/હાઈ લા! દુલ્હેરાજાને ભારે પડ્યો નાગિન ડાન્સ! દુલ્હને લગ્ન કરવાની ઘસીને ના પાડી દીધી

લગ્ન માત્ર વરરાજા કે વધુ વચ્ચે થાય છે એવું નથી હોતું પરંતુ બે પરિવારો વચ્ચે પણ ગાઢ સંબંધ બનતા હોય છે. પરંતુ આ લગ્નમાં કઈક એવું થયું કે બે પરિવારોના સપનો ધૂળધાણી થઈ ગયા. જયમાલાની બરાબર પહેલા જ દુલ્હેરાજાએ એવી હરકત કરી કે દુલ્હને તો લગ્ન કરવાની જ ના પાડી દીધી. એવો આરોપ હતો કે દુલ્હેરાજા દારૂના નશામાં એવા તે ધૂત હતા કે સ્ટેજ પર પહોંચતા જ સંતુલન ગુમાવી બેઠા અને લોકોની સામે નાગિન ડાન્સ કરવા લાગ્યા હતા. ત્યારબાદ દુલ્હને બધાની સામે જ કહી દીધુ કે તે આ નશાની હાલતમાં આવેલા દુલ્હેરાજા સાથે લગ્ન કરશે નહીં.
રસ્મો બધી સામાન્ય રીતે પાર પડી પણ...
કાનપુરના ચૌબેપુર પોલીસ મથકના હલ્કાપુર ગામનો આ મામલો છે. જ્યાં શોભન બેરી સવાઈથી એક જાન પહોંચી હતી. લગ્નની બધી રસ્મો સામાન્ય રીતે થઈ રહી હતી. ત્યારબાદ તિલક પછી જાન દરવાજે પહોંચી અને જયમાલાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ. આ દરમિયાન દુલ્હેરાજાને સ્ટેજ પર બોલાવવામાં આવ્યા. પરંતુ ત્યાં પહોંચતા જ તેમની સ્થિતિ બગડી ગઈ. હાજર લોકોએ જણાવ્યું કે દુલ્હેરાજા સ્ટેજ પર પડી ગયા અને નશાની હાલતમાં વિવિત્ર હરકત કરવા લાગ્યા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું કહેવું છે કે તે નાગિન ડાન્સ પણ કરવા લાગ્યા હતા. આ જોઈને બંને પક્ષના લોકો દંગ રહી ગયા. જ્યારે દુલ્હનને આ હરકતની ખબર પડી તો તે પણ સ્ટેજ પર પહોંચી અને દુલ્હેરાજાની સ્થિતિ જોતા જરાય વિલંબ કર્યા વગર લગ્નની ના પાડી દીધી. દુલ્હને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધુ કે તે કોઈ પણ નશાના આદી વ્યક્તિ સાથે પોતાનું જીવન શરૂ કરી શકશે નહીં.
મારપીટ ચાલુ થઈ ગઈ
દુલ્હને લગ્ન કરવાની ના પાડી દેતા માહોલ અચાનક ગરમાઈ ગયો. બંને પક્ષ વચ્ચે શાબ્દિક ટપાટપી શરૂ થઈ ગઈ. જોત જોતામાં તે મારપીટમાં ફેરવાઈ ગઈ. જાણ થતા જ પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ અને બંને પક્ષોને શાંત કરાવ્યા. ત્યારબાદ મામલો પોલીસમાં પહોંચ્યો અને આખો દિવસ પંચાયત અને સમાધાનની કોશિશો ચાલી. જો કે દુલ્હન ટસની મસ ન થઈ અને તે નશામાં લગ્ન કરવા આવેલા યુવક સાથે લગ્ન કરવા માટે સહમત થઈ નહીં.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે પોલીસને ઘટનાની સૂચના મળી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં દુલ્હેરાજા નશામાં હોવાની વાત સામે આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે છોકરી પક્ષે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે છોકરાવાળાએ લગ્ન સમયે એક લાખ રૂપિયાના વધારાના દહેજની પણ માંગણી કરી હતી. પોલીસ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે અને બંને પક્ષોના આરોપોની તપાસ થઈ રહી છે.