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હાઈ લા! દુલ્હેરાજાને ભારે પડ્યો નાગિન ડાન્સ! દુલ્હને લગ્ન કરવાની ઘસીને ના પાડી દીધી

એક લગ્ન એટલા માટે કેન્સલ થઈ ગયા કારણ કે દુલ્હેરાજા નાગિન ડાન્સ કરતા હતા અને દુલ્હનને તે ગમ્યું નહીં એવો આરોપ લાગ્યો છે. આખરે એવું તે શું થયું અને કેમ આવી સ્થિતિ ઊભી થઈ તે વિગતવાર જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:45 PM IST
હાઈ લા! દુલ્હેરાજાને ભારે પડ્યો નાગિન ડાન્સ! દુલ્હને લગ્ન કરવાની ઘસીને ના પાડી દીધી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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