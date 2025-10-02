બે ભાઈ સાથે લગ્ન કરનારી દુલ્હન પહેલીવાર મૌન તોડ્યું, જાહેરમાં કરી દીધી એક વાત
Himachal Two Brother Marriages: "મારા બે જીવનસાથીઓ..." બે ભાઈઓ સાથે લગ્ન કરનારી દુલ્હને પહેલી વાર મૌન તોડ્યું, અને તેણીએ શું કહ્યું? તેમાંથી એક વિદેશ ગયા પછી પ્રતિક્રિયાઓ આવી
Himachal Unique Wedding : સિરમૌરના પ્રદીપ નેગી અને કપિલ નેગીએ જોડીદાર પરંપરા હેઠળ સુનિતા સાથે લગ્ન કર્યા. તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી, તેઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની લાગણીઓ શેર કરી, અને સુનિતાએ પણ પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો.
હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લામાં, બે ભાઈઓએ એક જ દુલ્હન સાથે લગ્ન કર્યા. આનાથી ઘણી ચર્ચા થઈ. ઘણા દિવસો સુધી, બંને ભાઈઓ આ મુદ્દા પર મૌન રહ્યા, પરંતુ પછી એક જ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાનું કારણ સમજાવતો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો. જોકે, આ સમય દરમિયાન તેમની દુલ્હન ચૂપ રહી, પરંતુ હવે તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી છે.
હકીકતમાં, બુધવારે, એક ભાઈ, કપિલ નેગી, વિદેશમાં નોકરી પર પાછો ફર્યો અને બહેરીન જવાની જાહેરાત કરી. પ્રદીપ નેગીએ લખ્યું, "ભાઈ, બાળપણથી અત્યાર સુધીની દરેક યાદ તમારી સાથે જોડાયેલી છે. શાળાએ જતી વખતે તમારી સાથ, મારી માતાના ઠપકાથી મને બચાવવાની તમારી રીત, અને તમારા વિના, દરેક તહેવાર અધૂરો લાગે છે." આજે તમે વિદેશ ગયા છો, પણ સત્ય કહું તો, તમારા વિના ઘરનો આનંદ અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. તમે હવે આસપાસ નથી, પરંતુ ફક્ત તમારી યાદો માર હૃદયને આશ્વાસન આપે છે. આ અંતર ગમે તેટલું વધે, મારા હૃદયની પ્રાર્થના અને પ્રેમ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે. જલ્દી પાછા આવો, અને તમારા હાસ્ય અને તમારી હાજરીને તમારા વિના અધૂરા અમારા જીવનને ભરી દો. મને તમારી યાદ આવે છે, મારા પ્રિય ભાઈ.
પ્રદીપ અને કપિલ નેગીની દુલ્હન સુનિતાએ પણ પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો અને જવાબ આપતા લખ્યું, "મને બધું નવું ગમે છે, પણ હું તમારી જૂની યાદોને સૌથી વધુ પ્રેમ કરું છું. હું તમને, મારા બંને જીવનસાથીઓને, અને હું તમને પ્રેમ કરું છું!"
પિતાનું તાજેતરમાં અવસાન
નોંધનીય છે કે પ્રદીપ નેગી અને કપિલ નેગીના પિતાનું તાજેતરમાં અવસાન થયું છે. બંને ભાઈઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમના પિતાને કેન્સર હતું અને ગયા મહિને તેમનું અવસાન થયું.
લગ્ન જોડીદાર પરંપરા હેઠળ થયા હતા
સિરમૌરના શિલાઈ ગામના રહેવાસી પ્રદીપ અને કપિલના લગ્ન 13 જુલાઈના રોજ સુનિતા નામની એક જ સ્ત્રી સાથે થયા હતા. આ લગ્ન સિરમૌર અને ઉત્તરાખંડમાં પ્રચલિત જોડીદાર પરંપરા હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા. આ લગ્નની દેશભરમાં વ્યાપક ચર્ચા થઈ હતી અને બંને ભાઈઓ મીડિયાની હેડલાઇન્સમાં ચમક્યા હતા. સિરમૌર જિલ્લાના હાટી સમુદાયમાં, એક મહિલાના અનેક ભાઈઓ સાથે લગ્ન કરવાની પ્રથા લાંબા સમયથી પ્રચલિત છે. ક્યારેક, એક મહિલાના પાંચ ભાઈઓ સાથે લગ્ન કરવામાં આવ્યા છે, અને આ પરંપરાને પાંચાલી પરંપરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
