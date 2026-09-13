Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /BRICS Summit Day 2: ભારત મંડપમમાં ફરી એકઠા થશે દિગ્ગજો, PM મોદીની તાબડતોડ 7 દ્વિપક્ષીય બેઠકો, જાણો દિવસભરનું સમગ્ર શિડ્યુલ

BRICS Summit Day 2: ભારત મંડપમમાં ફરી એકઠા થશે દિગ્ગજો, PM મોદીની તાબડતોડ 7 દ્વિપક્ષીય બેઠકો, જાણો દિવસભરનું સમગ્ર શિડ્યુલ

BRICS Summit Day 2: BRICS શિખર સંમેલનનો આજે બીજો અને મહત્ત્વપૂર્ણ દિવસ છે, જેમાં સહયોગી અને આમંત્રિત દેશોના નેતાઓનું ભારત મંડપમ પહોંચવું, ફેમિલી ફોટો અને સમાવેશી વૈશ્વિક વિકાસ પર ઓપન સેશન થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કઝાકિસ્તાન, ફિલિપાઇન્સ, ઇજિપ્ત, દક્ષિણ આફ્રિકા, બુરુണ്ടി, નાઈજીરીયા અને યુગાન્ડાના નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો પણ થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:12 AM IST
BRICS Summit Day 2: ભારત મંડપમમાં ફરી એકઠા થશે દિગ્ગજો, PM મોદીની તાબડતોડ 7 દ્વિપક્ષીય બેઠકો, જાણો દિવસભરનું સમગ્ર શિડ્યુલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ranveer Singh:રણવીર સિંહની એક જાહેરાતની ફી એટલી કે અમદાવાદમાં ખરીદી શકો લક્ઝરી બંગલો
2
3
4
5