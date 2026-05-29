/UP: હમીરપુરમાં ભારે આંધી-તોફાનના કારણે નિર્માણધીન પુલ તૂટ્યો, 6 મજૂરોના મોત, અનેક કાટમાળમાં દટાયા

UP Bridge Collapse: વળી પાછો એક નિર્માણધીન પુલ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયો અને અનેક મજૂરોનો ભોગ લઈ ગયો. ઉત્તર પ્રદેશના હમીરપુરમાં ઘટેલા આ ઘટનામાં બેતવા નદી પર બની રહેલા પુલનો એક મોટો હિસ્સો તૂટી પડ્યો જેણે ઓછામાં ઓછા 6 મજૂરોના ભોગ લીધા અને અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા છે.
ઉત્તર પ્રદેશના હમીરપુરમાં મોડી રાતે આવેલા જોરદાર તોફાનને કારણે બેતવા નદી પર બની રહેલા પુલનો એક મોટો હિસ્સો અચાનક તૂટી પડ્યો. આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 6 મજૂરોના મોત થઈ ગયા. અનેક મજૂરો હજુ પણ કાટમાળમાં દટાયેલા હોવાની આશંકા છે.
સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને બચાવ દળની ટુકડી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. કાટમાળમાં દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે મોટા પાયે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે. એવી આશંકા છે કે કાટમાળમાં અનેક લોકો હજુ દટાયેલા છે જેને પગલે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. હમીરપુરના મોરા કાંડર અને કુરારા વિસ્તારને જોડવા માટે એક નવો પુલ બની રહ્યો છે. મોડી રાતે વિસ્તારમાં અચાનક જોરદાર આંધી તોફાન શરૂ થઈ ગયા. આ દરમિયાન નિર્માણધીન પુલનો એક ભારે ભરખમ સ્લેબ અચાનક તૂટી પડ્યો.
બ્રિજ નીચે સૂતેલા મજૂરો ભોગ બન્યા
આ અકસ્માત શુક્રવારે વહેલી સવારે લગભગ 3 વાગ્યાની આસપાસ થયો. બેતવા નદી પર બની રહેલા પુલનો એક મોટો હિસ્સો તૂટી પડ્યો. અકસ્માત સમયે પુલ નીચે અનેક મજૂરો સૂતા હતા. આ મજૂરો રાતે અહીં જ સૂતા હોય છે. સવારે ઉઠીને વળી પાછા બ્રિજ બનાવવાના કામમાં લાગી જતા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ બિહારના ભાગલપુરમાં પણ એક પુલ તૂટી પડ્યો હતો. અહીં ગંગા નદી પર બનેલો વિક્રમશિલા બ્રિજનો એક ભાગ અચાનક તૂટીને નદીમાં પડ્યો. જો કે હાજર અધિકારીઓએ તરત એક્શન લેતા લોકોને ત્યાંથી હટાવી લીધા હતા. આવામાં અકસ્માતમાં કોઈ મોત કે ઘાયલ થયાના સમાચાર નહતા.
બીજી બાજુ જમ્મુ જિલ્લામાં પણ બંતલાબ વિસ્તારમાં 1મેના રોજ નિર્માણધીન પુલનો પિલર તૂટી પડ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં પણ અનેક મજૂરોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. જ્યારે કેટલાક ઘાયલ થયા હતા.