'મમ્મી ઘરે ચાલો, સરપ્રાઈઝ આપવી છે'.... રૂમમાં મળ્યો લોહીથી લથપથ પુત્રીનો મૃતદેહ, પુત્રની ખતરનાક કરતૂત
મુરાદાબાદના બુદ્ધિ વિહાર કોલોનીમાં યુટ્યુબર ભાઈએ પોતાની બહેનની હત્યા કરી. બ્રેકઅપ બાદ ડિપ્રેશન અને ગુસ્સામાં પાગલ થયેલા આરોપીએ પોતાની માતાને પણ મોતને ઘાટ ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘટના સામે આવતા તે વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે.
- ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદમાં ખતરનાક ઘટના
- સગા ભાઈએ કરી બહેનની હત્યા, માતા પર પણ કર્યો હુમલો
- બ્રેકઅપ બાદ તણાવ અને ડિપ્રેશનમાં રહેતો હતો યુવક
Uttar Pradesh News: મુરાદાબાદના મઝોલા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતા બુદ્ધિ વિહાર કોલોનીમાં હાર્દિક નામના યુવકે પોતાની જુડવા બહેન હિમશિખાની ચાકૂના ઘા મારી હત્યા કરી દીધી છે. ગુરૂગ્રામથી હોળી મનાવવા ઘરે આવેલા હાર્દિકે ઘરમાં એકલી રહેલી બહેન પર 40થી વધુ વાર કર્યાં અને મૃતદેહને ધાબળામાં રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ તે ઓફિસ ગયેલા પોતાના માતા નીલિમાને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે ઘરે લાવ્યો અને તેના પર પણ ચાકૂથી હુમલો કર્યો હતો. માતાનો અવાજ સાંભળી પહોંચેલા પાડોશીઓએ નીલિમાને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા, જ્યાં તેમનો જીવ બચી ગયો. પરંતુ હિમશિખાને ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કરી. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
મમ્મી ઘરે ચાલો, સરપ્રાઈઝ આપવાની છે
આ ઘટનાની પટકથા ખતરનાક છે. બહેનની હત્યા કર્યા બાદ પુત્ર માતાની ઓફિસે પહોંચ્યો, જે એક વીમા કંપનીમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર છે. ત્યાં પુત્રએ કહ્યું- મમ્મી ઘરે ચાલો, તમને એક સરપ્રાઈઝ આપવાની છે. જ્યારે માતા ઘરે પહોંચ્યા તો ત્યાં લોહીથી લથપથ દીકરીનો મૃતદેહ પડ્યો હતો. આ વચ્ચે હાર્દિકે માતા પર પણ હુમલો કર્યો, જેની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. જ્યારે હાર્દિક જેલમાં છે.
બ્રેકઅપ અને ડિપ્રેશન બન્યું કારણ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે હાર્દિક બીટેક કર્યા બાદ ગૂગલમાં નોકરી કરતો હતો, પરંતુ એક વર્ષ પહેલા તેણે નોકરી છોડી દીધી અને યુટ્યુબર બની ગયો. પુણેની એક યુવતી સાથે તેનો પ્રેમ સંબંધ હતો, જેની સાથે તે લગ્ન કરવા ઈચ્છતો હતો. આશરે સાત મહિના પહેલા થયેલા બ્રેકઅપ બાદ તે માનસિક રૂપથી અસ્થિર થઈ ગયો હહતો. તેનો શંકા હતી કે તેનો સંબંધ તૂટવા પાછળ તેના માતા અને બહેનનો હાથ છે, આ નફરતમાં તેણે હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો હતો.
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટે બધાને હોંશ ઉડાવી દીધા
હિમશિખાના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટે બધાને હોંશ ઉડાવી દીધા છે. સનકી ભાઈએ પોતાની બહેનના શરીર પર ચાકૂથી 40 કરતા વધુ વાર કર્યા હતા. હિમશિખા ખુદ એક આઈટી કંપનીમાં નોકરી કરતી હતી. આરોપીએ પૂછપરછમાં સ્વીકાર્યું કે તેને અચાનક ગુસ્સો આવ્યો અને રસોડામાં પહેલો ચાકૂ ઉઠાવી હુમલો કરી દીધો.
