચી રહેલા 11 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો અને શીર્ષ નેતાઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું, તેમની સાથે હાથ મિલાવ્યા અને તસવીરો પણ ખેંચાવી. એક-એક કરીને દુનિયાના મોટા નેતાઓ પહોંચ્યા અને વડાપ્રધાન મોદીએ દરેક મહેમાનનું ભારતીય પરંપરા અને ઉષ્મા સાથે અભિનંદન કર્યું. આ પછી ઘણા નેતાઓ સાથે વડાપ્રધાનની દ્વિપક્ષીય બેઠકો પણ થઈ, જ્યાં વેપાર, સામરિક ભાગીદારી, ક્ષેત્રીય શાંતિ અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ એટલે કે BRICS ના મંચ પર ભારતની મેજબાની પણ દેખાઈ અને વડાપ્રધાન મોદીની સક્રિય કૂટનીતિ પણ.