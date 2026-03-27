બે સગાભાઈ સાથે લગ્ન કરનાર મહિલા છે પ્રેગનેન્ટ! સંતાનની પાછળ કોનું નામ લાગશે, આવો છે રિવાજ
Girl Marriage With Two Brothers Pregnant Now : ગયા વર્ષે હિમાચલમાં થયેલા અનોખા લગ્ન તો યાદ હશે, જેમાં એક મહિલા બે સગાભાઈઓને પરણી હતી. ત્યારે આ પરિવારે ખુશખબરી આપીને જણાવ્યું કે, પત્ની પ્રેગનેન્ટ છે. આ પરિવાર ત્રણમાંથી ચાર થવાનો છે, ત્યારે હટ્ટી સમાજમાં આવા લગ્ન પ્રથામાં સંતાન માટે કેવા રિવાજ હોય છે તે પણ જાણીએ
- હિમાચલની આ જોડી ગત વર્ષે લગ્ન કરીને ચર્ચામાં આવી હતી
- જેમાં બે સગાભાઈઓએ એક જ દુલ્હન સાથે સાત ફેરા લીધા હતા
- કપલે આ વર્ષે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને ગુડ ન્યૂઝ આપ્યા
Himachal Unique Wedding : સામાન્ય દંપતીના પરિવારમાં જ્યારે ખુશખબરી આવતી હોય ત્યારે તેઓ ‘અમે બે થી ત્રણ થઈશું’ એવું કહેતા હોય છે. પરંતું હિમાચલ પ્રદેશની એક જોડી એવી છે જે એવું કહી રહી છે કે, ‘અમે ત્રણથી ચાર થઈશું’ હિમાચલ પ્રદેશમાં બે સગા ભાઈઓ સાથે લગ્ન કરનારી મહિલા હાલ પ્રેગનેન્ટ છે. હિમાચલ પ્રદેશની આ જોડાદીર પ્રથામાં સંતાનની પાછળ હવે કોનું નામ લાગશે તે મોટો સવાલ છે. રિવાજ શું કહે છે તે જાણીએ.
બે સગા ભાઈ અને એક દુલ્હન. હિમાચલ પ્રદેશમાં ગત વર્ષે થયેલા આ લગ્ન તો તમને યાદ જ હશે. જેમાં એક દુલ્હને બે સગા ભાઈ સાથે લગ્નના ફેરા લીધા હતા. ગત વર્ષે થયેલા આ લગ્નમાં ત્રણેયે સાથે ફેરા લીધા હતા. જેને હિમાચલ પ્રદેશની જોડીદાર પ્રથા વિશે આ પહેલા કોઈ જાણતું ન હતુ. પરંતુ આ લગ્નની દેશભરમા ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારે આ લગ્ન સાથે જોડાયેલી નવી ખુશખબરી સામે આવી છે. પ્રદીપ નેગી અને કપિલ નેગીની પત્ની સુનિતા હાલ પ્રેગનેન્ટ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ખુદ તેઓએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
આ રિવાજથી પરિવારની સંપત્તિ બચાવવાનો પ્રયાસ કરાય
હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લામા જોડીદાર પ્રથા અંતર્ગત પ્રદીપ અને કપિલ નેગી નામના બે સગા ભાઈઓએ એક જ યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. હિમાચલ પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારમાં રહેતા હટ્ટી સમાજમાં આ રિવાજ હજી પણ છે. જ્યાં બેથી વધુ ભાઈઓ એક જ દુલ્હન સાથે ફેરા લે છે. જેને કારણે સંપત્તિ અને જમીનની વહેંચણી થતી નથી. આ રિવાજથી પરિવારની સંપત્તિ બચાવવાનો પ્રયાસ કરાય છે. જોકે, આધુનિક સમયમાં આ રિવાજ હટ્ટી સમાજમાં પણ લગભગ લુપ્ત થઈ ગયો હતો. પરંતું ગત વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં સુખી સંપન્ન પરિવારના પ્રદીપ નેગી અને કપિલ નેગી નામના બે ભાઈઓએ સુનીતા નામની યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર બહુ જ વાયરલ થઈ હતી. તો લોકો તેમને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો પણ કરતા હતા.
એક ભાઈ વિદેશમાં છે
લગ્નના થોડા મહિના સુધી ત્રણેય જણા એક જ ઘરમાં રહેતા હતા. બાદમાં નાના ભાઈ કપિલની નોકરી વિદેશમાં થતા તે બહેરીન સ્થાયી થયો છે. જ્યાં તે એક રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરે છે. તો સુનીતા અને પ્રદીપ હિમાચલમાં જ રહે છે. પ્રદીપ સરકારી નોકરી કરે છે. તેઓ જળ શક્તિ વિભાગમાં કાર્યરત છે. આ કપલ હંમેશા સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની એક્ટિવિટી શેર કરતું હોય છે.
અમે ત્રણમાંથી ચાર થઈશું
હાલમાં જ પ્રદીપ અને સુનિતાએ ફેસબુક પર લોકોને ખુશખબરી આપી હતી. તેઓ થોડા દિવસોથી બેબી બમ્પ સાથેની તસવીરો શેર કરે છે. જ્યાં તેઓએ લખ્યું હતું કે, અમારા ઘરમાં ખુશખબરી આવવાની છે. અમે ત્રણથી ચાર થઈશું.
તો સંતાનની પાછળ ડોક્યુમેન્ટમાં કોનું નામ લખાશે
હવે સવાલ એ છે કે, રિવાજ મુજબ લગ્ન તો થયા. પરંતુ સરકારી ડોક્યુમેન્ટ્સમાં બાળકની પાછળ કોનું નામ લાગશે. આ માટે પણ હટ્ટી સમાજનો એક રિવાજ છે. જોડીદાર પરંપરા મુજબ આ સંતાનના નામની પાછળ બર્થ સર્ટિફિકેટમાં મોટા ભાઈનું નામ જ લાગશે. હાલમાં પ્રદીપ જ તેની સાથે રહે છે. કપિલ તેમની સાથે થોડો સમય રહ્યા પછી વિદેશ નોકરી કરવા જતો રહ્યો હતો.
